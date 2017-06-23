Исламисты Афганистана обратили свой взор на Центральную Азию

23.05.2017 12:09:02

Многие государственные политики и эксперты центрально-азиатских республик считают, что внутриполитическая обстановка в Исламской Республике Афганистан (Афганистан, ИРА) не влияет на политическую ситуацию в Центральной Азии, а разговоры о масштабах угроз экстремизма и распространения радикального ислама в Центральной Азии преувеличенными.

И это притом, что у южных границ центрально-азиатских республик Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана сконцентрировалось более 15 тыс. боевиков ИГ*. Только в провинции Кундуз на границе расположилось 4 тыс. боевиков, из которых 95% — это узбеки из Исламского движения Узбекистана (ИДУ), а также представители Кавказа и арабских стран. Кроме того, в приграничных районах действуют и другие террористические группировки.

Маленькая ремарка

В конце 2015 г. в российских СМИ начали называть запрещённое в России «Исламское государство» на арабский лад — ДАИШ*. Это аббревиатура арабского названия ад ад-Дауля аль Исламийя фи-ль-Ирак уа-аш-Шам, что означает в переводе на русский язык «Исламское государство Ирака и Шама (Леванта)».

Аббревиатура всего на одну букву отличается от слова (да`ис), означающего кого-то или что-то, «что разрушает или подавляет». Считается, что название ДАИШ настолько раздражает террористов, что использование аббревиатуры на территориях, контролируемых ИГ, запрещено под страхом отрезания языка или даже смертной казни.

Финансирование и обеспечение вооружением ИГ

Сегодня террористы не привязывают свои завоевания к какой-либо территории, но мечтают построить Исламское Государство. Укреплению движения ИГ в Афганистане способствует наличие у террористов финансовых средств, поступающих с других подконтрольных им территорий в Ираке и Сирии, от зарубежных спонсоров, в том числе из стран Персидского залива, и за счет противоправной деятельности на территории самого Афганистана.

Кроме того, ИГ получило большие финансовые возможности. В их руки попали миллионы, которые достались им при захвате банков, что облегчило привлечение добровольцев со всего мира. Эти и другие факты вызывают подозрение, что в Пентагоне контролировали общий путь Исламского государства. Деятельность такого рода, безусловно, обернется злом для ислама и мусульман, провоцируя подъем исламофобии на Западе, а мировые медиа будут транслировать этот информационный обман.

С помощью финансового ресурса, а также благодаря имиджу ИГ, им удалось привлечь на свою сторону отдельные формирования талибов. Исламское движение Узбекистана уже присягнуло и растворилось в ИГ. Есть договоренность о вхождении в это движение и др. террористических группировок.

Сейчас больше всего беспокоят события на севере Афганистана, где наряду с Талибаном и ячейками ИГ появилась новая религиозно-экстремистская организация «Лашкар-и-Хорасан». Судя по всему, она заняла место ИДУ. О «Лашкар-и-Хорасан» пока сведений мало. Её костяк составляют выходцы из республик Центральной Азии, а не афганцы. Есть информация о то, что она ориентирована на создание халифата в Центральной Азии, но не связана с ИГ.

Сегодняшняя ситуация в Центральной Азии и на Ближнем Востоке с зарождением и развитием движения ИГ напоминает мне 1939 г., когда черная «чума» расползалась по Европе и многие не видели в этом ничего плохого. Даже сегодня отдельные политики не обращают внимания на возрождение нацизма и религиозно-экстремистского движения ИГ у себя в стране, пытаются заигрывать с представителями этих организаций.

С 2001 г. США регулярно отправляют в Афганистан свои войска и вооружение, однако в стране по-прежнему царит хаос. Через американскую государственную торговую организацию Federal Business Opportunities (FBO), поставляли и поставляют огромные объемы вооружений и боеприпасов «умеренным из Аль-Кайды», игиловцам, талибам. США и их союзники, включая Турцию и Саудовскую Аравию, полагались на поставки легкого вооружения, произведенного в странах Восточной Европы, на Балканах и в Китае. Силы обороны Израиля также снабжали оружием и боеприпасами Аль-Каиду и оказывали этим боевикам логистическую поддержку.

Решение Вашингтона не посылать боевикам оружия, произведенного в США, было продиктовано стремлением закамуфлировать свою причастность к этим поставкам. Американские поставки военной помощи боевикам и по сей день ведутся по неофициальным каналам.

Международные войны в Ираке и Сирии свидетельствуют о том, что США дала толчок появлению Исламского государства на политической, военной и международной аренах. В настоящее время под контролем ИГ находится обширная территория этих арабских стран. Именно об этом говорил новый президент США Дональд Трамп, обвиняя администрацию Барака Обамы в создании ИГИЛ.

Вместе с тем, боевики из радикальной суннитской группировки Исламское государство в течение пяти лет собираются взять под свой контроль обширные территории, простирающиеся от границ Китая на востоке, до Испании на западе, от северных границ Казахстана на севере до экваториальных районов Африки на юге. Такой вывод можно сделать по карте, которую распространили в Интернете джихадисты. Территории, на которых боевики собираются господствовать, — это Ближний Восток, Северная Африка, Индия, Афганистан, Пакистан, Центрально-азиатские страны, Испания, Кавказ, страны Средиземноморья.

По имеющейся информации, ситуация в Афганистане вполне может развиться по нижеследующему сценарию. Ожидается реальный захват северных районов Афганистана некоторыми группами боевиков. Поэтому афганская армия и полиция часто проводят широкомасштабные операции, и из-за этого создадутся условия для изгнания боевиков в соседние страны.

А в государствах Центральной Азии…

Предвидя такой исход событий, отдельные государства пытаются договориться с руководством ИГ о не распространении данного движения на их территории. Так, в свое время, Иран ограничился лишь предупреждением набирающему обороты ИГИЛ, не приближаться к иранской границе менее чем на сорок километров. ИГ соблюдает эту договоренность до сих пор.

Руководство Республики Туркменистан так же договорилось с боевиками из ИГ о нейтралитете. Однако ранее один из бывших полевых командиров Афганистана заявил, что Туркменистан поставляет оружие талибам.

Весной 2015 г. некоторые источники утверждали, что в приграничных с Туркменией афганских провинциях Фарьяб и Бадгис сконцентрировано около 450 боевиков Талибана, готовых к прорыву на территорию соседней страны. Им нужен Туркменистан, потому что это самое слабо защищенное государство из среднеазиатских республик, и у него довольно слабая армия, да и население там небольшое, вот и бьют по нему, как по самому слабому месту.

В Узбекистане, ещё при Исламе Каримове, было заявлено, что ядро исламистов фактически уничтожено полностью, а оставшиеся в живых боевики ушли в глухое подполье или покинули страну. Но сегодня уже видно, что рано был поставлен «крест» на ИДУ. В беседах с прибывшими гастарбайтерами в Россию стало известно, что вербовщики из ИГ, открыто вербуют в Узбекистане новых рекрутов и угрожают тем, кто отказывается вступать в их ряды, и им ничего не оставалось, как покинуть Родину, чтобы не попасть в ряды ИГ.

В Таджикистане также ежегодно возбуждаются десятки уголовных дел по преступлениям экстремистского характера. Тюрьмы пополняются все новыми «радикалами». В 2016 г. в республике было предотвращено 36 терактов, и задержаны 50 человек, планировавших атаки в Душанбе и других городах.

В республике 15 организаций, в том числе «Братья-мусульмане», «Исламское движение Узбекистана», движение «Талибан», «Исламская партия Туркестана», «Лашкар-и-Тайба», «Таблиги Джамаат», «Исламское государство», «Джабхат ан-Нусра» и другие, отнесены к радикально-экстремистским. Государство их запрещает, но у них есть сторонники, которые считают, что именно эти партии и организации борются за правое дело.

К сожалению, в Казахстане распространение деятельности ИГ с каждым годом набирает обороты. Есть опасение, что Исламское государство решительно настроено расширить свою деятельность, особенно на севере страны. Однако руководители и эксперты Казахстана полагают, что это мелкая угроза, сильно раздутая некими спецслужбами для придания значимости себе и своей работе. Они не думают, что казахское общество может быть подвержено пропаганде Исламского государства.

Они хотели бы, чтобы спецслужбы боролись против реальных террористов, а не хватали каких-то верующих людей, прессовали их, а потом отчитывались за них как за террористов. И это несмотря на то, что спецслужбами ведется большая работа в этом направлении, а также и по обеспечению информационной безопасности в интернете. Однако интернет сайты с радикальным содержанием и призывами к джихаду создаются ежедневно, активно проводя пропагандистскую деятельность и особенно среди молодежи. Экстремисты, играя на религиозных чувствах верующих, размещая в сети видеоролики с призывами о создании «мирового, справедливого, мусульманского порядка», быстро завоевывают доверие людей, зачастую религиозно-неграмотных.

Живописно и красиво преподнесенная идеология привлекает казахстанскую молодежь, которая осталась не услышанной и не понятой родными и друзьями, обществом или правительством. Чувство несправедливости, обделённости подталкивает молодых людей на сторону тех, кто сможет им «помочь» взамен за верную службу халифату. Члены группировки «Исламское государство» активно рекрутируют казахстанцев в свои ряды. Данная организация отличается от других радикальных группировок высокой организованностью и нестандартными шагами.

По официальным данным Совета безопасности Республики Казахстан, только за последние полгода количество выехавших на джихад казахстанцев составило около 400 человек. И это только то, что стало известно.

Кыргызстан хоть и не граничит с ИРА, но он под пристальным вниманием радикально настроенных исламистов. В стране, где 2700 мечетей; где имамы, в большинстве своем, получили теологическое образование в ОАЭ, Саудовской Аравии, Турции, Катере; где в социальных сетях активно идет вербовка рекрутов в отряды ИГ; где свободно проводят давааты представители различных религиозных объединений, радикалы и экстремисты чувствуют себя как «рыба в воде». Однако руководство страны и ДУМК толерантно относятся ко всем этим организациям, отдельные из которых запрещены в других Центрально-азиатских республиках.

Нельзя не вспомнить и Синьцзян — Уйгурский автономным район КНР. Китайские уйгуры стали секретным оружием сирийских повстанцев и боевиков ИГ. Их тысячи. После долгого и опасного путешествия через Афганистан, республики Центральной Азии и Турцию они приехали в Сирию, поселились в горных деревнях, покинутых алавитами, и контролируют самые отдаленные и стратегически важные позиции в провинции Идлиб.

Еще год назад уйгурских бойцов, входивших в Turkistan islamic party (Tip), которая является союзником «Фронта ан-Нусра», было всего несколько сотен. После взятия Идлиба исламскими боевиками приток уйгуров увеличился, и теперь их община среди иностранных бойцов стала самой многочисленной, от 4 до 5 тысяч человек.

Многие боевики, в том числе из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана после активизации действий российских ВКС в Сирии намереваются вернуться или уже возвращаются в свои страны через Турцию. При этом отмечается следующая тенденция — джихад становится «формой трудовой миграции». Сформированные из граждан стран Центральной Азии боевики никогда не откажутся организовать тотальную дестабилизацию в этом регионе.

Заблуждение …

Внутри и внешнеполитическая обстановка в Центрально-азиатских республиках заставляет усомниться в серьезности мнения отдельных политиков и экспертов о том, что сегодня не стоит говорить об исламском радикализме в Центральной Азии. Они ссылаются на то, что даже в США об этом речь не идет, и когда они говорят об исламском радикализме, они называют 6 государств с преимущественно мусульманским населением — Судан, Сирию, Иран, Ливию, Сомали и Йемен, но страны Центральной Азии туда не входят.

Так вот это большое заблуждение политиков и экспертов. Сегодня террористические организации все больше акцентируют внимание на Центральной Азии, применяют новые уловки по вербовке граждан. Преследуемые террористической организацией ИГ цели никак не связаны с религией и духовностью. Это огромный механизм, созданный для захвата власти, порождения террора и хаоса в цивилизованных странах, демонстрации насилия и жестокости как метода запугивания и подчинения завоеванных территорий. Расплатой всему этому являются тысячи жизней мирных граждан, утрата исторических ценностей, поэтому мы всеми силами должны совместно противостоять этой угрозе — «черной чуме».

Валерий Синько

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