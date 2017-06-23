Недооценка опасности салафизма может привести к развалу Таджикистана

22.05.2017 11:56:14

Сегодня все чаще в Таджикистане наблюдается рост активности религиозно-экстремистского течения «Салафия», агитаторами которого выступают трудовые мигранты и бывшие студенты, вернувшиеся из-за рубежа. Что представляет собой течение «салафия»? Почему за последнее время к этому течению все больше стали примыкать граждане Таджикистана?

«Салафизм» или «Салафия» — это обобщенное название ваххабизма. Ваххабизм — это одно из направлений движения в суннитском исламе.

Салафия основывается на четырех принципах: строгое соблюдение принципа таухида; отрицание новшеств в религии; критика всеобщего таклида (слепое следование какому-либо мазхабу); признание понимания саляфов («праведных предков») как единственно правильного в толковании атрибутов и имён Аллаха; вера в то, что грех человека способен вывести его из религии. Именно последний принцип позволяет обвинять мусульман, не разделяющих идеологию ваххабитов, в отступничестве, что лишает их защиты их имущество и жизнь.

Основателем ваххабизма является Мухаммед ибн Абдель Ваххаб (Саудовская Аравия), суть доктрины которого сводится к религиозной реформе, направленной на восстановление «первоначальной чистоты» исламского вероучения. Сторонники ваххабизма придерживались идеи о манифестации воли Всевышнего через общину верующих и важным элементом религии считали вооружённую борьбу, а также считали возможным ограничение власти имама. Под давлением этой доктрины в XVIII веке в Саудовской Аравии последователи Мухаммеда ибн Абдель Ваххаба, выразили стихийный протест кочевников против богатства и роскоши городских купцов и богачей. Так, воинствующие последователи Мухаммеда ибн Абд аль-Ваххаба разрушили могилы одного из сподвижников пророка Мухаммеда -Зейда ибн аль-Хаттаба, Айши и Фатимы (второй жены и дочери пророка), а также некоторых сподвижников основателя ислама.

В 20-х годах XX века, агрессивное ваххобитское течение была вытеснена на территорию Восточной провинции Саудовской Аравии, где проживают до сих пор. Данное радикальное течение суннизма считает, что шииты подлежат полному уничтожению как «многобожники». Поддерживая эту догму, последователи аль-Ваххаба провели почти двухсотлетнюю кровавую войну, которая началась с резни в Кербеле в начале XIX века.

Такова история возникновения течения «салафия» и её основная суть. Что общего между Таджикистаном и таким радикальным течением как «Салафия»? Почему в последнее время это течение стала собирать вокруг себя все больше граждан?

Сторонники догмы «Салафия» в последнее время весьма активно стали распространять свои идеи, среди спецконтингента пенитенциарных учреждений Таджикистана, где члены РЭТ вербуют заключенных в свои ряды и организовывают массовые молебны.

Наибольший охват «Салафия» наблюдается на территории Исфаринского района Согдийской области (духовным наставники и руководители — Бобоев Аваз (мулло Авазулло) и Жамолов Шахриер), лидером экстремистской ячейки является житель города Душанбе Мирхонов Кодирали («Мулло Кодирали»). В начале марта 2017 года, только в городе Курган-Тюбе сотрудниками УМВД Хатлонской области были задержаны 17 членов «Салафия», которые пытались ввезти литературу экстремистского характера из Афганистана.

По последним данным 6 апреля 2017 года, в столичном районе Фирдоуси оперативники ГКНБ Таджикистана задержали 13 адептов «Салафия», среди которых есть сотрудники паспортного стола, одного из столичных районов. В настоящее время проверяется вероятность оформления через их возможности поддельных паспортов заинтересованным лицам.

По достоверным источникам стало известно, что деятельностью «салафитов» руководил гражданин Республики Таджикистан А.Хусейнов находившийся в Йемене («ходжи Абдулло). Душанбинская ячейка этого РЭТ поддерживала связь с членами БФМТ в Афганистане.

На сегодняшний день, президент Таджикистана, полагаясь на дружбу с Саудовской Аравией ради собственных благ, считает, что «Салафия», истоки которого берут начало именно с этой страны, не представляет угрозу для безопасности Таджикистана. Тогда, когда народ Таджикистана только по двум основным причинам оказываются на цепи данного радикального течения. Во-первых, это низкий уровень религиозного просвещения в Таджикистане, т.е. непонимания истинной сути и характера данной догмы. Во-вторых, это низкий уровень жизни населения, когда за малейшую поддержку или денежное вознаграждение люди готовы примыкать ко всякому течению.

Между тем, «Салафия» выступая под знаменем «чистого ислама» постепенно разрушает религиозную атмосферу страны и настраивает своих адептов против всех других течений, а также поставляет кадры для такого террористического формирования, как ИГ (запрещена на территории РФ) и др.

Сегодня руководство Таджикистана вместо того, чтобы контролировать их деятельность, преследует официальную партию ПИВТ, а такому неофициальному крайне радикальному течению «Салафия», создаёт благоприятные условия для активизации.

На международной арене в настоящее время только Чечня смогла раскрыть суть течения «Салафия», как «протестантов от ислама» и бросить вызов Эр-Рияду в борьбе за чистый ислам. Принятая на Всемирной исламской конференции фетва «Кто они, последователи Сунны?», вызвала огромный резонанс в мусульманском мире. Суть, которой выражается в «вынесении глобального салафизма «за скобки» традиционного ислама и изменения мировоззрения суннитской уммы к салафитам во всём мире».

Таджикский президент далек от различия понятий радикальных течений ислама и традиционного ислама. Он не понимает, что сторонники экстремистских идей стремятся к подрыву позиций традиционного ислама в Таджикистане и что, надвигающая угроза может привести страну к развалу, а правительство к ликвидации.

Дилшод Факиров

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