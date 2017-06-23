Улучшим закон о гражданстве! далее »
- 12:00:03
- "Август 2008-ого года: Говорит грузинский народ!" далее »
- 15:22:24
- У стен Херсонеса: потенциал византийского наследия в стратегиях будущего православного мира и России далее »
- 12:23:43
- Константин Затулин: Московские будни депутата от Сочи далее »
- 12:21:23
- В Госдуме обсудят вопрос обеспечения информационной безопасности в России далее »
- Говорит Грузинский Народ! далее »
- 12:10:01
- Аэропорт Астаны получил имя Нурсултана Назарбаева далее »
- 11:44:24
- Порошенко усомнился в связях Трампа с Россией далее »
-
Славянский мир под прицелом. далее »
-
Говорит Грузинский Народ! далее »
-
60 минут. Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым от 21.06.17 далее »
-
Быть или не быть в Сочи мусоросортировочному заводу? далее »
-
Украина: американская мечта. далее »
-
Американо-украинская дипломатия. Первая Студия. далее »
-
Телемост Москва — Вашингтон. «Здесь и Там» далее »
Рубрика / Общество
Владимир Жарихин: «Визовый режим с Россией ударит прежде всего по украинцам»
|24.05.2017 12:41:24
Владимир Леонидович Жарихин
Заместитель директора Института стран СНГ.
Руководитель отдела Украины Института стран СНГ.
Член Совета по национальной стратегии.
перейти на страницу автора
22 мая лидер фракции «Народный фронт» Максим Бурбак в Верховной Раде Украины призвал коллег как можно скорее принять закон о введении визового режима на границе с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если это всё-таки случится, неизбежны зеркальные ответные меры. С чем связано заметная активизация на Украине законодательной деятельности, направленной на углубление разрыва связей с Россией? Об этом «МК» поговорил с замдиректора Института стран СНГ Владимиром ЖАРИХИНЫМ.
Запрет на ношение георгиевской ленточки, блокировка российских социальных сетей, и вот теперь - угроза введения визового режима. Г-н Жарихин полагает, что «все эти действия - в русле тенденции, которую президент Порошенко определил как «мы рвём с Российской империей». «На самом деле все действия этого ряда, и те, которые уже сделаны, и те, которые только планируются, направлены не против граждан РФ, а против граждан самой Украины. Потому что в России как носили георгиевские ленточки, так и будут их носить, как пользовались социальными сетями - так и будут ими пользоваться.»
Что касается введения визового въезда на Украину для россиян - «ответные меры неизбежны», напоминает Жарихин, «при этом из России на Украину сейчас ездят в основном к родственникам, потому что туризм после Крыма очень сильно сократился, и это десятки тысяч, а в Россию из Украины - в основном на работу, и здесь речь идёт о миллионах».
Случившееся в последнее время обострение Жарихин объясняет прежде всего тем, что «та прививка страха, которая была посеяна на Украине после позднего Майдана и Одессы, начинает проходить, народ просыпается, он недоволен, не может больше терпеть, и киевским властям нужны новые действия, которые бы показали гражданам Украины, что их заставят жить так, как хочет того власть». Кроме запугивания, есть у происходящего и другие причины, считает политолог: «пользуясь тем, что Минские соглашения явно буксуют, для того, чтобы еще в большей степени заблокировать их выполнение, Киев безвозвратно меняют законодательство страны. Ведь Луганская и Донецкая республики по Минским соглашениям на определенном этапе должны были бы вернуться в политическое пространство Украины, а теперь оказывается, что им некуда возвращаться, потому что это пространство радикально меняется и становится для них всё более чужим.»
Марина Озерова
Другие материалы по теме
Надо ли вводить визы с Украиной?
|
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в ответ на введение Киевом виз для граждан РФ Москва предпримет аналогичные действия в отношении украинцев.
Владимир Жарихин: Труп украинской власти мимо нас не проплывёт
|
Насколько серьезны намерения Киева и к чему это приведет с учетом симметричного ответа Москвы?
Глава МИД Украины заявил о готовности к введению виз с Россией
Согласно опросу половина россиян считают Украину враждебной страной
|
Можно ли доверять данным опроса, а главное – как преодолеть размежевание, вражду и вернуть добрососедские отношения с сопредельным государством?
Лавров: Россия ответит визовым режимом на введение виз для россиян Украиной
Добьётся ли Киев настоящих санкций от России?
|
Добьётся ли Киев настоящих санкций от России?
Турчинов призвал ускорить введение визового режима Украины с Россией
Порошенко пожаловался на «русского крокодила»
|
Порошенко пожаловался на «щупальца Кремля» в лице российских соцсетей
«Петру Порошенко приходится все время поддерживать градус напряженности»
|
Компания-перевозчик «Укрзализныця» заявила, что не рассматривает идею отмены пассажирских перевозок между двумя странами. Ранее бывший заместитель министра транспорта Украины Александр Кава сообщал, что подобная инициатива готовится. Ситуацию прокомментировал заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин.
Украина совсем откажется от железнодорожного сообщения с РФ?
|
Украина может с 1 июля полностью прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией.