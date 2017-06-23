Духовная смерть Кураева в контексте геополитики

22.05.2017 11:47:53

Кирилл Александрович Фролов Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.

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Предательство бывало в жизни Церкви. Иуда был Апостолом, Филарет - митрополитом. Кураев стал главным героем своих первых книг, написанных тогда, когда он приводил людей в Церковь. Если разбирать его "манифест пропагандиста "союза воинствующих безбожников", то это набор клеветы, бездоказательных домыслов и слухов.

С этим должен разбираться церковный суд, ясно, что мимо подобного потока лжи проходить мимо нельзя. Нас интересует другое, зачем и кому это нужно? Это просто проявление воспаленного сознания Кураева, обиженного на Патриарха Кирилла за то, что лишил Кураева хлебного места "единственного и незаменимого публичного церковного лектора" и делает всю Русскую Церковь миссионерской, выступает перед молодежью на стадионах, вводить на каждом приходе штатные должности миссионеров, реально воцерковляет наш народ, или что - то еще? Думаю и то, и другое. Очевидно то, что интервью Кураева МК это демонстрация его духовной смерти как человека Церкви, перед нами агитка пропагандиста "союза воинствующих безбожников", общества "Здравомыслие" и т.п.

Однако, вернемся к контексту. Лично я вижу связь интервью Кураева и высказываний "большого любителя Англии", ельницинизма, украинского сепаратизма бывшего церковного сотрудника С.Чапнина о "неминуемом распаде Русской Церкви". Чапнин "выводил Кураева в люди", издавая его первые книги и имеет на него определенное влияние. Не исключено, что под этим влиянием Кураев стал агитатором за антиправославный униатский проект украинской автокефалии киевской хунты.

Заметим, что и эскапады Чапнина о "неминуемом распаде Русской Церкви" и позорное интервью Кураева появились в дни борьбы Святой Русской Церкви с антицерковными законопроектами Верховной Рады Украины, направленных на уничтожение УПЦ МП и явно были рассчитаны на их приятие.

Следствием которого была бы морально уничтожающая кампания, направленная на политическое уничтожение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, уничтожение самого института Московского и всея Руси Патриаршества, без которого невозможно реализовать сценарий "неминуемого распада РПЦ". Проектанты этого распада могут обещать кому то из епископата Патриарший куколь в случае ухода Патриарха Кирилла с целью эскалации внутрицерковной борьбы, но "обещать - еще не жениться".

Чтобы добиться распада Русской Церкви, превратить ее по сценарию антироссийского политтехнолога Белковского, в "конфедерацию приходов", ни на что не влияющую, нужно ликвидировать сам Институт Патриаршества. Чтобы "отцепить" УПЦ от МП, а это необходимое условие необратимости создания "украинской русофобской нации" и превращения Украины в антиРоссию, необходимо ликвидировать сам Институт Московского и всея Руси Патриаршества. Вот на что работают кураевы, чапнины, лурье, еленские, юраши и солдатовы.

Патриарх Кирилл и сам проделал огромную международную работу по недопущению принятия антицерковных законов, и всю Церковь мобилизовал. Назад пути нет - только тотальная миссионерская мобилизация Русской Православной Церкви на всей ее канонической территории и сплочение вокруг духовного лидера русского мира, "Третьего Рима", Святейшего Патриарха Московского и Великой, Малой и Белой России Кирилла.

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