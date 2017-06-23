Константин Затулин: до 30 млн человек отрезаны от исторической Родины

24.05.2017 13:04:52

Константин Федорович Затулин Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Госдумы I, IV, V, VII созывов, Руководитель Института стран СНГ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ, председатель Комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия, член Совета по казачеству при Президенте РФ

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Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Госдумы I, IV, V, VII созывов, Руководитель Института стран СНГ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ, председатель Комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия, член Совета по казачеству при Президенте РФ

Важно упростить предоставление гражданства трем категориям граждан — носителям русского языка, детям, один из родителей или усыновителей которых является гражданином РФ, а также политэмигрантам, считает заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

"Наши соотечественники сегодня, к сожалению, стоят в длинных очередях, когда дело касается получения вида на жительство, а тем более гражданства Российской Федерации. И это после 2014 года, после кризиса, связанного с огромным потоком беженцев, политэмигрантов, людей, спасающих свою жизнь и жизнь своих детей на территории России", — сказал он на пресс-конференции, посвященной законодательным инициативам.

Забота о носителях русского языка

Как рассказал Константин Затулин, за пределами России находится до 30 млн человек, которых можно считать частью русского народа, отрезанного от исторической родины в результате событий начала ХХ века и распада Советского Союза. Президент России Владимир Путин в послании к Федеральному собранию 12 декабря 2012 года предложил предоставлять гражданство России в упрощенном порядке тем, кто родился в бывшей Российской империи или СССР, хочет жить в России, знает русский язык и намерен отказаться от своего нынешнего гражданства. Так появился термин "носитель русского языка".

"К сожалению, позже в Госдуме были приняты решения, которые фактически заблокировали эту инициативу президента. Речь идет о предоставлении справки о выходе из иностранного гражданства, которая должна выдаваться по прежнему месту гражданства и проживания. Но никто из государств не заключал с Россией соответствующих договоров и никто их не выдает", — отметил Константин Затулин, пояснив, что активнее других препятствует этой работе Украина.

По словам депутата, за все время действия пункта о носителях русского языка — с 2014 года по начало 2017-го — гражданство на этом основании получили всего три с половиной тысячи человек. 63% из них — это граждане Таджикистана.

"Почему гражданам Таджикистана оказана такая преференция? По одной простой причине — единственная страна, с которой у нас есть действующее неоспариваемое самими странами соглашение о двойном гражданстве, — это Таджикистан. И, соответственно, им не нужно представлять эту справку, потому что не нужно выходить из гражданства Таджикистана. Во всех остальных случаях государственные органы РФ требуют эту справку, а предоставить ее граждане разных стран не в состоянии", — возмущается Затулин.

В чем же суть законодательной инициативы? Во-первых, Константин Затулин предложил вернуться к предложению Владимира Путина, который говорил об упрощении получения гражданства лицами, которые родились на территории РСФСР, СССР или Российской империи, а не проживали в России, как это указано сейчас в Законе о гражданстве и что доказать гораздо сложнее. Во-вторых, Затулин предложил снять оговорку, которую внесли депутаты предыдущего созыва, где при упрощенном получении гражданства речь идет только о тех лицах, кто имеет отношение к РСФСР, СССР и Российской империи, но только в границах современной России. И, в третьих, он предложил вычеркнуть из Закона о гражданстве норму о необходимости предоставления той самой справки от иностранного государства о выходе из гражданства.

"Получается, мы делаем посредниками иностранные государства, а некоторые из них откровенно враждебно настроены против России. И речь не только об Украине. В той же Прибалтике никто не выдает такую справку. Более того, когда требуют справку о выходе из гражданства, в ответ, например, в Латвии требуют справку от России, что та даст гражданство. И эту справку у нас тоже никто не собирается выдавать, потому что никто не хочет давать наперед такой документ, потому что человек не обязательно получит гражданство. А в Канаде вообще нет процедуры выхода из гражданства — там можно иметь сколько угодно гражданств, но отказаться от канадского просто нельзя", — сказал Константин Затулин.

Законодательная инициатива была подана Константином Затулиным в Государственную думу 30 декабря 2016 года, однако там отрицательно отнеслись к его поправкам и пока неясно, когда законопроект будет рассмотрен в первом чтении.

О детях и политэмигрантах

Чуть позже — 17 февраля этого года Константин Затулин внес законопроект, снимающий ограничения в отношении приема в гражданство РФ ребенка, один из родителей либо усыновителей которого является гражданином РФ или приобретает гражданство России.

"В соответствии с нашими законами, аналогов которым нет нигде в мире, от родителей ребенка, родившегося в смешанном браке, требуется не только заявление о гражданстве ребенка, направленное родителем гражданином РФ, но и согласие родителя-иностранца. Это в том случае, если семья живет за пределами России. Вот и получается — в одном случае у нас придумали посредника в лице чужого государства, которое должно выдавать справку, в другом — посредником стал иностранец, который дает свое согласие или нет. И очень часто не дает, что является причиной огромных переживаний, трагедий, криминальных историй, краж ребенка, попыток его вывезти. Особенно если семья распалась", — пояснил депутат.

А 12 апреля Затулин внес Законопроект о политическом убежище, поскольку в этом плане ничего не менялось с 1997 года.

"Прежде всего мы бы хотели избавиться от нормы, в соответствии с которой политическое убежище не может предоставляться гражданам тех стран, с которыми у нас безвизовое сообщение", — сказал депутат, отметив, что наиболее остро этот вопрос касается Украины.

Хотя есть такие же трудности и с другими странами мира, с которыми у России действует безвизовый режим, но при этом там проживают лица, которые подпадают под статус политэмигранта и желают его получить в РФ. В итоге эти люди, как сказал депутат, вынуждены переезжать в Россию по программе добровольного переселения соотечественников. Но и она в данный момент пробуксовывает из-за кризиса.

"Есть еще одна деталь в положении о праве на политическое убежище — в законе записано, что этим правом в России не могут пользоваться граждане стран с устойчивыми демократическими традициями. Ежегодно список таких стран президенту должен предоставлять МИД России. Я интересовался — ни разу МИД такую работу не выполнял. Кроме того, у нас, как вы знаете, проживает гражданин Сноуден, который бежал из страны с устойчивым демократическим институтом, что не мешает проводить там политические репрессии, преследовать за инакомыслие и так далее", — пояснил Затулин.

По его данным, постоянный статус политического беженца в России получили всего от 600 до 800 человек. У остальных он временный. Константин Затулин призвал депутатов Госдумы внести эти поправки, но снова натолкнулся на непонимание многих коллег и чиновников из Государственного правового управления президента РФ.

"Комитет по государственному строительству и законодательству, который является профильным, до сих пор не высказался по существу этого законопроекта, в немалой степени потому, что государственное правовое управление президента России, которое дает отзывы на законопроекты, отрицательно относится к принятию этого закона", — сообщил Затулин.

Но он все-таки надеется на то, что сумеет за время своего депутатского срока добиться принятия законопроектов.

"Ситуация кажется безвыходной, но я так не считаю. У меня еще как минимум четыре с лишним года полномочий в Госдуме и я совершенно точно говорю — до конца срока я, как и мои коллеги, будем добиваться решения этих вопросов. Должно быть стыдно тем людям, которые сидят в высоких кабинетах, не выходят ни на пресс-конференции, ни на общественные слушания в Общественную палату, не предъявляют своих позиций, а топят эти законопроекты в тиши своих кабинетов, используя свои властные полномочия", — заключил Константин Затулин.

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