Пограничный умысел. Зачем на самом деле Молдове устанавливать таможенные посты на украинско-приднестровской границе

22.05.2017 12:58:02

Заместитель председателя Союза промышленников, аграриев и предпринимателей Приднестровья (СПАПП) Юрий Чебан убеждён, что экономическая блокада 2006 года и совместные молдо-украинские посты в пункте пропуска «Кучурган» - звенья одной цепи

За последнее десятилетие торговля Приднестровья со стратегическим партнером — Российской Федерацией — очень сильно «просела». Сейчас экспорт приднестровских товаров в Россию составляет всего 8,7%, в то время как доля экспорта в страны ЕС — чуть более 30%, в Молдову — более 45%. Если мы обратимся к официальным данным ГТК, то увидим, что спад торговли приднестровскими товарами с Россией и постепенная смена вектора экспорта на страны ЕС пришлись на блокадный 2006 год, когда этот показатель достигал 48%.

По мнению вице-президента Союза промышленников, аграриев и предпринимателей Приднестровья Юрия Чебана, по сути, это и была цель инициированной в 2006 Молдовой совместно с Украиной экономической блокады Приднестровья, когда экспорт приднестровских товаров фактически был заблокирован.

«До 2006 года экспортная составляющая в РФ из Приднестровья составляла 46−48%. Это говорило об очень крепких промышленно — кооперационных связях, о том, что мы держим курс на Россию в плане экономической интеграции. Начиная с 2006 года вектор экспорта резко начал меняться. Именно с этой целью и было сделано то, что мы называем блокадой 2006 года. А механизм экономического давления, блокад всегда используется западными структурами для того, чтобы решить политические вопросы или ускорить их решение», — считает Юрий Чебан и поясняет, что нынешние планы по установке совместного молдо-украинского контроля в пункте пропуска «Кучурган» - это звено той же цепи. А началось всё даже не с 2006 года, а намного раньше.

Молдавский контроль и «игра» не по правилам

В 1997 году Молдова, стремившаяся вступить во Всемирную торговую организацию, приняла на себя обязательство предоставить Приднестровью право «самостоятельно устанавливать и поддерживать международные контакты в экономической, научно-технической и культурной областях». Данное обязательство зафиксировано в статье 3 Меморандума об основах нормализации отношений между Республикой Молдова и Приднестровьем от 8 мая 1997 года, подписанного сторонами, Российской Федерацией и Украиной в присутствии представителя ОБСЕ.

Позже Молдова аргументировала своё правомочие на вступление в ВТО именно фактами предоставления Приднестровью таможенных печатей, выделения его в отдельную таможенную территорию, обеспечения его права на свободу ВЭД.

Однако уже в сентябре 2001 года, после того, как работа по вступлению РМ в ВТО с согласия Приднестровья была завершена, Молдова приняла новое таможенное оформление без передачи его Приднестровской стороне, а также уведомила международное сообщество о недействительности старых таможенных печатей и штампов, в том числе тех, которые по сей день находятся в распоряжении Приднестровья.

25 марта 2003 года Украина и Молдова согласовали Протокол между Государственной таможенной службой Украины и Таможенным департаментом Республики Молдова о взаимном признании товаротранспортных, коммерческих и таможенных документов и таможенных обеспечений, однако до 2006 года Украина, руководствуясь нежеланием ухудшать экономическое положение одной из сторон продолжающегося переговорного процесса, не исполняла данный документ, и разрешала транзит через свою территорию продукции, произведённой в Приднестровье, на основании таможенных документов старого образца.

Лишь с 1 марта 2006 года Украина, при определяющей роли США и Европейского союза, посредством соответствующего Распоряжения Кабинета министров, вводящего в силу Протокол 2003 года, санкционировала блокаду Приднестровья. Приднестровье, имеющее традиционно экспортно-ориентированную экономику и теперь лишённое возможности отправлять произведённую продукцию за пределы республики, было поставлено на грань выживания.

«Фактически были изменены правила игры внешнеэкономической деятельности всех экономических агентов нашей республики. И к 1 марта 2006 года оно было имплементировано. Эти изменения состояли в том, что Молдова включила требование обязательного присутствия здесь соответствующих представителей уполномоченных органов при осуществлении экспорта нашими предприятиями. В частности, на складах предприятий, на производственных участках должен был быть допуск к документам ВЭД. Кроме того, Молдова также обязала весь импорт, который предназначен нашими предприятиями для производства продукции на экспорт — это составляющая сырьевой базы, комплектующие - провозить через пункты пропуска, граничащие с Молдовой и Украиной, а не через пункты пропуска Приднестровья и Украины. Таким образом, полностью был взят под контроль не только экспорт, но и импорт экономических агентов ПМР», — обратил внимание Юрий Чебан.

Кроме того, экспортную деятельность приднестровским предприятиям нельзя было осуществлять, не зарегистрировавшись в органах Республики Молдова, что фактически привело к двойному таможенному оформлению и налогообложению, ставя таким образом в зависимости от РМ.

«Это был чёткий, конкретный, последовательный план. Для того, чтобы не обвалить полностью экономику, которая у нас была экспортно-ориентированной и достаточно открытой, ряд крупных предприятий во временном порядке зарегистрировались в Молдове. Но мы не имели права и не могли допустить соответствующих представителей РМ в святая святых нашей экономики. Я полагаю, это было бы предательство. Мы это не сделали», — рассказывает вице - президент СПАПП.

Последствия экономической блокады

Вследствие блокады и вызванной ею остановки предприятий в 2006 году потери ПМР составили более 450 миллионов долларов, причём только на предприятия пришлось 380 миллионов долларов, следствием чего стало недопоступление налогов в консолидированный бюджет ПМР в размере 76 миллионов долларов.

Фактически были уничтожены целые секторы экономики, ликвидирована приграничная торговля, огромные масштабы приняла трудовая миграция.

«В свое время у нас достаточно серьезно были развиты грузоперевозки, очень много было предприятий транспортной отрасли. Эти предприятия в своё время были гордостью МССР. Молдавская сторона вытолкнула из системы международных грузоперевозок не только приднестровские, но и те украинские предприятия, которые работали на нашей территории. В год наши транспортные предприятия в связи с тем, что Молдова не представляла разрешение на международные перевозки, теряли порядка 17 млн долларов. За весь период блокады транспортные предприятия потеряли порядка 135 млн долларов. Бюджет потерял порядка 28 млн долларов. При этом каждый год недопоступления в пенсионный фонд Приднестровья составляли около 2 млн долларов. Вот за каждой этой цифрой стоит жизнь гражданина нашей республики», — обратил внимание Юрий Чебан.

Тогда полномасштабную гуманитарную катастрофу удалось предотвратить лишь благодаря всесторонней помощи, оказанной республике Российской Федерацией.

«Торгово-промышленная палата и СПАПП подписал обращение к Украине и к Молдове, затем обратились также к бывшему украинскому вице-премьер-министру Кинаху. Были предприняты определенные попытки стабилизации. Но если бы не Российская Федерация, если бы не системная, дружественная помощь старшего товарища, то нам, конечно, пришлось бы очень плохо. Та поддержка РФ, которую мы ощутили и ощущаем до сих пор, это дорогого стоит», — подчеркнул заместитель председателя СПАПП.

Сделав своё дело, Молдова начала активно готовиться к подписанию соглашения об евроассоциации и вхождении в углубленную зону свободной торговли. А это и есть основная причина того, что сотворила молдавская сторона в 2006 году, убеждён Чебан. Ведь наши соседи попросту вынудили приднестровские предприятия-экспортёры переориентироваться на европейский рынок и работать с ним по молдавским правилам.

«Сначала нам предоставили вместе с молдавскими предприятиями режим преференций GSP+. Это определенный объем экспорта без пошлины в страны ЕС. А с 2008 года получили систему автономных торговых преференций. Естественно, экономика выбирает то, что ей выгодно. Она старается деполитизироваться. Поэтому вектор экспорта в РФ стал падать, а вектор экспорта в Молдову, Украину, страны ЕС, начиная с 2008 года, составлял более 85%. Вот вам и дезориентация. И ЕС выделял Молдове для этих целей достаточно большие деньги. Но это не есть хорошо. Экспорт должен быть диверсифицирован», — считает заместитель председателя СПАПП.

О том, что необходимо сбалансировать экспорт товаров в страны Евросоюза и в Россию, не раз заявлял глава государства Вадим Красносельский.

«Развивая европейский рынок, мы не хотим стать экономически зависимыми от Европы в этой части, чтобы экономические отношения с Евросоюзом не были элементом шантажа для Приднестровья. А выравнивание евразийского рынка и рынка с РФ — это тот принцип сдержек и противовесов, принцип внешнеэкономической деятельности. И когда будет создан баланс межу евразийским рынком и рынком ЕС- хотя бы 50/50, вот тогда мы будем независимыми в этой части. Это большая работа для всех органов власти», — подчеркнул в ходе одной из встреч с общественниками президент Приднестровья.

«Хвостатый» пост

Сегодня мы продолжаем ощущать отголоски удушающей политики Молдовы. Ни в коем случае не стоит думать, что после 2006 года наши соседи перестали воплощать в жизнь свои коварные замыслы. Поступательно они продолжали сдавливать нашу экономику, при этом плохо скрывая политические мотивы своих действий.

Вот и план установить совместно с Украиной таможенно-пограничный контроль в пункте пропуска «Кучурган», на приднестровско — украинской границе, как оказалось, Молдова вынашивала более семи лет.

Итак, что нам известно?! Так называемое Соглашение «Об организации совместного контроля на международном контрольно-пропускном пункте через молдавско-украинскую границу „Кучурганы — Первомайск“ было подписано в ноябре 2015 года. Согласно этому документу, установить совместный контроль на украинской границе предполагалось уже в 2016 году, однако дипломатам удалось эту проблему как минимум отсрочить. Но уже в феврале этого года главы правительств Молдовы и Украины Филип и Гройсман заключили соглашение об организации обмена информацией, о лицах и транспортных средствах, которые пересекают украинско-молдавскую границу. Вслед за этим было заявлено, что молдавские пограничники и таможенники появятся на ТКПП „Кучурган“ до конца 2017 года.

Но, так сказать, „хвост“ постов тянется еще с конца 2000-ых годов. Формулировку «совместный молдавско-украинский контроль в пунктах пропуска на приднестровском участке государственной границы» можно встретить в «Программе деятельности Правительства РМ «Европейская интеграция: Свобода, Демократия, Благосостояние» на 2009−2013 гг. (к слову, программа эта циклично продлевается). В этом документе значится такой пункт - приоритеты Правительства РМ. Так вот в разделе «Реинтеграция страны» мы и находим «создание условий для осуществления экономическими агентами приднестровского региона внешнеэкономической деятельности в условиях обеспечения совместного молдавско-украинского контроля в пунктах пропуска на приднестровском участке государственной границы».

Значит, планы были, но все эти годы прилагались немалые усилия, чтобы эти пресловутые условия для совместного контроля так и не появились. В этом огромная заслуга дипломатии, уж сомневаться не приходится.

Но желание довести дело до конца и затянуть таможенную петлю на горле Приднестровья, которая была накинута еще в 2006 году, у Молдовы слишком сильно. Настолько, что молдавские политики уже даже не скрывают политический мотив экономического «убийства».

К примеру, политпредставитель от Молдовы Георгий Бэлан пытается убедить нас, что молдавские пограничники и таможенники будут бороться «против тех серых схем, контрабанды, трафика и других негативных последствий, которые имеют место в связи с неконтролем участка границы» (ТКПП «Первомайск-Кучурган»), и установка совместного таможенного-пограничного поста с Украиной ни в коей мере не затронет честных граждан и экономических агентов Приднестровья, а принесёт только плюсы. Пусть, мол, руководство ПМР «не спекулирует» простыми приднестровцами.

Напомним, как выглядят эти самые «плюсы» установления молдавско-украинского контроля для приднестровцев. Только по предварительным расчётам, экономика ПМР в случае появления в таможенно-пропускном пункте пропуска «Кучурган» молдавских силовиков будет терять не менее 38 млн долларов в год, а экономическим агентам республики придётся заполнять дополнительные таможенные декларации. Большие проблемы возникнут и в связи с различием законодательств РМ и ПМР по части ведения экономической деятельности и перемещения товаров. В Приднестровье индивидуальные предприниматели (а это могут быть физические лица) вправе перемещать грузы без декларирования на сумму до 1 тысячи долларов. В Молдове предельная норма — 300 евро. Фактически под угрозу ставится малый бизнес, без средства к существованию могут остаться более 50 тысяч человек.

Но самый большой риск несет появление молдавских силовиков на украинской границе вне Зоны безопасности. Там их действия не будут регулироваться никакими документами, а это уже несет прямую угрозу обострения конфликта.

«Если посты появятся, ущерб понесет не только экономика и социальная инфраструктура Приднестровья. Называется цифра в 38 млн долларов в год. Но здесь не учитывается отток населения в связи с утратой рабочих мест, отсутствие дополнительных отчислений по подоходному налогу. Это же всё наши пенсии, зарплаты, это уровень жизни народа. Так практически кормить Молдову за счет жителей Приднестровья никто не собирался! Мы должны сотрудничать и делать это на взаимовыгодных, взаимоуважительных условиях. Наверное, вот это должно быть приоритетом в переговорном процессе. Чтобы мы находили общие точки соприкосновения как с Украиной, так и с Молдовой не в ущерб народам, проживающим на нашей территории. Ведь и президент Молдовы, и руководство Украины всегда говорят о том, что нужно решать вопросы не в ущерб народам конфликтующих сторон. Тогда нужно сделать так, чтобы этих постов не было. Потому что это палка преткновения, а не уровень цивилизованного решения вопроса», — убеждён Юрий Чебан.

Миссия невыполнима?

«Антиконтрабандные» планы Молдовы напрямую ставят под сомнение эффективность работы не только украинских таможенников и пограничников, но и миссии EUBAM, указывают эксперты.

«На протяжении длительного времени приграничная миссия EUBAM успешно работает на этом участке пути. Через него у нас проходит порядка 90% экспорта и 70% импорта. Замечаний по отношению к агентам внешнеэкономической деятельности Приднестровья нет, и это признает высшее руководство Миссии. Так с какой целью тогда Украина и Молдова организовывают здесь свои посты? С той целью, чтобы указать ЕС и его миссии на то, что эта Миссия неэффективна и она обманывает всех. Или с несколько иной целью — взять под полный контроль не только экспорт, но и импорт, ВЭД ПМР, то есть фактически с целью удушения экономики Приднестровья и принуждения к принятию тех политических решений, которые выгодны Западу, включая Молдову. Я полагаю, что ни Россия, ни Приднестровье не допустят этого, это полностью перечеркивает весь формат переговорного процесса «5+2»», — подчёркивает заместитель председателя СПАПП Юрий Чебан.

Кроме того, Юрий Чебан задаётся вопросом, на каких основаниях молдавские посты будут размещаться на территории Украины.

«Дело в том, что в соответствии с Конституцией Украины какие-то вооруженные формирования, пусть даже из благих намерений, (а пограничная служба РМ — это вооруженное формирование) ни в коем случае не имеют право размещаться. Так что, имплементируя данную договоренность о совместных таможенно-пограничных постах, Украина будет нарушать свою Конституцию? Очень важный вопрос!», — отметил Чебан.

И пока одна из стран-гарантов переговорного процесса в открытую играет на стороне Молдовы, другая страна-гарант призывает в вопросе с постами, который та же Молдова назвала внутренним делом её с Украиной.

«Тирасполю и Кишинёву не следует избегать диалога по вопросам, способным серьезно осложнить процесс урегулирования. В частности, полагаем заслуживающей внимание обеспокоенность Тирасполя в связи с планами Республики Молдова и Украины об установлении совместного таможенно-пограничного контроля в пункте пропуска «Кучурган”. Ущерб от этого, по оценкам приднестровцев, может составить более 6% годового ВВП региона. Тот ли это результат, к которому мы должны стремиться?», — задался вопросом постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

По его словам, вызывает удивление то, что это происходит без консультаций с Тирасполем. "Наверное, следовало бы вернуться к общепринятой международной практике и учитывать мнения всех заинтересованных сторон. Это стало бы ярким примером создания реального доверия», — заключил Лукашевич.

А пока Приднестровье продолжает настаивать, что проблематика выставления молдавско-украинских постов обязательно должна быть включена в повестку заседания переговорного формата «5+2», и надеется, что будет услышано. Вот тогда посмотрим, сможет ли молдавская сторона так же уверенно, при всех участниках «Постоянного совещания…» защитить свой «проект», доказать его благие намерения и отразить «спекулятивность» потерь приднестровской экономики.

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