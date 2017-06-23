Казахстан и Россия начнут разрабатывать ракету среднего класса

23.05.2017 14:58:02

Казахстан и Россия планируют немедленно начать разработку ракеты среднего класса, грузоподъемностью до 17 тонн. Об этом заявил российский вице-премьер Дмитрий Рогозин по итогам совещания с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.

"Одобрен план, который буквально через несколько дней будет обсуждаться мной, моими коллегами в Казахстане, это вопрос, связанный с дальнейшим использованием Байконура в общих интересах и в рамках проекта "Байтерек" и создание совместно с Казахстаном, с финансовым участием Казахстана в реконструкции стартового стола планируем немедленно начать разработки ракеты среднего класса", - сказал Рогозин.

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.