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Рубрика / Религия
Кто в Москве служит "укроейху"?
|19.05.2017 11:24:25
Пятая колонна в околоцерковной среде активизировалась накануне возможного принятия на Украине антицерковных законов.
Уволенный из Патриархии иуда С.Чапнин, этот лукавый дирижёр в среде околоцерковного обновленчества, либерализма и русофобии, в своём блоге развил бурную деятельность, предпринимая агрессивные попытки дискредитировать Святейшего Патриарха Кирилла.
Он пытается в гонениях, которые постигли православных на Украине, обвинить...Святейшего Патриарха Кирилла и Блаженнейшего митрополита Киевского Онуфрия.
По Чапнину, Церковь должна сотрудничать с укро-карателями, устроившими геноцид православных на Донбассе, приветствуя их стоя. А раз не стали, то "сами виноваты в антицерковных законах"!
Особую ненависть вызывает у него эвакуация в Москву, при содействии Святейшего Патриарха Кирилла, протоиереев Андрея Новикова и Андрея Ткачёва, которых, останься они на территории "укрорейха", ждала бы неминуемая расправа. По Чапнину, надо было выдать их бандеровцам на расправу! А может быть, всё дело в том, что указанные клирики не приемлют обновленчества, пестуемого Чапниным (который в своём блоге бешено нападает на клириков, защищающих древнюю практику установки иконостасов в храмах Русской Церкви).
Также лютую злобу Чапнина вызывает сотрудничество Церкви с К. Малофеевым и его Фондом свт. Василия Великого. И тут он неожиданно поёт в унисон... с адептами из секты Кургиняна, которые столь же яростно ненавидят Малофеева и Фонд Василия Великого. Таки у них одни и те же лондонские кураторы?
Следующее обвинение Чапнина основано на укрофейке по поводу "икон" Арсения Павлова (Мотороллы). Эти "иконы" - чистый фейк, наскоро состряпанный укропропагандой.
Мы молимся о упокоении души убиенного воина Арсения (которого столь ненавидит беснующийся русофоб Чапнин), однако никому из православных в здравом уме и твёрдой памяти не пришло бы в голову писать его "иконы" или рассматривать его в качестве святого.
Патриарх должен заниматься осуждением фейковых событий? Или фейки опровергать? А не много ли чести фейкомётам?
Призываю православных ещё теснее сплотиться вокруг Святейшего Патриарха Кирилла в эти непростые дни и дать решительный отпор "пятой колонне", нападающей на нашего Предстоятеля!
Сергей Чапнин - могильщик Патриарха Кирилла, русских Церкви, народа и Российского государства. Он честно выдал мечту своих хозяев:
"И нынешнюю РПЦ неминуемо ждет распад. Мечта патриарха Кирилла лишь о том, чтобы это случилось после того, как он уйдет в мир иной."
Ответ только один: "Не дождетесь!". А Патриарх Кирилл не только мечтает,но и бьется за единство святой Русской Церкви, как и все мы!
Гражданин Лурье плевал на закон.
Какая циничная откровенность-враг Русской Церкви и идеолог антицерковного, антироссийского пропорошенковского сайта "Кредо.вру" В.Лурье, именующий себя "епископом", соблазнивший в суздальский раскол и "крестивший" в нем Г. Павловского защищает антисобянинский и антипутинский храмоборческий бунт "за хрущобы и против храмов (кстати, С.Марков - партнер Павловского и Лурье по ФЭПу активно вместе с Лурье поддерживает этот "майдан") и на "Эхе Смердякова" призывает "Избавиться от РПЦ". Терпеть это явное нарушение закона и разжигание межрелигиозной вражды преступно - иеговистов законно запретили, а это прямое нарушение закона-терпим?
Лурье призывал к принятию Верховной Радой Украины антицерковных законов. Ближайший партнер Лурье, гл. редактор "Кредо" Солдатов периодически находится в Киеве, где лоббирует эти законы и взаимодействует с "ликвидаторами" канонической Церкви ,разного рода юрашами, говорунами и им подобными.
Дьякон Игорь Голиков, Орловская митрополия
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