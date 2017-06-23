Перекрытие Киевом железнодорожного сообщения с РФ вызовет мигрантский кризис

25.05.2017 11:55:37

Инициируемое Турчиновым и Парубием возможное прекращение железнодорожного пассажирского сообщения между Украиной и Россией из-за нежелания РЖД "прекратить пассажирские перевозки из Донецка" – продуманный ход Киева. Такое мнение ФБА "Экономика сегодня" озвучил замдекана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев.

"В России привыкли воспринимать любые политические решения с социальных позиций, в первую очередь задаваясь вопросом "Как это отразится на людях?". Это традиционный для нас подход к проблеме, выработанный десятилетиями. Однако нынешние украинские власти мыслят в совершенно иной парадигме – для них социальные последствия не важны по определению, а на первый план выходят финансовые и геополитические составляющие любого решения.

Только по официальным данным в России работают порядка 3 миллионов мигрантов с Украины, на самом деле их порядка 5 миллионов. По статистике, каждый гастарбайтер примерно раз в 3-4 месяца ездит домой – в первую очередь, чтобы привезти семье деньги. Более 80% при этом пользуются железной дорогой – авиарейсы предпочитает меньшинство, определенная часть мигрантов также предпочитает автобусы. Запретом пассажирских поездов украинские власти "ломают" собственным гражданам всю логистику передвижения, что сильно ударит по гастарбайтерам", - отмечает эксперт.

Сегодня ряд СМИ, ссылаясь на источники в Киеве, рассказали: секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов и спикер Верховной рады Андрей Парубий лоббируют решение прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией с 1 июля этого года. Предлогом заявляется нежелание компании "Российские железные дороги" прекратить пассажирские перевозки из Донецка. Украинские власти сочли это нарушением суверенитета своего государства.

"Подавляющее большинство украинских мигрантов высчитывают каждую копейку, которая затрачивается на поездки, чтобы привезти максимум денег на родину. Далеко не все они зарабатывают достойные деньги, однако даже относительно скудные зарплаты в РФ на Украине позволяют держать на плаву целые семьи. Если ломается логистическая цепочка, мигрантам придется искать новые возможности для поездок, но они выйдут существенно дороже.

Ситуацией традиционно воспользуется Белоруссия, предоставив коридоры для проезда по своей территории, но там украинцев "выпотрошат" пограничники РБ. Для определенной части гастарбайтеров работать в РФ станет просто не выгодно, и они вернутся на родину", - полагает политолог.

Пока железные дороги обеих стран не получали никаких документов о запрете движения поездов. Однако грузовые железнодорожные перевозки были отменены еще на прошлой неделе решением СНБО - одновременно с введением санкций против юридических и физических лиц РФ, а также блокированием российских социальных сетей и почтовых сервисов. Сейчас из Донецка в российский Таганрог курсирует электричка, цена билета - 17 рублей.

По неофициальным данным, в России работает до 40% всех трудовых мигрантов из Украины, причем каждый пятый - без каких-либо правовых оснований. Миграционная служба РФ в 2016 году зафиксировала на территории России не менее 2,5 миллиона украинцев. В 2016-м украинские фискалы посчитали, что от гастарбайтеров в страну только по системе официальных переводов поступило свыше 7 млрд долларов, однако большую часть мигранты предпочитают перевозить лично или передавать через знакомых водителей, проводников, сослуживцев. По данным украинских ведомств, зарабатываемые за рубежом деньги стали для Украины важнейшим финансовым источником.

"Возвращение даже части мигрантов сильно ударит по экономике страны, снизив денежные поступления, а также повысит социальную напряженность – работы на родине вернувшиеся граждане не найдут. Однако решения Киева это не учитывают, так как осложнение внутренней ситуации будет использовано для обвинений России – "страна-агрессор" якобы дискриминирует и "выдавливает" украинских мигрантов со своей территории. Это станет поводом в очередной раз попросить у Запада деньги на решение внутриполитических проблем.

Следующим логичным шагом Киева в этом направлении будет введение виз для россиян – украинские власти ждут "зеркального ответа" от Москвы. Это также станет поводом для обвинений Кремля в дискриминации украинцев. Заседание по этому вопросу, кстати, в Киеве назначено на ближайшие дни. И все эти политические решения выстраиваются в цепочку провокаций, которая запланирована в отношении российских властей.

Наиболее разумным ответом Москвы было бы взять паузу и не дать Киеву повода для новых политических нападок. Украинские власти настолько усложняют жизнь собственным гражданам, что это не может не сказаться на внутриполитической ситуации в стране. Это даже нельзя назвать выстрелом в ногу – скорее, удавка на шее собственной экономики и благосостояния населения", - заключает Андрей Суздальцев.

Максим Бут

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