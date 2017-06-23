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Рубрика / Безопасность
Руководство России не видит оснований в пересмотре своего отношения к миротворческой операции на Днестре
|24.05.2017 15:30:31
Посол по особым поручениям МИД РФ Сергей Губарев прокомментировал недавнее решение Конституционного суда Молдовы о признании российских военнослужащих в Приднестровье незаконно находящимися на молдавской территории войсками.
«Есть русская поговорка: „Хоть горшком назови, только в печку не ставь“. Мы исходим из того, что Молдова является таким же участником миротворческой операции, как Россия, Приднестровье и Украина. Мандат миротворческой операции будет исчерпан тогда, когда будет реализован выход на политические договорённости по приднестровскому урегулированию. Пока же мы достаточно далеки от достижения каких-то политических договорённостей, поэтому пересматривать наше отношение к миротворческой операции, несмотря на оригинальные решения Конституционного суда Молдовы, руководство моей страны не видит никаких оснований», — сказал Сергей Губарев.