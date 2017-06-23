«Меркурий» спешит на помощь

19.05.2017 15:46:58

За последний месяц инспекторы Россельхознадзора два раза наведывались с проверками на белорусские предприятия. Казалось, дело идет к постепенному снятию действующих ограничений на поставки в Россию. Но вместо этого новые запреты – экспортировать продукцию соседям не смогут еще семь заводов и комбинатов. «СВ» разбиралось, почему братские страны все никак не найдут общий язык, и есть ли свет в конце тоннеля.

Официальное сообщение Россельхознадзора о новых ограничениях для соседских молочников пестрит малопонятными словами: офлоксоцин, линкомицин, ципрофлоксин. Это названия антибиотиков. Если эти вещества попадают в организм регулярно и в больших количествах, возможны аллергические реакции и другие неприятные «побочки». Чиновники России и Беларуси регулярно встречаются на переговорах, но пока к общему знаменателю относительно этих веществ прийти не могут. По итогам очередного заседания главный ветеринарный врач Беларуси Александр Субботин заявил, что в ЕАЭС нужно принять единые нормы по остаточному содержанию в продуктах антибиотиков.

- Надо будет разрабатывать новую методику, чтобы совместно с нашими российскими коллегами четко защищать потребителя от наличия этих препаратов. Вообще надо определить, какие их концентрации допустимы в продуктах, - считает Субботин.

В тот же день российские коллеги напомнили о техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», согласно которому в продовольственном сырье вообще не должно быть остатков лекарственных препаратов.

Нарушения, которые привели к запрету поставок молочки, в белорусской продукции уже находили.

- Повторения подобных ситуаций можно избежать, если белорусские предприятия перейдут к электронной системе ветеринарной сертификации, которая позволяет отслеживать историю продукции животного происхождения, а также прозрачность ее поставок, - считает заместитель министра сельского хозяйства РФ Евгений Непоклонов, который курирует отношения с Беларусью.

В России такая система уже работает. Называется программа «Меркурий», с ее помощью ветеринары оформляют все документы в электронном виде, а надзорные ведомства могу проследить «биографию» каждой коровьей туши или цистерны молока от фермы до завода. Кстати, экономит «Меркурий» не только время, но и деньги: за счет отказа от дорогих бланков с водяными знаками и другой защитой от подделок.

Преимущества системы оценили и в Беларуси. На этой неделе началось ее тестирования на предприятиях и в лабораториях республики. Специалисты считают, что в перспективе системы двух стран можно будет объединить.

Пока же белорусские ветеринары обещали в кратчайшие сроки расследовать все нарушения, обнаруженные последней инспекцией.

КОНКРЕТНО

С 19 мая введены временные ограничения поставок в РФ сухого молока, сыра и масла с белорусских предприятий:

- Кобринский маслодельно-сыродельный завод

- Молодечненский молочной комбинат

- Молочная компания «Новогрудские дары»

- Пружанский молочный комбинат

- Слуцкий сыродельный комбинат

- Любанский филиал ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»

- Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия РБ

- Мы ужесточили свои ГОСТы, в том числе повысили требования к качеству сырья. Действует многоступенчатый контроль - от сырья до переработки, отправки продукции на рынок потребителей. Выстроена эффективная система контроля качества. К слову, качество нашего молока превышает требования ГОСТов Европейского союза.

России ежегодно не хватает около 7 миллионов тонн молока, и здесь мы подставляем свое плечо. За прошедший год мы поставили в РФ 4,1 миллиона тонн. Наши страны входят в ЕАЭС, и мы должны соблюдать взаимные интересы друг друга. Ограничивать продвижение белорусской продукции на российский рынок - безосновательно. На деле пока закрытыми для поставок на российский рынок остаются 12 наших молочных заводов и 7 мясокомбинатов.

В понедельник, 22 мая, мы будем встречаться на площадке Министерства сельского хозяйства России. Обсудим вопросы о снятии претензий и открытии доступа нашей продукции на российский рынок.

Дмитрий Козуров

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