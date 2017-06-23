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Детали
Принятие Украиной антицерковных законопроектов приведет к новой Переяславской Раде!
|18.05.2017 11:41:27
18 мая Верховная Рада Украины рассматривает законопроекты, реализация которых должна привести к уничтожению канонической Церкви в Малороссии – доминирующей конфессии Украины. В данных законопроектах речь идет о статусе религиозных организаций с центром в «государстве-агрессоре» и создании раскольнических «параллельных общин», которым будут передаваться Киево-Печерская, Почаевская Лавры, все святыни, монастыри и храмы канонической Церкви. В качестве артподготовки к грядущим крупным захватам раскольники уже осуществили ряд провокационных вылазок: в селе Кинаховцы Тернопольской области священник был вытолкан из Царских врат и сброшен с храмовой лестницы; аналогичное нападение было предпринято боевиками пронацистской партии «Свобода» в селе Зоряное Хмельницкой области. Особо циничная жестокость, с которой осуществлялись эти бандитские расправы, была подкреплена соглашением между капелланской службой так называемого Киевского Патриархата и нацистским «Правым сектором» (запрещенная в РФ организация).
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал участников «Нормандской четверки», религиозных деятелей и мировое сообщество воспрепятствовать принятию в Украине законопроектов №№ 4128 и 4511. По словам Патриарха, данные законопроекты могут стать «вопиющим примером попрания прав человека на свободу религиозного исповедания».Если 18 мая украинские депутаты проголосуют за законопроекты №№ 4128 и 4511, будет узаконена «неслыханная для современной Европы дискриминационная правовая практика в отношении большинства православного населения Украины», говорится в послании Патриарха. Столь ограничительное религиозное законодательство не действовало в Украине даже в период коммунистического режима, а на остальной территории Европы нечто подобное существовало разве лишь во времена нацистского правления в Германии.
Выдающиеся иерархи канонической Церкви, такие как митрополиты Одесский Агафангел, Тернопольский Сергий, Запорожский Лука, архиепископ исторического Елизаветограда Иоасаф (Губень) обратились к православному народу с просьбой о сугубой молитве в защиту Веры и Церкви. К ним присоединились Тульчинский, Ровенский и Черниговский архиереи. Массовые молитвенные стояния пройдут в Запорожье , в Чернигове и на Волыни, а главное - в матери городов русских, Киеве ( перед заседанием Верховной Рады 18 мая).
Основы социальной концепции Русской Православной Церкви предусматривают объявление Церковью недоверия государственной власти и призыв верующих к мирному гражданскому неповиновению в случае, если действия власти смущают совесть верующих. А в данном случае - не просто «смущают совесть», а ведут к уничтожению Церкви!
Вспомним историю: Речь Посполитая некогда потеряла Малороссию, пытаясь искоренить Православие, устроив гонения на Церковь. А казалось, у нее было все! Значительная часть элиты Малороссии увлекшись европейством, полонизировалась и приняла унию, отрекшись от Православия и русского самосознания. Верными остались одни «хлопы», то бишь «ватники» и казаки. Но властям Речи Посполитой было мало, и они решили добить, уничтожить Православную Церковь. И получили обратный эффект : почти добитые православные проснулись, вспомнили, что они русские и, устроив антипольское восстание, воссоединились с единоверной и единокровной Россией.
Так будет и в этот раз! Грандиозное шествие «Бессмертного полка» в Киеве, Одессе и Николаеве 9 мая 2017 года – это только начало.
Валентин Лебедев, председатель Союза православных граждан
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