Владимир Жарихин: «Визовый режим с Россией ударит прежде всего по украинцам»

24.05.2017 12:41:24

Владимир Леонидович Жарихин Заместитель директора Института стран СНГ.

Руководитель отдела Украины Института стран СНГ.

Член Совета по национальной стратегии.

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22 мая лидер фракции «Народный фронт» Максим Бурбак в Верховной Раде Украины призвал коллег как можно скорее принять закон о введении визового режима на границе с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если это всё-таки случится, неизбежны зеркальные ответные меры. С чем связано заметная активизация на Украине законодательной деятельности, направленной на углубление разрыва связей с Россией? Об этом «МК» поговорил с замдиректора Института стран СНГ Владимиром ЖАРИХИНЫМ.

Запрет на ношение георгиевской ленточки, блокировка российских социальных сетей, и вот теперь - угроза введения визового режима. Г-н Жарихин полагает, что «все эти действия - в русле тенденции, которую президент Порошенко определил как «мы рвём с Российской империей». «На самом деле все действия этого ряда, и те, которые уже сделаны, и те, которые только планируются, направлены не против граждан РФ, а против граждан самой Украины. Потому что в России как носили георгиевские ленточки, так и будут их носить, как пользовались социальными сетями - так и будут ими пользоваться.»

Что касается введения визового въезда на Украину для россиян - «ответные меры неизбежны», напоминает Жарихин, «при этом из России на Украину сейчас ездят в основном к родственникам, потому что туризм после Крыма очень сильно сократился, и это десятки тысяч, а в Россию из Украины - в основном на работу, и здесь речь идёт о миллионах».

Случившееся в последнее время обострение Жарихин объясняет прежде всего тем, что «та прививка страха, которая была посеяна на Украине после позднего Майдана и Одессы, начинает проходить, народ просыпается, он недоволен, не может больше терпеть, и киевским властям нужны новые действия, которые бы показали гражданам Украины, что их заставят жить так, как хочет того власть». Кроме запугивания, есть у происходящего и другие причины, считает политолог: «пользуясь тем, что Минские соглашения явно буксуют, для того, чтобы еще в большей степени заблокировать их выполнение, Киев безвозвратно меняют законодательство страны. Ведь Луганская и Донецкая республики по Минским соглашениям на определенном этапе должны были бы вернуться в политическое пространство Украины, а теперь оказывается, что им некуда возвращаться, потому что это пространство радикально меняется и становится для них всё более чужим.»

Марина Озерова

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