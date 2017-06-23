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Рубрика / Религия
Верховная Рада перенесла рассмотрение законопроекта против УПЦ МП
|19.05.2017 11:36:22
Кирилл Александрович Фролов
Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.
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Почему Верховная Рада сняла с голосования два законопроекта о религиозных организациях? С чем это может быть связано?
Кирилл Фролов, заведующий отделом по взаимодействию с Русской православной церковью Института стран СНГ: Это связано с тем, что православная церковь и православный русский народ в Украине не спасовали, не прогнулись, а решительно выступили против. Сейчас под стенами Верховной Рады собралось более 20 тыс. православных людей. Перед этим огромное количество православных прошло крестным маршем по Запорожью. 30 тыс. подписей было собрано в одной Одессе. Резко против законопроекта выступили Волынская, Одесская, Кировоградская, Черниговская, Житомирская, Первомайская и другие епархии.
Православные не испугались ни репрессий, ни запугиваний и выступили солидарно. А запугивания проводились "образцово-показательные". Вчера радикалы захватили с особой жестокостью храм в селе Кинаховцы Житомирской области. Когда они ворвались в храм через царские врата, избили и выкинули из храма священника. Это было образцово-показательное запугивание. И это продолжалось бы, если бы закон о рейдерском захвате храмов был принят.
Закон этот очень простой: радикалы формируют параллельную общину, подконтрольный режиму суд оформляет на нее здание храма. На Украине церковь не имеет юридического лица и храмы принадлежат общинам. И так бы были отобраны Киево-Печерская, Почаевская Лавры и другие монастыри.
Зачем нужно было принимать эти законопроекты? Какая задача стояла перед их инициаторами?
- Суть очень простая. В соседней Молдавии была полуевроинтеграция, был безвиз, была полная обработка населения прозападной, прорумынской пропагандой. И, казалось бы, вопрос был решен: Молдавия входит в Румынию, в ЕС, но из-за того, что Молдавия находится в каноничной юрисдикции Московского Патриархата, молдаване выбрали вопреки безвизу и всем 30 серебряникам Европейского Союза социалиста Игоря Додона. Поэтому киевская власть поняла: если не уничтожить Московский Патриархат на Украине, то вся ересь украинства обратима и зомбирование можно закончить дезомбированием, если церковь займется воспитанием своего народа рассказами об исторической правде. Ведь именно Киевский синопсис, написанный архимандритом Киево-Печерской Лавры и ректором настоящей Киево-Могилянской Академии Иннокентием Гизелем, и являющийся первым учебником русской истории утверждает, что Москва стала преемницей Киева после его падения в 1240 году, и в 1654 году состоялось именно воссоединение разделенного русского народа, а не "союз братских народов".
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