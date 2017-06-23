Иностранцев не спросят

18.05.2017 11:29:07

В ближайшие недели Госдума рассмотрит поправки в закон «О гражданстве», упрощающие процедуру оформления российского гражданства детям, рожденным в международных браках. В случае их принятия для получения гражданства РФ ребенку, живущему за границей, уже не потребуется разрешения родителя-иностранца. Однако эксперты считают, что документ не решит проблемы международных семей, затруднит российским дипломатам защиту прав наших детей и будет работать лишь в странах, разрешающих двойное гражданство.

По нынешним правилам, если один из родителей ребенка россиянин, а другой иностранец, процедура оформления гражданства зависит от его места проживания. Если ребенок живет в России, то для получения им гражданства достаточно лишь заявления родителя — гражданина РФ. Однако если ребенок живет за границей, законодательство требует согласия иностранного родителя. Нововведение устраняет это требование.

«Необходимость поправок обусловлена тем, что в настоящее время в случае конфликта в семьях требование Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» об обязательном согласии родителя-иностранца зачастую становится непреодолимым препятствием для оформления российского гражданства ребенку, проживающему за рубежом», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Автор документа, первый зампредседателя комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин рассказал «Известиям», что поправки должны снять дискриминационное условие.

— Проживающие за рубежом дети могут получить российское гражданство с согласия родителя-иностранца и никак иначе, в то время как если эти семьи живут в России, такое согласие не требуется. Это закладывает неравенство граждан РФ, ставит их в зависимость от места проживания, что категорически противоречит нашей Конституции, — сказал парламентарий.

Константин Затулин сообщил, что законопроект должен быть принят в ходе нынешней сессии Думы, то есть до августа. Он затруднился назвать примерное число детей, которых касается эта проблема, — как раз по причине нынешних ограничений такие дети не могут получить российское гражданство и, соответственно, российскими властями не учитываются.

В четверг законопроект пройдет нулевое чтение в Общественной палате. У экспертов уже сейчас есть замечания к документу. Например, в отзыве ОП Республики Хакасия говорится, что принятие в российское гражданство ребенка по заявлению одного из родителей «целесообразно только в случае если ребенок будет иметь двойное гражданство для того, чтобы при достижении совершеннолетия он имел право самостоятельно определить свое место жительства, а также беспрепятственно общаться с иностранными родственниками».

А руководитель Института региональных проблем, член волгоградской областной общественной палаты Дмитрий Журавлев обратил внимание на то, что власти других стран будут вставать на сторону своих граждан. Принятое в одностороннем порядке решение о российском гражданстве для ребенка они могут и не признать. А работа российских дипломатов по защите интересов ребенка в такой ситуации будет сильно осложнена. То есть на практике задекларированные в законопроекте цели достигаться не будут, опасается эксперт. По его словам, конфликты между российскими гражданами и иностранцами за их детей в первую очередь касаются Франции.

— Там неоднократно происходили случаи, когда отец — гражданин Франции вступал в противоречие с матерью-россиянкой и в результате она теряла ребенка, — сказал он. — Эти поправки имеют смысл только в том случае, если они помогут в такой ситуации. Но в том-то и дело, что французское правительство и судебную систему наши правила не интересуют.

При этом Дмитрий Журавлев отметил, что в странах, законы которых допускают двойное гражданство, проблемных ситуаций быть не должно и поправки сыграют свою роль.

Эксперты считают, что для защиты прав детей в странах, где нет двойного гражданства, надо заключать с этими государствами соответствующие международные соглашения.

— Любое государство, как и Россия, руководствуется своими законами. Если в стране разрешено двойное гражданство, то проблем не будет, — пояснила «Известиям» председатель комиссии ОП по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина. — А в остальных случаях суды встают на сторону законодательства своей страны и не возвращают детей, не отдают матерям. Вопрос ставится правильно, проблема назрела. Надо это проработать с разными ведомствами, в том числе с МИДом.

Константин Затулин согласен, что нововведения облегчат жизнь российских граждан, которые живут в странах, где разрешено двойное гражданство.

— Наше законодательство не запрещает человеку быть гражданином нескольких государств. А если в какой-то стране законы не разрешают двойное гражданство, то это проблема этой страны, нас она не должна беспокоить, — сказал депутат. — Не надо упускать из вида главную цель: охрана интересов гражданина России и его прав на гражданство его ребенка.

По его мнению, в уязвимом положении за рубежом оказываются, как правило, матери,вышедшие «замуж за студентов из стран Азии, Африки и Латинской Америки или уехали куда-нибудь на Ближний Восток вслед за своими мужьями». Понять, согласны ли эти мужья дать российское гражданство своим детям, порой непросто.

Роман Крецул

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Комментарии

18.05.2017 16:26:57 Комментарий от Константин Рубель(rubelko)

пока не будет разделения понятий иностранец и соотечественник все эти поправки могут сильно обострить проблему с неожиданной стороны. Давайте представим, что семья волею обстоятельств оказалась разделенной - мать с сыном живет на Украине (тоже иностранец), а отец получил гражданство РФ и живет в РФ. Однако мать лучше обеспечена у нее своя квартира и ребенок обеспечен, например. А у отца съемная небольшая квартира, содержать ребенка не может, но он думает что справится, да мало ли почему, например, чтобы "насолить" жене или получить какие-то блага и т п. И что же по новым поправкам он подал заявление и забрал ребенка, а много ли сможет сказать маленький ребенок на это? Ребенок сказать не может, мать не согласна. А ребенка можно вывезти из страны без согласия родителя? Как же тогда забрать? Или предоставить гражданство и пусть живет на Украине? А смысл? К совершеннолетию это будет точно НЕ русский, а точно иностранец, но с гражданством РФ.



Если рассматривать дальнее зарубежье (брак с иностранцем), такие поправки нужны - это ментально разные люди (даже если прожили там долго вместе они были разными, есть разными и будут разными). И таких нюансов будет очень много до тех пор пока не будет разделения граждан других стран на иностранцев и соотечественников. Это не простой вопрос, но его решение определит долгосрочную политику государства к соотечественникам, что я считаю крайне важным для развития государства. ИМХО

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