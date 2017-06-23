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Рубрика / Безопасность
В Батуми состоялась встреча министров обороны Азербайджана, Грузии и Турции
|24.05.2017 15:55:04
В Батуми, 23-го мая, состоялась встреча в трехстороннем формате между Министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым, Министром обороны Грузии Леваном Изориа и Министром национальной обороны Турецкой Республики Фикри Ишык.
Министр обороны Грузии Леван Изориа, открывая мероприятие, выразил соболезнования семьям погибших во время теракта, произошедшего в Манчестере.
Министр национальной обороны Турции Фикри Ишык выразил благодарность за организацию мероприятия на высоком уровне и отметил, что его страна также ведет борьбу против террора.
Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, решительно осудив террор, который произошел в Манчестере, отметил, что Азербайджанское государство выражает жесткую позицию по отношению к террору. Уничтожение людей путем террора это угроза, нацеленная на нарушение мира и стабильности. Министр заявил, что все государства должны вести совместную борьбу против терроризма.
В ходе встречи были подробно обсуждены военно-политическая ситуация в регионе, вопросы региональной безопасности и состоялся обмен мнениями по перспективам трехстороннего военного сотрудничества.
Отметив отрицательное влияние международного терроризма и агрессивного сепаратизма на мир, стабильность и развитие в регионе, стороны особо подчеркнули важность совместных действий по противостоянию угрозам, направленным против безопасности государств.
Министры рассмотрели перспективы сотрудничества в военной сфере, в области военного образования и военной медицины, а также проведение совместных военных учений и ряд других вопросов, представляющий взаимный интерес.
По итогам встречи был подписан совместный протокол, после чего состоялась пресс-конференция для представителей средств массовой информации.