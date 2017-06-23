III международная конференция по противодействию терроризму в Нью-Дели

22.05.2017 15:15:49

Владимир Валерьевич Евсеев Заместитель директора Института стран СНГ,заведующий Отделом евразийской интеграции и развития ШОС.

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Заместитель директора Института стран СНГ,заведующий Отделом евразийской интеграции и развития ШОС.

14 - 16 марта 2017 г. в г. Нью-Дели прошла 3-я международная конференция по противодействию терроризму 2017, которую провели Министерство внутренних дел Индии, Правительство штата Харьяна и Фонд Индии. В ней приняло участие 316 представителя из Австралии, Афганистана, Бангладеш, Великобритании, Вьетнама, Германии, Египта, Израиля, Индии, Индонезии, Канады, Кении, Китая, Малайзии, Непала, Нидерландов, Омана, Республики Корея, России, Сингапура, Сомали, США, Таиланда, Филиппин, Швеции, Шри-Ланки и Японии. В работе этой конференции активное участие приняло посольство РФ в Индии. Помимо меня, в состав российской делегации также вошли: из Российского института стратегических исследований – заместитель директора Владимир Миловидов и заместитель руководителя Центра Азии и Ближнего Востока Борис Волхонский, из МГИМО (У) МИД России – профессор Александр Никитин.

О серьезном уровне представительства на указанной конференции свидетельствует тот факт, что на ее вступительном заседании выступили вице-президент Индии Хамид Ансари, премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремесингх (по Skype), заместитель премьер-министра Непала Бималендра Нидхи, министр железнодорожного транспорта Индии и директор Фонда Индии Суреш Прабху, а также главный министр правительства штата Харьяна Манохар Лал Хаттар. Вел это заседание министр иностранных дел Индии Мушабар Джавад Акбар.

В ходе их выступлений было отмечено стратегическое значение региона Индийского океана, где находится 65% мировых запасов нефти и 40% аналогичных запасов природного газа. Через порты в Индийском океане осуществляется около 30% мировой торговли, по этому океану ведется половина мировых контейнерных перевозок.

При этом несколько преувеличивалась угроза терроризма для рассматриваемого региона. Конечно, большинство террористических организаций (в первую очередь, «Исламское государство»* и «Аль-Каида»*) имеют свои представительства в регионе Индийского океана. Но руководство «Аль-Каиды» находится в афгано-пакистанском регионе, а «Исламского государства» - в Ираке или Сирии. В связи с этим рассматриваемый регион вряд ли станет главной ареной, на которой будет выиграна или проиграна война против глобального террора. Хотя, конечно, свыше 40% мировых конфликтов связано со странами этого региона и носит транснациональный характер.

Отдельно было поднята тема терроризма, спонсируемого государством, под которым подразумевался Пакистан (это была одна из причин, по которой представитель этой страны так и приехал в г. Нью-Дели на конференцию по терроризму). Было указано, что это самая экстремальная и опасная форма террора, а террористические сети продолжают расширять сферу своего влияния. Из этого был сделан бесспорный вывод, что всем странам региона Индийского океана нужно объединиться, чтобы уничтожить терроризм.

В ходе выступлений было также отмечено, что Непал привержен борьбе с терроризмом, несмотря на ограниченность имеющихся ресурсов, а также технических возможностей. Подобную позиция занимает и Шри-Ланка.

В ходе международной конференции были проведены семь пленарных и два специальных заседания. Так, на пленарном заседании I «Терроризм в Южной Азии» в качестве докладчиков выступили Вивек Катью, бывший посол Индии в Пакистане; Хейн Кисслинг, писатель (Германия); Стив Колл, журналист и академик (США); Юань Жибинг, генеральный директор Первого бюро Международного координационного департамента Коммунистической партии Китая. Вел это заседание Раджив Мехриши, министр внутренних дел (Индия).

Как отметили выступавшие, терроризм основан на поощрении насилия. Особенно опасно, когда такое насилие поддерживается государством. В частности, Индия и Афганистан озабочены проблемой терроризма, спонсируемого Пакистаном.

Южная Азия долгое время была центром исламистского экстремизма, хотя многие смотрели на этот регион под углом ядерного распространения и угрозы возникновения ядерной войны. На самом деле большее внимание следует уделять постоянной и целенаправленной деятельности по преследованию различных форм терроризма и оценивать степень его воздействия на страны, входящие в рассматриваемый регион. При этом эффективная стратегия борьбы с терроризмом должна быть основана на глобальных усилиях, которые дополняют национальные и двусторонние стратегии. К сожалению, как было заявлено, в Южной Азии далеко не все учитывают двойственную позицию по этому вопросу Пакистана.

Поскольку все больше проблем, связанных с Южно-Азиатской ассоциацией регионального сотрудничества (SAARC) выходят на передний план, существенно повышается роль Индии, как лидера SAARC в сфере контртеррористических инициатив.

На пленарном заседании II «Терроризм в Африке» выступили Саймон Эллисон, консультант Института исследований безопасности (ЮАР); Ручита Бери, старший научный сотрудник Института исследований и анализа в области обороны (Индия). Вел это заседание К.Т. Парнайк, ранее главнокомандующий Северного командования индийской армии.

Как было отмечено, за последние несколько лет в Африке наблюдается значительное повышение уровня террористической активности. Так, в Восточной Африке террористическая группировка «Аль-Шабааб» (Al-Shabaab), базирующаяся в Сомали, остается основной террористической угрозой. И даже в условиях потери ее контроля над частью территорий и существенного уменьшения получаемых доходов, группировка «Аль-Шабааб» пытается делегитимизировать федеральное правительство Сомали посредством убийств, взрывов смертников и других асимметричных атак внутри страны.

В Алжире «Аль-Каида в странах исламского Магриба» (AQIM) ставит своей целью свержение национального правительства и создание исламского государства. Эта радикальная организация первоначально возникла как салафистская группировка, созданная для проповеди и борьбы. Позднее она заявила о своем намерении осуществить террористические атаки в Европе и США. Ее активистами являются алжирцы, марокканцы и представители местных общин их Сахары.

Радикальная исламистская организация «Боко харам» активно действует в Чаде, Нигере и северном Камеруне. В отличие от «Аль-Каиды в странах исламского Магриба», она больше занимается борьбой с национальным правительством, чем с Западом. Тем не менее, «Боко харам» постепенно превратилась из небольшой террористической организации, использующей партизанские методы борьбы, в хорошо мотивированную группировку, превосходящую по своим вооружениям полицию и национальные вооруженные силы (ВС). Это позволяет ей захватывать все новые территории.

В рамках пленарного заседания III «Терроризм в Юго-Восточной Азии» сделали доклады Билвеер Сингх, старший научный сотрудник Школы международных исследований им. Р. Раджаратнама Наньянского технологического университета (Сингапур); Хамидин директор по предупреждению Национального агентства по борьбе с терроризмом (Индонезия); Дам Фу Куонг, начальник отдела Азии и Океании Генерального департамента безопасности Вьетнама. Вел заседание Такеши Коно, профессор факультета социальных наук Университета Тойо Эйва (Япония).

Выступающие обратили внимание на то, что не следует все террористические угрозы сводить исключительно к организации «Исламское государство». В регионе Индийского океана действуют и другие террористические организации, в частности связанные с «Аль-Каидой». При этом угрозы безопасности, создаваемые группами салафитов-джихадистов на Ближнем (Среднем) Востоке и в Юго-Восточной Азии оцениваются как высокие.

Тем не менее, «Исламское государство» представляет собой серьезную угрозу существованию практически для всех государств Юго-Восточной Азии. Это обусловлено следующими причинами:

- миграция радикалов из Юго-Восточной Азии в Сирию и Ирак, из которых уже убито более 70 чел.;

- объединение радикалов-исламистов из стран Юго-Восточной Азии в специальном боевом крыле «Исламского государства» под названием «Катиба Нусантара»;

- присоединение к «Исламскому государству» многих джихадистских групп, как, например, «Джемаа Исламия»;

- установлении контроля «Исламского государства» над провинцией на юге Филиппин под руководством эмира Хапилона, бывшего командира группы «Абу Сайяф».

Война с «Исламским государством» в Сирии и Ираке может привести к тому, что часть радикалов вернется домой в Юго-Восточную Азию, что усилит там террористическую угрозу. Такая ситуация может усугубится за счет сотрудничества между «Исламским государством» и «Аль-Каидой».

Для Юго-Восточной Азии характерен переход многих лидеров радикалов из «Аль-Каиды» в «Исламское государство». Причем эпицентром террористических угроз является Индонезия. Существенную проблему это представляет и для Малайзии, где, по имеющейся информации, ныне 11% местных жителей симпатизируют «Исламскому государству» (в Индонезии таких всего 4%).

В ходе специального заседания выступили Бабурам Бхаттараи, бывший премьер-министр Непала; Р. Сампантхан, лидер оппозиции (Шри-Ланка); Саджад Лон, министр социального обеспечения штата Джамму и Кашмир (Индия); Хаграма Мохилари, главный исполнительный директор Территориального совета Бодоленд (территория в штате Ассам, обладающая особым статусом; Индия). Вел это заседание Кирэн Риджию, министр внутренних дел (Индия).

Выступающие указали, что большинство вооруженной оппозиции преследуют политические цели, поэтому они могут объединяться с политическими партиями. Это имело место, например, в Непале, где маоисты вместе с политическими партиями смогли положить конец монархии и превратить страну в республику. Причем отказ от демократических и ненасильственных средств борьбы порождает вооруженную оппозицию.

В рамках конференции со специальным докладом выступил Ави Дихтер, председатель Комитета по иностранным делам и обороне Кнессета (национального парламента) Государства Израиль. Вел это заседание В.К. Сингх, министр иностранных дел (Индия).

Ави Дихтер отметил, что на Ближнем Востоке большую проблему представляют террористы-смертники, большинство из которых не являются членами террористических организаций. Причем они совершают нападения не только на военнослужащих, но и на гражданских лиц, а порой являются живым щитом для террористов. И как правило террористы не являются одиночками, то есть имеют сообщников.

В системе безопасности существует два кольца безопасности: разведка и физическое кольцо безопасности, включающее охранников, металлодетекторы и прочее. Но нужно добавить еще одно кольцо безопасности, чтобы сдерживать угрозу с воздуха или в самолете.



Я выступил в ходе пленарного заседания IV «Терроризм в Западной Азии». Вместе со мной выступили Даниэль Пайпс, президент, Ближневосточный форум (США) и Илан Берман, вице-президент Американского совета по внешней политике (США). Вел это заседание Сайед Ата Хаснайн, бывший командир 15-го корпуса индийской армии.

Американские докладчики полагают, что основной вопрос заключается в том, будет ли исламский мир сильнее, если он вернется к шариату или исламскому праву. Однако мусульманский мир не успевает за модернизацией, что ныне порождает джихадизм. Причем в период 1800-1920 гг. идея мусульманских стран заключалась в том, чтобы подражать таким либеральным государствам, как Великобритания и Франция. В 1920-1980 гг. они уже подражали нелиберальным государствам. Но позднее все свелось к исламским принципам, то есть настало время исламизма.

Не следует забывать, что множество исламистов прибыло из стран с ранее сильными авторитарными режимами (Сирия, Ирак, Ливия), но потом превратившихся в слабые государства с плохой структурой управления и отсутствием пограничного контроля. Кроме того, террористы легко могут перемещаться в потоке беженцев.

В США видят следующие тенденции в борьбе с терроризмом. Во-первых, «Исламское государство» ослабевает, но у него по-прежнему есть доступ к ресурсам. Поэтому международному сообществу нужно сосредоточиться на борьбе с «Исламским государством», которое все еще не уничтожено.

Во-вторых, «Исламское государство» было порождено «Аль-Каидой». Затем они стали конкурировать между собой. В то же время «Аль-Каида» смогла сохранится в Ливии, Сирии и Йемене как «умеренная» альтернатива «Исламскому государству».

В-третьих, в последнее время появилось новое поколение джихадистов. Как следствие, Сирия все более становится похожей на Афганистан. Но масштаб проблемы совершенно другой, так как «Исламскому государству» всего за несколько лет удалось мобилизовать в 1,5 раза больше боевиков, чем талибы за десятилетие афганской войны.

В-четвертых, возрождаются шиитские вооруженные формирования. В частности, проиранские силы контролирует Бейрут, Дамаск и Багдад, чему способствует так называемая ядерная сделка с Ираном. В ходе реализации последней Тегеран получил дополнительные ресурсы, которые могут быть использованы для вооружения боевиков в Афганистане, Сирии и других странах.

В своем докладе я отметил, что Россия и Индия должны сотрудничать в борьбе с терроризмом в Центральной Азии. При этом следует учитывать, что многие граждане центральноазиатских государств присоединились к «Исламскому государству» в Сирии, Ираке и Афганистане. Их возвращение домой вызывает серьезную проблему в области терроризма.

Каждое из рассматриваемых государств имеет свои особенности. Так, Казахстан – это открытая страна, которая исключительно важна для России ввиду недостаточной защищенности общих границ. Причем террористическая деятельность в Казахстане будет продолжена. В Таджикистане проблема терроризма также актуальна, в том числе ввиду близости Афганистана. Зато в Узбекистане, где лучше контролируют свои границы и сильнее спецслужбы, террористическая деятельность носит ограниченный характер. У России и Узбекистана хорошие рабочие отношения на этом фронте. Намного хуже ситуация в Туркменистане из-за слабых структур управления и богатых ресурсами земель, которые привлекают террористов.

В ходе пленарного заседания V «Совместные механизмы противодействия терроризму в регионе Индийского океана» выступили Мюриэль Доменеч из Межминистерского комитета по борьбе с радикализацией (Франция); Боаз Ганор, основатель и исполнительный директор Международного института политики по борьбе с терроризмом (Израиль); Ашок Кумар, заместитель начальника штаба военно-морских сил Индии; Владимир Миловидов, заместитель директора Российского института стратегических исследований. Вел это заседание Прети Саран, министр путей сообщения (Индия).

Выступающие полагают, что терроризм можно определить как «преднамеренное использование насилия, направленное на гражданское население для достижения политических целей». Около 16 тыс. чел. можно отнести к радикалам только во Франции. Из них 700 чел. присоединились к «Исламскому государству», по 200 чел. погибли и вернулись во Францию. Основными факторами такой радикализации стали отсутствие равных возможностей в обществе и социально-экономические трудности.

Как считается, терроризм включает террористов-одиночек, независимые террористические сети и организованный терроризм. Среди последнего следует выделить «Исламское государство», которое установило контроль как над территориями, так и населением. Более того, радикалы осуществляют многие виды деятельности, которые являются законными функциями любого государства. И они глубоко связаны с гражданским обществом, что делает «Исламское государство» очень опасным.

Докладчики отметили, что морской терроризм охватывает очень небольшую часть всех террористических актов. Большую опасность представляют пираты. Для борьбы с ними ВМС Индии осуществляют патрулирование Мальдивских и Сейшельских островов, а также Маврикия. Помимо этого, они участвуют в совместном патрулировании с флотами Мьянмы, Таиланда и Индонезии.

В рамках пленарного заседание VI «Экстремизм левого крыла в регионе Индийского океана» выступили К. Дурга Прасад, бывший генеральный директор Сил полиции центрального резерва (Индия); Адитья Адикари, писатель (Непал); Мин Цоу Оо, директор Совместного комитета по наблюдению за прекращением огня (Мьянма). Вел это заседание Махендра Л. Кумават, бывший генеральный директор пограничных войск (Индия).

Докладчики отметили, что экстремизм левого крыла отнял больше жизней в Индии по сравнению со всеми жертвами войн, которые вела страна с момента обретения ею независимости (в частности, излюбленным оружием маоистов служат мины). Причинами возникновения экстремизма левого крыла стали отсутствие понимания политической ситуации со стороны руководства страны и низкий уровень обучения национальных сил безопасности.

Ныне экстремизм левого крыла имеет место в 12 штатах и 106 районах Индии. Под его контролем находится 35 районов страны. За последние 12 лет произошел кризис руководства и снижение численности маоистов в Индии. Но их вдохновил опыт маоистов Непала, где в течение пяти лет местные маоисты смогли контролировать 70-80% населения страны. Причем маоисты Непала поддерживали канал связи с политическими партиями страны.

Сегодня будущее левого движения в Непале находится под большим вопросом. В частности, маоисты оказались неготовыми работать в условиях демократии. Как следствие, разочарованные члены этого движения могут возобновить в Непале вооруженную борьбу.

В Мьянме насчитывается около 40 групп экстремистов левого крыла с общей численностью 60-100 тыс. боевиков. Демократия и мирный процесс привели к большим ожиданиям со стороны всех слоев общества, включая левых экстремистов. При этом небольшие их группы надеются, что получат места в руководстве страны, что позволит им вести переговоры о лучших условиях для той части общества, которую они представляют.

В рамках пленарного заседания VII «Роль международных организаций в борьбе с терроризмом» выступили Мартин Кимани, директор Национального центра по борьбе с терроризмом (Кения); Элизабет Джойс из Контртеррористического комитета Исполнительного директората ООН; Асоке Мукерджи, бывший посол (Индия); К.В. Бхагират, генеральный секретарь Ассоциации Индийского океана; Анеруд Югнат, министр обороны (Маврикия); Раджнат Сингх, министр внутренних дел (Индия).

Докладчики отметили, что глобальная контртеррористическая архитектура представляет собой сложную сеть, состоящую в основном из двусторонних государственных отношений. Эта сеть реагирует на происходящие события, но не предоставляет соответствующую информацию. В то же время она имеет жесткую систему управления, располагает обширной базой данных и институтом экспертизы.

В целом международные организации плохо обеспечены ресурсами для борьбы с терроризмом, а их должностные лица в большинстве случаев закрыты от дискуссий по вопросам разведки. При этом ООН в основном выполняет «представительские функции» и занимается «нормотворчеством». Это мало помогает тем, кто ежедневно борется с терроризмом.

Тем не менее, в 2006 г. ООН приняла глобальную стратегию по борьбе с терроризмом, которая, в частности, рассматривает коренные причины террора. Это обеспечивает более широкий подход к борьбе с терроризмом путем подключения к ней таких организаций как ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и ПРООН. Государства-члены ООН рассматривают вопрос о создании должности на уровне генерального секретаря по противодействию терроризму.

Более того, на основе резолюция 1373 Совета Безопасности ООН для оказания помощи государствам-членам создан Комитет ООН по борьбе с терроризмом. Этот комитет имеет 12-летний опыт функционирования путем постоянного диалога с правоохранительными органами государств-членов ООН. При этом работа ведется в Восточной Африке, Южной Азии и в регионе Индийского океана. Комитет также осуществляет финансирование операций по контртеррористической деятельности, пограничному контролю, противодействию кибератак и защите прав человека в соответствии с национальным законодательством.

Члены Южно-Азиатской ассоциации регионального сотрудничества консультируют Исполнительный директорат по борьбе с терроризмом. Судьи и полицейские проходят обучение в вопросах использования цифровых систем сбора информации. С ними проводят собеседования по использованию методов допроса, обеспечению защиты сотрудников уголовного правосудия и свидетелей. В частности, Шри-Ланка консультирует страны Западной Африки по вопросам борьбы с террористической организацией «Боко харам» на основе ранее полученного собственного опыта по реабилитации и расселению местных радикалов. А Маврикий сотрудничает с Африканским союзом в целях укрепления законодательства по борьбе с терроризмом.

Следует заметить, что Совет безопасности ООН оказался неэффективным в борьбе с терроризмом ввиду использования им двойных стандартов со стороны постоянных членов. Примером этого стало раздвоение резолюции 1267 о реинтеграции Движения «Талибана».

Вне Совета Безопасности ООН на борьбу с терроризмом оказывают влияние Международная группа по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF) и Глобальный форум по борьбе с терроризмом. Так, FATF внедрила механизмы для решения вопросов финансирования терроризма и разработала рекомендации, принятые на уровне Совета Безопасности ООН в виде соответствующих резолюций. Однако это структуры являются лишь площадками для выражения разных точек зрения.

Индия стремится к легализации национальной контртеррористической сети, но это может произойти только после принятия всеобъемлющей конвенции по борьбе с терроризмом. Помимо этого, страны-члены ЕС не хотят сотрудничать в создании системы безопасности и обмене информацией в рамках механизма ЕС-Индия. Это обусловлено тем обстоятельством, что указанные государства отвергают многосторонний подход в борьбе с терроризмом.

Таким образом, 3-я международная конференция по противодействию терроризму 2017 стала крупным событием в жизни международного сообщества как по составу участников и уровню представительства органов исполнительной власти, так и спектру обсуждаемых проблем. Она подтвердила стремление Индии активно бороться с террористической угрозой. Однако такая деятельность носит на себе отпечаток индо-пакистанского вооруженного конфликта. Как следствие, в ходе конференции неоднократно поднималась тема терроризма, спонсируемого государством, под которым подразумевался именно Пакистан.

*Запрещена на территории РФ

Комментарии

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