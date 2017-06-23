Святейший Патриарх Кирилл возглавил XVII церемонию вручения премий Международного фонда единства православных народов

24.05.2017 11:26:07

Святейший Патриарх Кирилл возглавил XVII церемонию вручения премий Международного фонда единства православных народов.



23 мая 2017 года в Зале церковных соборов кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил XVII ежегодную церемонию вручения премий имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II Международного общественного фонда единства православных народов «За выдающуюся деятельность по укреплению единства православных народов. За утверждение и продвижение христианских ценностей в жизни общества» за 2016 год.

Лауреатами премии стали: Святейший Папа и Патриарх Коптский Тавадрос II, Президент Республики Македония Георге Иванов и мэр города Москвы С.С. Собянин.

Перед началом церемонии в Красном зале Храма Христа Спасителя состоялась встреча Святейшего Патриарха Кирилла с Президентом Республики Македония Георге Ивановым и сопровождающей его делегацией.

Затем в Храм Христа Спасителя прибыл Святейший Папа и Патриарх Коптский Тавадрос II. После краткого общения Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, лауреаты премии и президент Международного общественного фонда единства православных народов профессор В.А. Алексеев проследовали в Зал церковных соборов. Святейший Владыка благословил начало торжественной церемонии.

На торжественном мероприятии присутствовали: управляющий делами Московской Патриархии митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий; председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион; представитель Патриарха Великой Антиохии и всего Востока при Патриархе Московском и всея Руси митрополит Филиппопольский Нифон; первый викарий Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве митрополит Истринский Арсений; руководитель Административного секретариата Московской Патриархии архиепископ Солнечногорский Сергий; наместник Андреевского ставропигиального монастыря епископ Дмитровский Феофилакт; руководитель Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям епископ Богородский Антоний; представитель Православной Церкви Чешских земель и Словакии при Патриархе Московском и всея Руси архимандрит Серафим (Шемятовский); заместитель председателя ОВЦС МП протоиерей Николай Балашов.

Также в зале присутствовали: заместитель министра иностранных дел РФ М.Л. Богданов; Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Македония в РФ Гоце Караянов; Чрезвычайный и Полномочный посол Арабской Республики Египет в РФ Мохаммед Эль-Бадри; председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений С.А. Гаврилов; заместитель председателя Государственной Думы ФС РФ В.А. Васильев; заместитель председателя Комитета по евразийской интеграции и связям с соотечественниками Государственной Думы ФС РФ К.Ф. Затулин; заместитель председателя Комитета по регламенту Совета Федерации ФС РФ, президент Межпарламентской ассамблеи Православия С.А. Попов; руководитель Департамента национальной политики и межрелигиозных связей В.И. Сучков; сотрудники Министерства иностранных дел РФ, члены делегаций, сопровождающих Святейшего Патриарха Коптского Тавадроса II и Президента Республики Македония Георге Иванова, послы ряда государств и члены дипломатических миссий, аккредитованных в Москве.

После демонстрации документального фильма, посвященного основным вехам и событиям деятельности Международного фонда единства православных народов, президент организации В.А. Алексеев произнес вступительное слово и пригласил на сцену Святейшего Патриарха Кирилла.

Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к лауреатам премии и участникам церемонии с приветственным словом.

Затем прозвучали рассказы о каждом из трех лауреатов премии Фонда за 2016 год.

Святейший Патриарх Кирилл и В.А. Алексеев вручили памятные знаки лауреатам 2016 года — Святейшему Патриарху Коптскому Тавадросу II и Президенту Республики Македонии Георге Иванову.

В.А. Алексеев также объявил о том, что лауреат премии мэр Москвы С.С. Собянин ввиду необходимости участия в заседании Государственного Совета под руководством Президента России в Краснодаре не смог присутствовать на торжественной церемонии.

Поблагодарив Предстоятеля Русской Церкви и учредителей премии за высокую награду, лауреаты обратились с речами к участникам церемонии.

«Когда Господь создал человека, Он создал его для определенной миссии, ― сказал Святейший Патриарх Коптский Тавадрос II. ― Христианский человек в любом обществе должен быть лучом света и благодати. Святой Иоанн Златоуст говорил, что любой христианин должен быть полон любви. Наш мир сегодня погрузился в материализм, собрал очень много знаний, однако потерял и снизил уровень любви и духовности. А когда душе не хватает любви, распространяются ненависть и насилие. Мы ответственны перед Господом за то, чтобы сеять семена любви в каждое сердце, чтобы души людей были заполнены именно христианскими ценностями».

По словам Главы Коптской Церкви, говорить миру о любви ― первоочередная задача христиан. «Мы должны молиться за весь мир, особенно в нашей Церкви, которая дала многих мучеников в течение последних нескольких лет. Это мученическая смерть ради Христа укрепляет веру. Эта мученическая смерть в восприятии не только членов Коптской Церкви, но и всех христиан на Земле», ― отметил Патриарх Тавадрос.

Президент Республики Македония Георге Иванов в свою очередь сказал: «Для меня подлинная честь быть сегодня с вами. Благодарю Международный общественный фонд единства православных народов за эту значимую награду, которая носит имя Его Святейшества Патриарха Алексия II. Эта награда для нас особенно значима и дорога, потому что она вручается за 2016 год, когда мы отмечали 11 веков преставления великого славянского просветителя ― святого равноапостольного Климента Охридского †916)».

«Святой Климент был самым опытным, энергичным и просветленным учеником святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. В 866 году в Охриде ― славянском Иерусалиме ― Климент основал Охридскую книжную школу. В ней всего за семь лет он дал образование 3 500 учеников. Создавая древнейшие славянские рукописи, благодаря которым письменность и вера распространились до самой Руси, Св. Климент и его ученики стали учителями всего славянства. Как проповедник, просветитель и педагог Св. Климент зародил в народе жажду правды, укрепил христианскую веру и развил добродетели сердца. Тем самым он способствовал просветлению и духовно-нравственному становлению славянских народов. Для славян Святой Климент стал тем, кем был апостол Павел для первых христиан. Без него мы бы сегодня жили в иной Европе, более бедной в духовном, культурном и цивилизационном смысле», ― отметил Президент Македонии.

По его словам, сегодня христиане, как и в первые века, подвергаются жестоким гонениям, тысячи людей приняли мученическую смерть только из-за их веры в Господа Иисуса Христа. «На Ближнем Востоке и в Северной Африке ИГИЛ (запрещена на территории РФ) ежедневно осуществляет геноцид древних христианских общин, живущих на этих территориях почти 2 тысячи лет», ― подчеркнул Г. Иванов.

«В одной своей рукописи святой Климент пишет: "Да будем соревноваться в любви к друг другу, милостью и чистотой ум свой просветляя, да устремим его ввысь". Тут я бы хотел добавить следующее: соревнование в любви лишает сил ненависть, а устремленный в небо чистый и просветленный ум расстраивает самые страшные планы, которые тянут нас вниз. Таким образом, мы строим и развиваем наши общества и государства, опираясь на ценности и принципы св. Климента, с любовью и взаимоуважением на благо наших народов и во славу Господа», ― заключил Президент Македонии.

Церемония награждения завершилась концертом в честь лауреатов премии с участием Симфонического оркестра Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, сводного состава Камерного хора Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского и Концертного хора Московского государственного института музыки А.Г. Шнитке, камерного хора «Классика» Международного фонда единства православных народов и других деятелей музыкального искусства

Источник

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.