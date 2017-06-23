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Рубрика / Безопасность
США оставят Украину без военной помощи
|23.05.2017 11:11:47
США планируют прекратить десяткам государств, в том числе Украине безвозмездную военную помощь, ее заменят кредитами, передает ТАСС. Данную информацию в понедельник подтвердил в беседе с журналистами руководитель Административно-бюджетного управления (АБУ) Белого дома Мик Малвейни, представляющий проект бюджета вашингтонской администрации на следующий год.
"Мы в самом деле меняем пару программ иностранной военной помощи, поскольку вместо того, чтобы давать кому-то 100 млн долларов, можно дать кредитные гарантии на меньшую сумму, и на них на самом деле больше можно будет купить, — пояснил глава АБУ. — Мы не меняем порядок для Египта и Израиля, но для нескольких программ мы действительно предлагаем изменения", — заявил Малвейни.
Проект бюджета администрации США будет направлен во вторник на рассмотрение в Конгресс. По словам Малвейни, планы администрации могут незначительно измениться.
Американская газета Wall Street Journal ранее сообщила, что Вашингтон планирует сокращение объема безвозмездной военной помощи десяткам государств, в том числе Украине, или полностью прекратить ее предоставление этим странам.
В распоряжение журналистов издания поступили документы Госдепартамента США, из которых следует, что отмена указанных программ может коснуться Вьетнама, Колумбии, Ливана, Пакистана, Туниса, Украины и Филиппин.
Согласно документу, странам, в отношении которых будут приняты соответствующие решения, США перестанут предоставлять на безвозмездной основе средства на приобретение различного американского военного оборудования, вместо этого им будут выдавать кредиты на эти нужды. При этом во внешнеполитическом ведомстве США предположили, что большинство стран от них откажется.
По оценкам издания, речь идет о конвертации в кредиты военной помощи на 1 миллиардов долларов. Для вступления в силу данные предложения администрации должны быть утверждены американскими законодателями.
В статье также говорится, что некоторые из государств, которым США прекратят оказывать помощь, могут обратиться за поддержкой к России или Китаю. В документах внешнеполитического ведомства США отмечается, что "указанные сокращения могут сказаться на возможностях Украины применять радиолокационные системы для обнаружения минометов".
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