Руководство России не видит оснований в пересмотре своего отношения к миротворческой операции на Днестре

24.05.2017 15:30:31

Посол по особым поручениям МИД РФ Сергей Губарев прокомментировал недавнее решение Конституционного суда Молдовы о признании российских военнослужащих в Приднестровье незаконно находящимися на молдавской территории войсками.

«Есть русская поговорка: „Хоть горшком назови, только в печку не ставь“. Мы исходим из того, что Молдова является таким же участником миротворческой операции, как Россия, Приднестровье и Украина. Мандат миротворческой операции будет исчерпан тогда, когда будет реализован выход на политические договорённости по приднестровскому урегулированию. Пока же мы достаточно далеки от достижения каких-то политических договорённостей, поэтому пересматривать наше отношение к миротворческой операции, несмотря на оригинальные решения Конституционного суда Молдовы, руководство моей страны не видит никаких оснований», — сказал Сергей Губарев.

Источник

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.