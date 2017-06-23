Антицерковные законопроекты Верховной Рады, 25 лет Харьковского Собора и 100-летие концлагеря для русских Талергофа

23.05.2017 11:25:21

Кирилл Александрович Фролов Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.

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22 мая в Институте Стран СНГ состоялся Круглый Стол, посвященный ключевым событиям мая 2017го года-попыткам принятия Верховной Радой Украины законопроектов, призванных уничтожить УПЦ МП, и великим историческим датам борьбы с за православное русское единство Великой, Малой и Белой Руси – 25-летию Харьковского Собора УПЦ МП, низложившего расколоучителя бывшего Киевского митрополита Филарета (Денисенко) и избравшего Киевским митрополитом Владимира (Сабодана) и столетию закрытия концентрационного лагеря для русских Галиции «Талергоф» и ключевой роли «украинства» в первом геноциде 20 го века-геноциде русского большинства Карпат.

18 мая Верховная Рада Украины планировала рассмотреть законопроекты, реализация которых должна привести к уничтожению канонической Церкви в Малороссии – доминирующей конфессии Украины. В данных законопроектах речь идет о статусе религиозных организаций с центром в «государстве-агрессоре» и создании раскольнических «параллельных общин», которым будут передаваться Киево-Печерская, Почаевская Лавры, все святыни, монастыри и храмы канонической Церкви. В качестве «артподготовки» к грядущим крупным захватам раскольники уже осуществили ряд провокационных вылазок: в селе Кинаховцы Тернопольской области священник был вытолкан из Царских врат и сброшен с храмовой лестницы; аналогичное нападение было предпринято боевиками пронацистской партии «Свобода» в селе Зоряное Хмельницкой области. Особо циничная жестокость, с которой осуществлялись эти бандитские расправы, была подкреплена соглашением между капелланской службой так называемого Киевского Патриархата и нацистским «Правым сектором» (запрещенная в РФ организация).

Непосредственными разработчиками и лоббистами данных законопроектов являются руководители Департамента по делам религиозных культов Министерства культуры Украины греко – католики Андрей Юраш и Владимир Еленский и их неофициальные советники, стремящиеся нанести максимальный урон Русской Православной Церкви – автокефальное лобби в УПЦ МП (Драбинко и Ко), «информационная группа «Киевского Патриархата» - Евстратий Зоря, Т.Деркач, руководители ведущего борьбу с РПЦ российского портала «Кредо» В. Лурье и специально для борьбы с РПЦ переехавший в Киев А. Солдатов. Параллельно с вынесением законопроектов на голосование в ВР вышеперечисленной группой с помощью тернопольского «епископа» «УАПЦ» Виктора Бедя была организована попытка переворота против Главы «УАПЦ» «митрополита» Макария (Малетича) как нежелающего объединяться с «Киевским Патриархатом».

А «Синод» УГКЦ принял агрессивное решение об активизации миссии на Востоке, «Синод «Киевского Патриархата» аналогичное решение о создании Российского и Западноевропейского «Экзархатов».

В ответ Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал участников «Нормандской четверки», религиозных деятелей и мировое сообщество воспрепятствовать принятию в Украине законопроектов №№ 4128 и 4511. По словам Патриарха, данные законопроекты могут стать «вопиющим примером попрания прав человека на свободу религиозного исповедания». Если 18 мая украинские депутаты проголосуют за законопроекты №№ 4128 и 4511, будет узаконена «неслыханная для современной Европы дискриминационная правовая практика в отношении большинства православного населения Украины», говорится в послании Патриарха. «Столь ограничительное религиозное законодательство не действовало в Украине даже в период коммунистического режима, а на остальной территории Европы нечто подобное существовало разве лишь во времена нацистского правления в Германии».

Благодаря международной активности Русской Православной Церкви против принятия данных законопроектов выступили «Всемирный Совет Церквей», «Форум в защиту гонимых христиан США», Ватикан, ООН.

Активно действовала и сама УПЦ МП.

Ключевые иерархи канонической Церкви, такие как митрополиты Одесский Агафангел, Тернопольский Сергий, Запорожский Лука, Донецкий Иларион, Тульчинский Ионафан, Ровенский Варфоломей, Николаевский Питирим архиепископ исторического Елизаветограда Иоасаф (Губень), Сумской архиепископ Евлогий, Житомирский Никодим, Черниговский Амвросий, Первомайский Алексий обратились к православному народу с просьбой о сугубой молитве в защиту Веры и Церкви. Массовые молитвенные стояния прошли в Запорожье , в Чернигове и на Волыни- в Житомире и Ровно, в Николаеве, Первомайске, а главное - в матери городов русских, Киеве, перед заседанием Верховной Рады 18 мая собралось более 20 тыс. человек.

Внешнее давление и, главное, активные действия УПЦ МП привели к тому, что законопроекты были отложены, но не отозваны. 18 мая с подачи АП Порошенко, их пытались принять всеми возможными способами, в том числе, «фейками» об отзыве законопроектов, предпринятыми «Блоком Петра Порошенко» с целью заставить православных разойтись. Ключевую роль в пресечении и опровержении этих провокаций сыграл депутат В. Новинский.

Полученная передышка во времени будет использована для мобилизации и общественно - политической самоорганизации УПЦ МП, сопротивление принятию антицерковных законопроектов показали реальную возможность такой самоорганизации, мобилизации и возможности вырастить из УПЦ МП массовую и масштабную общественно - политическую, духовную и интеллектуальную силу, способную не нивелировать «евроинтеграционный» эффект об введения «безвиза» с ЕС и массированной русофобской пропаганды, но и разворачивающую массовое сознание к общерусским православным ценностям и переориентирующую непримиримость с России на «обманщиков украинизаторов и евроинтеграторов» так как ЕС , проводящий политику дехристианизации, который сам дает к этому повод, как дает к этому повод и сам киевский режим своей антицерковной политикой: Основы социальной концепции Русской Православной Церкви предусматривают объявление Церковью недоверия государственной власти и призыв верующих к мирному гражданскому неповиновению в случае, если действия власти смущают совесть верующих.

Помимо законной, вопреки репрессиям и антицерковной русофобской пропаганде, общественной, правозащитной и уличной активизации, несмотря на самый настоящий террор киевской хунты, ведется научная и идеологическая деятельность православных историков и интеллектуалов, не боящихся исповедовать и проповедовать общерусские взгляды и полемизировать с нацизмом даже в нынешних условиях.

Вспомним историю: Речь Посполитая некогда потеряла Малороссию, пытаясь искоренить Православие, устроив гонения на Церковь. А казалось, у нее было все! Значительная часть элиты Малороссии увлекшись европейством, полонизировалась и приняла унию, отрекшись от Православия и русского самосознания. Верными остались одни «хлопы», то бишь «ватники» и казаки. Но властям Речи Посполитой было мало, и они решили добить, уничтожить Православную Церковь. И получили обратный эффект : почти добитые православные проснулись, вспомнили, что они русские и, устроив антипольское восстание, отстояли Православие и воссоединили Русь.Так будет и в этот раз! Грандиозное шествие «Бессмертного полка» в Киеве, Одессе и Николаеве 9 мая 2017 года – это только начало. Поэтому 27-28 мая УПЦ МП проводит в Харькове грандиозные торжества в честь 25 летия Харьковского Собора, низложившего учинившего раскол бывшего Киевского митрополита Филарета (Денисенко). Вспомнили и о тех,кто «стреляет в спину». Предательство бывало в жизни Церкви. Иуда был Апостолом, Филарет - митрополитом. Кураев стал главным антигероем своих первых книг, написанных тогда, когда он приводил людей в Церковь. Если разбирать его "манифест пропагандиста "союза воинствующих безбожников", то это набор клеветы, бездоказательных домыслов и слухов.

С этим должен разбираться церковный суд, ясно, что мимо подобного потока лжи проходить мимо нельзя. Нас интересует другое, зачем и кому это нужно? Это просто проявление воспаленного сознания Кураева, обиженного на Патриарха Кирилла за то, что лишил Кураева хлебного места "единственного и незаменимого публичного церковного лектора" и делает всю Русскую Церковь миссионерской, выступает перед молодежью на стадионах, вводить на каждом приходе штатные должности миссионеров, реально воцерковляет наш народ, или что - то еще? Думаю и то, и другое. Очевидно то, что интервью Кураева МК это демонстрация его духовной смерти как человека Церкви, перед нами агитка пропагандиста "союза воинствующих безбожников", общества "Здравомыслие" и т.п.

Однако, вернемся к контексту. Лично я вижу связь интервью Кураева и высказываний "большого любителя Англии", ельницинизма, украинского сепаратизма бывшего церковного сотрудника С.Чапнина о "неминуемом распаде Русской Церкви". Чапнин "выводил Кураева в люди", издавая его первые книги и имеет на него определенное влияние. Не исключено, что под этим влиянием Кураев стал агитатором за антиправославный униатский проект украинской автокефалии киевской хунты.

Заметим, что и эскапады Чапнина о "неминуемом распаде Русской Церкви" и позорное интервью Кураева появились в дни борьбы Святой Русской Церкви с антицерковными законопроектами Верховной Рады Украины, направленных на уничтожение УПЦ МП и явно были рассчитаны на их приятие.

Следствием которого была бы морально уничтожающая кампания, направленная на политическое уничтожение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, уничтожение самого института Московского и всея Руси Патриаршества, без которого невозможно реализовать сценарий "неминуемого распада РПЦ". Проектанты этого распада могут обещать кому то из епископата Патриарший куколь в случае ухода Патриарха Кирилла с целью эскалации внутрицерковной борьбы, но "обещать - еще не жениться".

Чтобы добиться распада Русской Церкви, превратить ее по сценарию антироссийского политтехнолога Белковского, в "конфедерацию приходов", ни на что не влияющую, нужно ликвидировать сам Институт Патриаршества. Чтобы "отцепить" УПЦ от МП, а это необходимое условие необратимости создания "украинской русофобской нации" и превращения Украины в антиРоссию, необходимо ликвидировать сам Институт Московского и всея Руси Патриаршества. Вот на что работают кураевы, чапнины, лурье, еленские, юраши и солдатовы.

Патриарх Кирилл и сам проделал огромную международную работу по недопущению принятия антицерковных законов, и всю Церковь мобилизовал. Назад пути нет - только тотальная миссионерская мобилизация Русской Православной Церкви на всей ее канонической территории и сплочение вокруг духовного лидера русского мира, "Третьего Рима", Святейшего Патриарха Московского и Великой, Малой и Белой России Кирилла.

Во время геноцида карпатских русских 1912-1917 годов тема «удара в спину» российских либералов тоже была актуальна. На политических процессах галицких «москвофилов» отца Максима Сандовича, студентов Семена Бедасюка и Ивана Колдры каратели ссылались на «кадетов» академика Ширинс кого Шахматова и Корша, которые дали два своих голоса для признания Российской Академией Наука малороссийского наречия отдельным языком. Позднее, в эмиграции, они признались, что сделали это с целью дискредитации Царя и никогда бы не пошли на это, зная,к чему это приведет (Н.Ульянов, «Происхождение украинского сепаратизма»,М.2002 г).

Великий русский филолог Б.А.Успенский опроверг основную ложь этих могильщиков России, утверждавших, что русский язык- только великорусский. Эту антинаучную либеральную русофобскую ложь опровергли все выдающиеся малороссы и карптороссы, жизнь свою положившие за свое русское православное самосознание и неприятие «ереси украинства».

Существует тема, о которой наши оппоненты знают, но предпочитают умалчивать. Широкая же публика о ней вообще не осведомлена. Речь идет, с одной стороны, о русском национальном возрождении Галицкой и Карпатской Руси в ХIХ-ХХ веках, а с другой - об австро-венгерском геноциде русских (политических процессах над "русофилами", концлагерях и массовых казнях, унесших более 60 тыс. жизней) и о роли "украино-австрийской партии" в вышеназванном черном деле.

О масштабах русского национального возрождения в Галиции красноречиво свидетельствует собравшая более 100 тыс. подписей русских галичан петиция в Венский парламент: "Высокая палата! Галицко-русский народ по своему историческому прошлому, культуре и языку стоит в тесной связи с заселяющим смежные с Галицкой землей малоросским племенем в России, которое вместе с великорусским и белорусским составляет цельную этнографическую группу, то есть русский народ. Язык этого народа, выработанный тысячелетним трудом всех трех русских племен и занимающий в настоящее время одно из первых мест среди мировых языков, Галицкая Русь считала и считает своим и за ним лишь признает право быть языком ее литературы, науки и вообще культуры. Доказательством этого является тот факт, что за права этого языка у нас в Галиции боролись такие выдающиеся деятели , как епископы Яхимович и Иосиф Сембратович, ученые и писатели Денис Зубрицкий, Иоанн Наумович, Устианович, Дедицкий, Головацкий, Площанский, Добрянский, Петрушевич, Гушалевич, из младших же-Залозецкий, Свистун, Хиляк, Мончаловский, Иван Левицкий, Дудыкевич, братья Марковы, Вергун, Яворский, Святитский, Глебовицкий, Глушкевич, Полянский и многие другие. Общерусский литературный язык у нас в Галиции в повсеместном употреблении. Галицко-русские общественные учреждения и студенческие общества ведут прения, протоколы, переписку на русском литературном языке. На этом же языке у нас сыздавна издавались и теперь издаются ежедневные повременные издания, как: "Слово", "Пролом", "Червонная Русь", "Галичанин", "Беседа", "Страхопуд", "Издания Галицко-русской матицы", "Русская библиотека", "Живое слово", "Живая мысль", "Славянский век", "Издания общества имени Михаила Качковского", расходящиеся в тысячах экземпляров". Далее в петиции приводились требования свободы изучения и преподавания русского языка, истории и права на русских землях, входивших в состав Австро-Венгрии (Ф.Аристов. Карпато-русские писатели. Т. 1. - Москва, 1916).

Столь же динамично стал развиваться процесс возвращения униатов в православие (на крупные церковные праздники до 400 крестных ходов прорывалось через австрийскую границу в Почаевскую лавру).

В ответ на рост русского возрождения в подвластных ей областях Австро-Венгрия развязала геноцид.

Сначала было проведено несколько показательных процессов над священниками и мирянами, переходившими в православие и говорившими по-русски. Это так называемые "Процесс Ольги Грабарь" (1882), первый и второй Мармарош-Сигетские процессы (1912-1914) над закарпатскими крестьянами, целыми селами переходившими в лоно Православной Церкви (более 90 человек осуждены, тысячи же крестьян несколько лет жили на осадном положении), процесс Максима Сандовича и Семена Бендасюка (1914), процесс доктора богословия Ф. Богатырца и "Дело братьев Геровских" на Буковине (1912-1914).

Затем, когда разразилась первая мировая война, начался массовый антирусский террор. Была создана сеть концлагерей. (Самый известный из них - Талергоф, близ г. Грац в Австрии.) В первое время было уничтожено более 60 тыс. человек, более 100 тыс. бежали в Россию, еще около 80 тыс. было уничтожено после первого отступления русской армии, в том числе уничтожено около 300 униатских священников, заподозренных в симпатиях к православию и России. Эти сведения приводит польский депутат Венского парламента А.Дашинский. (Все русские депутаты этого парламента были расстреляны.) ("Временник", Львов, 1938 г.)

Вот что писал об этих событиях галицко-русский историк В. Ваврик: "Австро-мадьярский террор сразу на всех участках охватил прикарпатскую Русь...Наши братья, вырекшиеся от Руси, стали не только прислужниками Габсбургской монархии, но и подлейшими доносчиками и даже палачами родного народа... они исполняли самые подлые, постыдные поручения немецких наездников. Достаточно взять в руки украинскую газету "Дiло", издававшуюся для интеллигенции, чтобы убедиться в этом окончательно. Сокальский уезд был поленом в глазах "украинских патриотов", поэтому доносы с их стороны сыпались на русских людей, как град из черной тучи... Педагог Стенятинский выдавал видных, деятельных крестьян в околице... В селе Маковисках на своих прихожан доносил священник-униат Крайчик. В селе Сосница "мужи доверия" украинцы Михаил Слюсарь, войт Михаил Кушнир и другие донесли на своих односельчан, на основании их доноса крестьян повесили... Двоих - Николая Смигоровского и Андрея Гардого мадьяры-уланы привязали к своим седлам и волокли четыре километра до села Задубровы и обратно, потом повесили на вербах. В Станиславской тюрьме на Дуброве расстрелы шли с утра до вечера...Талергоф... В дневниках и записках талергофских невольников имеем точное описание этого австрийского пекла. Первую партию русских галичан пригнали в Талергоф 4 сентября 1914 года. До зимы 1916-го в Талергофе не было бараков. Сбившийся в кучу народ лежал на сырой земле под открытым небом, выставленный на холод, мрак, дождь и мороз... Священник Иоанн Мащак под датой 11 декабря 1914 года отметил, что 11 человек загрызены вшами. По всей талергофской площади повбивали столбы, на которых довольно часто висели и без того люто потрепанные мученики, происходила "анбинден" - славная немецкая процедура подвешивания за одну ногу. Изъятий не было даже для женщин и священников...Но все-таки пакости немцев не сравнятся с издевательствами своих же. Немец не мог так глубоко влезть своими железными сапогами в душу славянина-русина, как этот же русин, назвавший себя украинцем, вроде официала полиции г. Перемышля Тимчука, доносчика и палача, который выражался о родном народе как о скотине. Он был правой рукой палача Пиллера, которому давал справки об арестантах. Тимчука, однако, перещеголял другой украинец - униатский попович Чировский, обер-лейтенант австрийского запаса... Все невольники Талергофа характеризуют его как профессионального мучителя и палача". (В.Ваврик. Терезин и Талергоф. - Филадельфия, 1966 г.)А вот свидетельство еще одного узника Талергофа, М.А. Марко: "Жутко и больно вспоминать о том тяжком периоде близкой еще истории нашего народа, когда родной брат, вышедший из одних бытовых и этнографических условий, без содрогания души становился не только на стороне физических мучителей части своего народа, но даже больше - требовал этих мучений, настаивал на них... Прикарпатские "украинцы" были одними из главных виновников нашей народной мартирологии во время войны" (Галицкая Голгофа. - США, Изд. П.Гардый, 1964).

Концлагерь «Талергоф» существовал с сентября 1914-го по май 1917ый г.г. Он был закрыт потому что в мае 1917-го, несмотря на Февральскую измену, еще был шанс на победу России в Первой мировой войне и воссоединение всех русских земель. Но вот столетие и открытия, и закрытия Талергофа не использовано Россией для утверждения исторической правды и опровержения «ереси украинства». Вспомним опыт наших армянских партнеров по ОДКБ и Евразийскому Союзу, добивших признания ООН геноцида армян преступлением против человечества и превратившего отмечание 100-летия этого преступления во всемирный триумф армянства. А геноцид русских и преступная роль в нем «ереси украинства» замолчат, «Нюрнберг» над «украинствующией сектой» так и не устроен, хотя преступления, доказательства, факты – налицо.





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