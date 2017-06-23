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Детали
Узбекистан и Туркмения договорились вместе разрабатывать Каспий и делить продукцию
|22.05.2017 16:09:40
Компании «Узбекнефтегаз» и «Туркменнебит» в субботу подписали меморандум о совместной разработке туркменского шельфа Каспийского моря. Стороны намерены добывать углеводородное сырье на условиях соглашения о разделе продукции.
«Документ предусматривает установление взаимовыгодного и долгосрочного сотрудничества по совместной разведке и разработке месторождений на Каспийском шельфе Туркменистана», - сообщает интернет-издание gazeta.uz. Документ был подписан в рамках визита в Туркмению президента Узбекистана Шавката Мирзиеева 19-20 мая.
Сотрудничество позволит увеличить загрузку производственных возможностей нефтеперерабатывающих заводов двух стран, уточняет издание, ссылаясь на свои источники в аппарате главы Узбекистана.
«Во-первых, это первое соглашение о проведении работ нашей компании за пределами территории республики, во-вторых, это дает огромные возможности при совместной разработке, совместной добыче для обеспечения сырьем наши нефтеперерабатывающие заводы», - сказал председатель правления «Узбекнефтегаза» Алишер Султанов.
Султанов также сообщил журналистам, что достигнута договоренность о поставках легкой нефти из Туркмении с месторождения Киянлы, а также месторождений, разрабатываемых Китайской национальной нефтегазовой корпорацией для загрузки Бухарского нефтеперерабатывающего завода.
В субботу президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов провел переговоры с Мирзиеевым в национальной туристической зоне "Аваза" на туркменском побережье Каспийского моря. По итогам туркмено-узбекских переговоров стороны также подписали соглашение о сотрудничестве в сфере охраны окружающей среды и устойчивого развития, меморандум о взаимопонимании по транзиту и передачи электроэнергии, меморандум о взаимопонимании по воздушному сообщению.