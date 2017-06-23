Белорусско-литовские противоречия по строительству БелАЭС и интересы России

24.05.2017 13:37:39

Александр Владимирович Фадеев Заведующий отделом Белоруссии Института стран СНГ

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Белорусская АЭС – строящаяся атомная электростанция типа АЭС-2006, которая располагается в 18 км от г. Островец Гродненской обл. на северо-западе республики рядом с границей. Согласно планам, на станции будет два энергоблока с реакторами типа ВВЭР-1200 (В-491) мощностью до 1200 МВт каждый. Первый блок АЭС должен быть введен в 2018 г., второй – в 2020 г. Основной партнер Белоруссии в проекте по строительству АЭС – российская компания «Атомстройэкспорт», в качестве субподрядчиков выступают белорусские производственные организации.

Вопрос о строительстве в Белоруссии атомной электростанции рассматривался еще в период существования Союза ССР одновременно с планом строительства АЭС в Крыму, который был признан партийным руководством приоритетным и даже объявлен в 1972 г. Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Однако все эти планы остались на бумаге.

В начале 90-х годов власти Республики Беларусь решили вернуться к проекту создания АЭС на своей территории. Национальной академией наук РБ было определено более 70 потенциальных площадок для размещения станции, но руководству республики из-за тяжелого положения в экономике стало не до возведения АЭС. В 2006 г. к вопросу о выборе площадки для строительства электростанции вернулись и в декабре 2008 г. из четырех оставшихся к тому времени вариантов остановились на Островецкой площадке.

В качестве потенциальных участников проекта строительства АЭС Минск рассматривал компании из России, Франции, США, Китая и Чехии. Никакими финансовыми ресурсами для реализации проекта в то время Белоруссия не располагала. Белорусской стороной было сделано предложение Китаю участвовать в финансировании строительства, а США подключиться к строительству АЭС наряду с Россией. Однако российская сторона на официальном уровне довольно резко высказалась против этих планов Минска.

Предполагалось, что проект Белорусской АЭС может оказаться невыгоден России, так как планировалось, что в краткосрочной перспективе подобные АЭС будут построены в Польше, Литве и Калининградской обл. Строительство Балтийской АЭС в Калининградской обл. оказалось в 2013 г. замороженным [9]. Прибалтийские страны так и не нашли средств для строительства атомных станций. Поэтому после нахождения компромисса с белорусской стороной по острым вопросам финансирования строительства АЭС на высоком уровне, благодаря позиции тогда премьер-министра России В.В. Путина, 11 октября 2011 г. ЗАО «Атомстройэкспорт» и ГУ «Дирекция строительства атомной электростанции» (РБ) подписали контрактное соглашение по сооружению энергоблоков № 1 и № 2 АЭС на Островецкой площадке в Гродненской обл.

Стоимость всего проекта была оценена в 9 млрд долл., из которых 6 млрд требуются на строительство энергоблоков и 3 млрд – на создание инфраструктуры, в том числе жилого городка для работников АЭС, подъездных путей, ЛЭП и других объектов. Белорусская сторона предполагала получить на строительство самой станции кредит в размере 6 млрд долл. у России. И после переговоров сторонами было достигнуто соглашение об этом.

В 2009 г., белорусская сторона запросила у России кредит в размере 9 млрд долл., т. е. на 3 млрд долл. Больше, чем ранее, отметив при этом, что хочет получить все средства свободными деньгами, а в случае отказа со стороны России проект не будет реализован. Официальные лица России выражали опасения относительно возможностей Минска вернуть кредит и того, на какие цели пойдут выделенные средства. В связи с этим российская сторона внесла дополнение в проект Межправительственного соглашения о сотрудничестве в вопросах строительства АЭС, в котором говорилось о необходимости создания на базе электростанции совместного предприятия в качестве условия льготного кредитования и механизма возврата долга. Белорусская сторона с данным предложением не согласилась.

Из тупика ситуацию снова вывел премьер-министр России В.В. Путин, который 15 марта 2011 г. в ходе своего визита в Минск пошел на подписание соглашения о сотрудничестве в строительстве АЭС. По соглашению Россия предоставляла Белоруссии кредит на сумму 10 млрд долл., а закупки оборудования для станции должны были проходить на открытых торгах [1].

Позиция и аргументы Литвы против строительства БелАЭС

В апреле 2016 г. БелАЭС была готова на 38%, из 131 объекта АЭС работы велись на 105. Земляные работы были завершены на 94%, бетонирование – на 53%. В конце октября 2016 г. было завершено изготовление корпуса реактора для второго энергоблока Белорусской АЭС и с производственной площадки филиала АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» в г. Волгодонск Ростовской обл. он был отгружен заказчику [8].

Однако не все происходило гладко в процессе возведения Островецкой АЭС. 10 июля 2016 г. при проведении такелажных работ на площадке хранения корпуса реактора произошла нештатная ситуация. Корпус реактора для первого энергоблока БелАЭС при пробном монтаже сначала завис на талях, а затем с высоты 2–3 м соскользнул по наклону и коснулся поверхности. При этом надо учитывать, что операция по монтажу, при предварительной отработке которой и произошло ЧП, уникальна, ведь вес корпуса реактора ВВЭР-1200 превышает 330 т, высота – 13 м, диаметр – 4,5 м. [8]

Инцидент вызвал острую реакцию в Литве и по этому вопросу крайне резко высказались президент Д. Грибаускайте и министр энергетики Р. Масюлис. 28 июля 2016 г. Министерство иностранных дел Литвы направило временному поверенному РБ в Литве ноту с просьбой обнародовать детали случившегося. 11 августа 2016 г. министр энергетики Белоруссии В. Потупчик сообщил о том, что корпус реактора будет заменен, с чем согласился Росатом [2]. 12 августа того же года задним числом Госатомнадзор МЧС РБ подтвердил необходимость замены корпуса реактора из-за невозможности гарантировать расчетный срок службы.

Строго говоря, Литва и до этого досадного инцидента активно выступала против строительства атомной электростанции в соседней Белоруссии, пытаясь подключить к протестам структуры Евросоюза и западноевропейскую общественность. При этом Вильнюс приводил следующие доводы:

· во-первых, слишком близкое расположение АЭС к Литве и ЕС, в результате чего при аварии территория страны практически полностью окажется зараженной радионуклидами

· во-вторых, слишком близкое расположение (около 50 км) к Вильнюсу, который при аварии также окажется в зоне поражения

· в-третьих, естественное загрязнение территории, прилегающей к АЭС, радионуклидами, которое называется лицензированным, т. е. разрешенным

· в-четвертых, что опасный объект размещен на геологически неустойчивой площадке, то есть в месте разлома земной коры

· в-пятых, реакторы оказываются незащищенными от внешнего воздействия, например от террористических атак

· в-шестых, утверждается, что река Вилия, протекающая в том числе по территории Литвы, которая будет главным источником обеспечения электростанции водой, понесет урон от реализации проекта.

Естественно, Вильнюс больше всего не устраивало то, что строительство АЭС ведет Россия, поэтому, учитывая напряженные отношения Литвы и других стран Прибалтики с Россией, трудно было ожидать иной реакции [7]. Латвия и Эстония заявили, что у них нет средств для финансирования проекта, а Польша высказала желание развивать собственную ядерную программу. Кроме того, активисты инициировали в Литве в 2012 г. референдум относительно строительства этой АЭС, и большинство его участников высказались против возведения станции.

Противодействие Минска нападкам Литвы

Власти Белоруссии предприняли определенные усилия для того, чтобы доказать, что опасения Литвы в вопросе строительства БелАЭС совершенно безосновательны. На новой АЭС, по утверждению белорусской стороны, будут установлены реакторы нового поколения, успешно функционирующие сегодня во многих странах мира, а системы безопасности разработаны под строгим контролем соответствующих международных организаций, в том числе МАГАТЭ [5].

Минск также акцентировал внимание литовской и европейской общественности на том факте, что безопасность строящейся БелАЭС подтверждена в октябре 2016 г. миссией IRRS (Integrated Regulatory Review Service) в Белоруссии, которую возглавлял генеральный директор Финского агентства по ядерной безопасности (STUK) П. Тииппана. Он отметил, что в РБ разработана четкая система надзора за ядерной и радиационной безопасностью [6].

Белорусской стороной предпринимаются попытки убедить противников БелАЭС в том, что станция соответствует европейским стандартам безопасности. СМИ РБ приводят высказывания отдельных литовских экспертов, например, мнение одного из ведущих литовских специалистов в области энергетики, почетного члена литовского комитета Мирового совета по энергетике А. Стумбраса, о том, что реакторы строящейся БелАЭС полностью соответствуют всем требованиям Евросоюза.

Проблемы БелАЭС

Негативная реакция на строительство БелАЭС, как представляется, связана не сэкологией и не с безопасностью, а главным образом с проблемой продажи электроэнергии, так как мощности станции являются избыточными для экономики республики в нынешних масштабах. Соответственно, встает вопрос об экспорте электроэнергии, произведенной на станции.

Уже сегодня очевидно, что страны постсоветской Прибалтики не будут покупать электроэнергию ни с Балтийской АЭС в Калининградской обл., ни с БелАЭС, а включатся в единую энергосеть Европы. Поэтому у Белоруссии остается два варианта экспорта избыточной электроэнергии: в Россию, в частности, в Калининградскую обл., особенно с учетом того, что строительство Балтийской АЭС заморожено, и в Польшу.

Дело в том, что поляки опоздали со своей ядерной программой. Строительство АЭС у них начнется не ранее чем через 4 года, а про запуск и говорить нечего. Соответственно, БелАЭС будет построена приблизительно на 10 лет раньше польской. К тому же у Польши возникают и другие проблемы. Так, ЕС требует закрыть многие тепловые электростанции из-за экологических несоответствий, а это значит, что возникает дефицит электроэнергии, ранее производимой этими станциями. В данной ситуации потенциальным поставщиком электроэнергии в регионе может стать Белоруссия. Но опять возможны проблемы политического характера – не добьется ли Литва от Еврокомиссии запрета на поставки из Белоруссии? К тому же неизвестно, в каком состоянии будут белорусско-польские отношения к моменту пуска БелАЭС.

В то же время нельзя совсем исключать и возможность экспорта электроэнергии в Литву в среднесрочной перспективе. Здесь на первом месте вопрос о цене: если цена будет ниже, чем у других поставщиков, то, безусловно, Вильнюс будет покупать. Продает энергию не атомная станция, а снабжающая организация, которая может продавать электроэнергию, произведенную в разных странах Европы, включая РБ. Если Литва откажется покупать белорусскую электроэнергию по выгодной цене, то это будет политическое решение. Тогда она вынуждена будет производить закупки в Эстонии, Финляндии или Швеции по более высокой цене. В Польше покупать дешевую энергию не получается, так как она сама нуждается в закупках, которые производит в Швеции.

Кроме того, линия из Швеции работает очень ненадежно. Вполне вероятно, что Литве, исходя из экономической целесообразности, придется покупать хотя бы часть электроэнергии, произведенной на БелАЭС.

Надо при этом учитывать, что положение Литвы в области электроэнергетики ухудшается. Она уже достаточно давно не вводит новые мощности, хотя для чего вводить, если промышленность страны практически разрушена, а население сократилось с 1991 г. на 25%. Старые 300-мегаватные блоки на Литовской ГРЭС близки к исчерпанию уже двойного срока эксплуатации (50 лет), они уже не могут считаться надежными и экономичными. Остается один новый блок на Литовской ГРЭС мощностью 450 МВт. Ряд других объектов электрогенерации в стране уже закрыли [4].

Литва, как можно прогнозировать, самостоятельно сможет обеспечивать максимум половину выработки электроэнергии, которая потребуется стране в 2020 г. Вторую половину нужно будет покупать за рубежом.

Выводы

1. Основная причина нападок литовских политиков на проект строительства Островецкой АЭС находится в сфере политических и экономических интересов Вильнюса и не связана с безопасностью самой станции.

С одной стороны, Литва исключительно по политическим соображениям, пытаясь как можно быстрее интегрироваться в Европейский союз и заслужить благосклонность Брюсселя, закрыла в 2009 г. Игналинскую АЭС и после этого потеряла статус крупнейшего производителя электроэнергии в регионе. Теперь страна вынуждена закупать электроэнергию в России, что является для нее унизительным.

С другой стороны, уже одно то, что строительство БелАЭС является на сегодня самым крупным российско-белорусским проектом, в котором ведущая роль принадлежит Росатому, вызывает беспрецедентную в контексте последовательно и успешно развивающихся отношений Вильнюса и Минска отрицательную реакцию правящего класса Литвы.

2. Несмотря ни на какие аргументы Литвы, очевидно, что остановить строительство БелАЭС она не в состоянии и единственная цель антибелорусской, а точнее антироссийской, кампании для Вильнюса – это зарабатывание политического капитала.

3. Другой стороной литовских протестов является стремление добиться у Белоруссии преференций и льгот. Литва в ответ на возведение АЭС дает понять, что может наложить вето на поставки белорусских товаров через свою территорию и потребует от Белоруссии каких-то бонусов для себя, например, процент от прибыли при экспорте белорусской электроэнергии. Вполне вероятно, это какие-то уступки по Клайпеде: Республику Беларусь, например, вынудят дать гарантии, что ее товары по-прежнему будут переваливаться в клайпедском портовом терминале, но во все большем объеме, давая возможность развиваться этому порту в условиях, когда Россия практически ушла из портов Прибалтики [3].

4. По мнению руководства Республики Беларусь, строительство АЭС несет значительную экономию средств в будущем. Так, по оценкам правительственных экспертов, после начала функционирования станции только на снижении закупок газа республика сможет экономить около 1 млрд долл. в год. Тем не менее так как кредит под строительство АЭС в размере 10 млрд долл. был взят по ставке 5%, то после 2021 г. Белоруссии придется его погашать в течение 15 лет, поэтому в этот период ни о какой экономии в этом плане не может быть и речи.

5. Параллельно со строительством АЭС Белоруссия реализует проект по созданию системы выдачи мощности с этой электростанции в энергосистему, в частности, строительство и реконструкцию ЛЭП и подстанций. Договор о выделении Китаем на реализацию проекта более 340 млн долл. был заключен в августе 2012 г. Эти деньги составляют 95% от необходимой суммы. Остальные деньги Белоруссия выделяет сама. Контракт предусматривает реализацию проекта в срок до 2018 г. Не исключено, что в будущем Белоруссии придется погашать «атомный» кредит в числе прочего за счет части собственности в самой АЭС.

6. В экономическом плане для России строительство БелАЭС в запланированные сроки приведет к значительному сокращению поставок трубопроводного газа и, соответственно, к сокращению прибыли «Газпрома». Конечно, снижение доходов от продажи российского газа в РБ может компенсироваться в будущем в виде платежей по кредиту, либо частью прибыли от продажи электроэнергии или собственности БелАЭС. Кроме того, со временем пойдут платежи за захоронение или переработку топлива с БелАЭС. Однако учитывая многолетний негативный опыт, накопленный в финансово-экономических взаимоотношениях России с Белоруссией, кредитоспособность и порядочность белорусских партнеров остается под большим вопросом.

7. В политическом плане масштабный проект строительства БелАЭС для России имеет на первый взгляд некоторые плюсы, так как в определенной степени привязывает республику к России вследствие необходимости сохранять технологическую, техническую и иную кооперацию при наличии на территории страны работающей АЭС российской постройки и с российским типом ядерного топлива. В то же время следует учитывать, что наличие подобных атомных электростанций на территории Украины никак не повлияло на антироссийский курс Киева.

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