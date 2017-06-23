Конкретные предложения по профилактике экстремизма в соцсетях выработали на международной конференции в Казани

22.05.2017 12:12:30

18 мая в Казани в рамках IX Международного экономического саммита «Россия – Исламский Мир: KAZANSUMMIT 2017» прошла международная научно-практическая конференция «СМИ-онлайн: профилактика экстремизма в социальных сетях», организованная Духовным Управлением Мусульман Татарстана.

В ее работе приняли участие журналисты федеральных и региональных изданий, представители мусульманских централизованных организаций, ученые, политические и общественные деятели, зарубежные богословы.

Мероприятие проходило в формате панельной дискуссии по трем основным докладам представителей журналистского сообщества.

Открыл конференцию муфтий Камиль хазрат Самигуллин, который в своей речи привёл следующие цитаты из Священного Корана: «О те, которые уверовали! Если нечестивец принесет вам весть, то разузнайте, чтобы не поразить по незнанию невинных людей, а не то вы будете сожалеть о содеянном» (сура «Аль-Худжурат», аят 6). В другом аяте также говорится: «О вы, которые уверовали! Будьте богобоязненными, верующими и будьте в числе правдивых в своих речах и деяниях!» (сура «Ат-Тауба», аят 119). В связи с этим, мусульманская умма не только России, но и мира должна воспитать профессиональных журналистов, блогеров, PR-специалистов. Мы должны создавать профессиональные СМИ для того, чтобы формировать качественный, проверенный контент в социальных сетях», — заявил Камиль хазрат.

В ходе дискуссии после одного из докладов журналист из Санкт-Петербурга Дамир Володин в ответ на все сказанное предложил власти просто рассказать правду, невзирая на любые последствия.

«Вы говорите, что государство недостаточно ресурсов тратит на контрпропаганду. Если посмотреть федеральные каналы, там сплошная пропаганда, их смотреть невозможно. Давайте не будем бояться это говорить. Это все часть одной продуманной логики. Если вы сегодня в условиях такой лжи вокруг будете пропагандировать мирный ислам, не участвующие в процессах, молодежь вас не услышит», – заявил участник встречи.

«Сегодняшнюю молодежь очень трудно обмануть, она чувствует правду сердцем. Поэтому есть очень простой прием: надо всем начать говорить правду и перестать ее бояться», – резюмировал Дамир Володин.

Среди наиболее интересных предложений, высказанных в ходе обсуждения представленных докладов – призыв сотрудницы издательства мусульманской литературы «Иман» Рузаны Хуснутдиновой больше внимания уделять прицельной наставнической работе с неофитами в мечетях с тем, чтобы они не искали сомнительные альтернативы в социальных сетях.

Представителем ДУМ РТ было вполне обоснованно предложено не давать площадок в СМИ для тиражирования откровенной ереси, подрывающей устои традиционного мазхабического ислама, который и составляет основу для эффективного противодействия псевдорелигиозному экстремизму, в т.ч. и в социальных сетях.

В ходе конференции был вынесен на обсуждение проект резолюции, в котором в частности предлагается с большой осторожностью употреблять в СМИ такие несущие глубокий позитивный смысл мусульманские термины как «шахид», «джихад», «моджахед» и др.

В работе мероприятия принял участие и заведующий отделом исламских исследований Института стран СНГ Ильдар Сафаргалеев, который на полях форума обсудил актуальные вопросы идеологического противодействия псевдорелигиозному экстремизму с ведущими экспертами в этой области. Среди них руководитель отдела аналитических исследований Управления делами Администрации Президента РФ Алексей Щеглов, член экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы Александр Саввин и старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Ахмет Ярлыкапов.

Собеседники договорились продолжить дискуссию осенью в рамках круглого стола на площадке ведущего политологического центра по постсоветскому пространству – Института стран СНГ с привлечением представителей российских муфтиятов и мусульман-блоггеров.

Отрадным обстоятельством отлично организованного мероприятия явилось и то, что оно позволило представителю Института стран СНГ тепло поприветствовать таких замечательных участников форума как муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, профессор Болгарской Исламской Академии Абдурраззак ас-Саади, ректор Российского Исламского Университета ЦДУМ России Артур хазрат Сулейманов, проректор этого вуза по воспитательной работе Дамир хазрат Нафиков, заместитель муфтия Крыма Эсадуллах хазрат Баиров, арабист, востоковед, главный специалист службы внешних коммуникаций Russia Today Анна Беликова, специалист Координационного центра Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования Магомедбашир Албогачиев, советник руководителя Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Олег Серегин, руководитель Отдела национальных проектов МИА «Россия сегодня», главный редактор интернет-портала «Россия для всех» Радик Амиров, научный сотрудник Института востоковедения РАН Ильшат Саетов и др.

Вполне естественно, что одна такая конференция, пусть и весьма представительная и продуктивная в плане выработки конкретных предложений по проблеме профилактики экстремизма в социальных сетях, не позволит ее решить в одночасье. Однако предоставленная возможность заинтересованным мусульманским деятелям, журналистам и экспертам, собравшись в Казани, откровенно обменяться мнениями, наладить контакты и наметить конкретные планы на будущее наверное и является хоть и не столь явным, но одним из самых весомых и труднооценимых ее результатов и заделов на перспективу.

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