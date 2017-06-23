Константин Затулин: Законы о гражданстве должны учитывать понятие "соотечественник"

23.05.2017 14:09:18

Константин Федорович Затулин Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Госдумы I, IV, V, VII созывов, Руководитель Института стран СНГ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ, председатель Комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия, член Совета по казачеству при Президенте РФ

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Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Госдумы I, IV, V, VII созывов, Руководитель Института стран СНГ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ, председатель Комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия, член Совета по казачеству при Президенте РФ

Законодательные инициативы о предоставлении гражданства РФ должны учитывать понятие "соотечественник", сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, руководитель Института стран СНГ Константин Затулин.

В начале марта заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьев сообщил, что Россия за время конфликта на востоке Украины приняла 2,5 миллиона беженцев. За последнее время в Госдуму РФ было внесено несколько законопроектов, призванных упростить получение российского гражданства. 18 мая на нулевых чтениях в ОП РФ они получили одобрение.

"Наши соотечественники сегодня, к сожалению, остаются в длинных очередях, когда дело касается получения вида на жительство, а тем более гражданства РФ — и это в ситуации, когда после 2014 года произошел настоящий кризис всех отношений в этой сфере в связи с огромным потоком, по сути, беженцев, политэмигрантов, людей, спасающих свою жизнь и жизнь своих детей здесь, на территории России", — сказал Затулин во вторник в ходе пресс-конференции на тему "Проблемы получения российского гражданства: новые законодательные инициативы ГД РФ" на мультимедийной площадке МИА "Россия сегодня".

Парламентарий обратил внимание, что закон о гражданстве в РФ — и "это его родовая травма" — при принятии в 2012 году с самого начала игнорировал такое понятие, как "соотечественник". "В этом серьезнейшее расхождение мое собственное, например, с теми, кто в свое время проталкивал это законодательство о гражданстве", — отметил Затулин.

По словам парламентария, люди, формировавшие законодательство о гражданстве, не учли последствия распада Советского Союза, что "породило глубочайшую проблему переселения… и разделенности народов". "Периодически мы вспоминаем о том, что за пределами России находятся до 30 миллионов людей, которых мы вправе считать частью этого русского народа, отрезанного от него в результате распада Советского Союза и предыдущих событий начала двадцатого века", — напомнил Затулин.

При этом он отметил, что с территории Украины в Россию въехали более миллиона человек, которые не могут получить в скорые сроки гражданство. "Статистика разная, но на самом деле, как мне кажется, существенно больше, чем миллион. И вот эти люди, оставаясь в России, не получают на самом деле в скорые сроки удовлетворения своих нужд и решения своих проблем. И дело, с одной стороны, в том, что наши миграционные службы оказались абсолютно не готовы к этому наплыву", — пояснил Затулин.

В этой связи парламентарий обратил внимание, что в Евросоюзе, который, по его данным, принял 1,5 млн беженцев, миграция из стран Африки и Ближнего Востока "вызвала коллизии". В России же, по его словам, миграция не несет "таких очевидных политических последствий для внутренней стабильности". "Здесь, в России, находятся люди, которые по всем своим признакам отвечают определению соотечественников", — заключил Затулин.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Люди были вынуждены покидать свои жилища практически во всех городах Донецкой области. Ранее управляющий делами аппарата уполномоченного по правам человека в ДНР Дмитрий Попов сообщил РИА Новости, что причинами вынужденных переселений являются не только ведение боевых действий, но и преследование мирных жителей, поддерживающих ДНР, со стороны украинских властей.

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