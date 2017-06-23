Константин Затулин о "многострадальном законе" о гражданстве для детей из смешанных семей

18.05.2017 18:31:45

Константин Федорович Затулин Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Госдумы I, IV, V, VII созывов, Руководитель Института стран СНГ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ, председатель Комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия, член Совета по казачеству при Президенте РФ

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Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Госдумы I, IV, V, VII созывов, Руководитель Института стран СНГ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ, председатель Комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия, член Совета по казачеству при Президенте РФ

Закон об упрощенном порядке получения российского гражданства проживающим за рубежом ребенком, одним из родителей которого является гражданин РФ, вызвал бурные дискуссии в Госдуме.

Законопроект внес президент. Он был принят Госдумой 11 июня 2013 года и отклонен советом Федерации 26 июня того же года. Согласно документу родитель-гражданин РФ мог обратиться с заявлением о предоставлении российского гражданства своему ребенку. В настоящее время требуется обязательное согласие иностранного родителя для такого заявления, если ребенок проживает за границей.

Сенаторы посчитали противоречащей конституции и целому ряду федеральных законов норму, предусматривающую отмену гражданства РФ, полученного по упрощенной схеме. Это могло произойти, если до достижения 20 лет обладатель такого гражданства не отказался от иностранного гражданства или не направил заявление о выборе российского гражданства.

Депутаты проголосовали по вопросу снятия с повестки рассмотрение этого закона. Госдума рассматривает вопрос о снятии этого закона с дальнейшего рассмотрения.

"Правда.Ру" обратилась за комментарием к первому заместителю председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, директору Института стран СНГ Константин Затулину.

— Закон о гражданстве для детей из смешанных семей вызвал большие дискуссии по этому поводу. Ваше мнение об этом? Насколько важна сейчас данная проблема?

— 17 мая в Госдуме сняли с рассмотрения этот закон. Сама проблема гражданства детей в смешанных браках достаточно известна. Нет такой другой страны в мире, кроме России, которая придумала бы для самой себя ограничения — при определении гражданства детей своих же граждан. Если эти граждане имели счастье или несчастье не только жениться или выйти замуж за иностранца, но и отправиться с ним (с ней) жить за рубеж, то их ждут большие проблемы.

Речь идет о том, что в этом случае для определения гражданства ребенка (вплоть до его совершеннолетия) требуется не только обращение родителя (гражданина РФ), но и согласия другого родителя — не гражданина России — причем, может быть, даже давным-давно разведенного со второй половиной. Это неравноправие, заложенное, к сожалению, нашим законодательством по отношению к гражданам России, в зависимости от того, где они живут, — в России или за рубежом. Это абсолютно противоречит нашей Конституции.

Я делал попытку устранить проблему, дважды внося законопроекты по этому поводу в пятой Госудуме. К сожалению, оба раза законопроекты отклонялись. В третий раз в 2012 году законопроект такого содержания внес в последние месяцы своего президентства Дмитрий Медведев. При принятии этого закона в 2013 году депутаты по инициативе Владимира Пригина обусловили разрешение на гражданство для детей драконовскими условиями. Хотели отменять гражданство по достижению совершеннолетия, если выяснится, что у молодого человека есть еще гражданство страны проживания.

На самом деле наша Конституция никак не запрещает одному и тому же человеку иметь двойное или даже тройное гражданство. То, что запрещает наша Конституция, так это насильно лишать гражданства Российской Федерации. Это и стало поводом для отклонения уже принятого законопроекта в 2013 году в Совете Федерации. Была образована согласительная комиссия, которая палец о палец не ударила для исправления закона.

Вот такой он — многострадальный закон. Он так и остался висеть между небом и землей, отклоненный Советом Федерации. 17 февраля я снова внес в Госдуму законопроект. В текст было добавление: речь идет не только о родившихся, но и об усыновленных или удочеренных лицах. В настоящее время к законопроекту присоединились еще 26 депутатов "Единой России", он находится на рассмотрении в комитете по законодательству.

— В какой области требуются доработки? Как юридически облегчить процедуру?

— Для того чтобы этот закон был принят, безусловно, нужно было как-то определиться с судьбой отвергнутого в 2013 году законопроекта, что и было сделано 17 мая на пленарном заседании Госдумы. Мы снова получили сопротивление ряда депутатов.

С отличной от комитета по законодательству позицией выступил председатель комитета по делам СНГ, депутат от КПРФ Леонид Калашников, который пробовал доказать, что в интересах соотечественников возвращение к прежде отвергнутому закону. Представитель комитета и я как автор законопроекта, представлявший в этом случае фракцию "Единой России", выступили за принятие нового законопроекта — с чистого листа. По результатам Госдума поддержала наше предложение.

Предполагается, что законопроект о гражданстве детей из смешанных браков, внесенный депутатами 17 февраля, будет рассмотрен в течение весенне-летней сессии в Госдуме. 18 мая он — в числе других моих законопроектов по гражданству — будет рассматриваться на нулевом чтении в Общественной палате Российской Федерации. Будем надеяться на позитивный исход дела.

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