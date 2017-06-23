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Рубрика / Религия
В Сочи открылся долгожданный исламский центр
|23.05.2017 12:13:06
В Сочи состоялось открытие Исламского культурного центра. Этому важному событию в жизни мусульман курортного города предшествовали огромные усилия.
На торжественной церемонии присутствовали мусульманские духовные лидеры Северного Кавказа и Калмыкии, представитель администрации города Сочи Александр Фроленков Михайлович, глава Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования Александр Жданов, представитель Русской православной церкви отец Гавриил, представитель Армянской апостольской церкви отец Кометас, жители и гости Сочи.
«Испокон веков мусульманские центры были не только духовным, но также общественным, образовательным и культурным центром, объединяющим в себе людей разных национальностей и профессий, имеющих единую духовную основу. Открытие подобных центров — гарант спокойствия в нашем регионе. Именно здесь на проповедях будут звучать призывы к добру и миру, согласию и спокойствию, милосердию и миролюбию. Исламский культурный центр, несомненно, привнесет в нашем регионе еще больше стабильности, размеренности, взаимоподдержки и послужат сохранению и возрождению культурных традиций, укреплению межнационального и межрелигиозного согласия. Теперь мусульманская община Сочи, сможет совместно молиться, отмечать праздники и обретать знания, поскольку главной целью центра является культурно-просветительская деятельность», — сказал, обращаясь к собравшимся, глава ДУМ Адыгеи и Краснодарского края муфтий Аскарбий Карданов.