Россия предложила выстроить новую транспортную конфигурацию Евразии

17.05.2017 13:50:38

Прошедший в Пекине международный экономический форум «Один пояс, один путь» стал событием, вызвавшим резонанс во всем мире. Достаточно сказать, что в нем приняли участие главы государств и правительств 30 стран мира, а также руководители ряда международных организаций – Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард, президент Всемирного банка Джим Ён Ким и других. Общее число участников форума превысило 1000 человек.

Задавший тон разговора лидер КНР Си Цзиньпин подчеркнул главный принцип, из которого исходит Пекин: «Китай готов развивать дружбу и сотрудничество со всеми странами - участницами «Одного пояса, одного пути», готов делиться опытом развития без вмешательства во внутренние дела других стран. Мы не экспортируем социальный строй и модель развития и не навязываем их в ходе строительства «Одного пояса, одного пути». Вместо того чтобы повторять стереотипы геополитической игры, будем формировать новую форму взаимовыгодного сотрудничества».

Хозяева форума времени даром не теряли. По его итогам Китай подписал 270 соглашений, в том числе о строительстве в Пакистане «сухого порта», о финансировании железнодорожной ветки Джакарта–Бандунг, о выдаче кредита на реконструкцию части сербско-венгерской железной дороги. Госкомитет по реформам и развитию объявил о создании Китайско-российского фонда регионального инвестиционного сотрудничества объемом $1,4 млрд. (с перспективой увеличения до $14 млрд.). Его задачей станет содействие сотрудничеству между российским Дальним Востоком и северо-востоком КНР.

Надо сказать, что участники форума услышали призыв радушного хозяина. В итоговом коммюнике были сформулированы следующие пять ключевых принципов дальнейшей кооперации – равноправные консультации, взаимная выгода, гармония и толерантность, рыночные механизмы, сбалансированность и стабильность. Члены форума обязались проявлять уважение к принципам и резолюциям Совета Безопасности ООН, нормам внутреннего законодательства, территориальной целостности и суверенитету государств-партнеров, а также осуществлять планирование и реализовывать проекты сотрудничества исключительно путем консультаций и переговоров.

Веско прозвучало слово Москвы. Выступая на церемонии открытия, Владимир Путин подчеркнул, что «Россия видит будущее евразийского партнёрства не просто как налаживание новых связей между государствами и экономиками. Оно должно изменить политический и экономический ландшафт континента, принести Евразии мир, стабильность, процветание, принципиально новое качество жизни».

Глава Российского государства подчеркнул убежденность в том, что Евразия способна выработать и предложить содержательную и позитивную повестку для всего человечества, касается ли это обеспечения безопасности или развития отношений между государствами, организации экономики, социальной сферы, систем управления, поисков новых драйверов роста. «Однако, – заявил он, – чтобы реализовать такую повестку, мало только желания и воли. Требуются реальные инструменты такого взаимодействия. И создать их можно именно в рамках интеграции. Сегодня в Евразии активно развиваются многообразные интеграционные проекты. Мы поддерживаем их и заинтересованы в том, чтобы они успешно продвигались».

Было бы удивительно, если бы в контексте этого разговора не прозвучали оценки и предложения, связанные с развитием уже нашедшего поддержку проекта сопряжения Евразийского союза с программой «Один пояс, один путь». «Считаю, – заявил В. Путин, – что сложение потенциалов таких интеграционных форматов, как ЕАЭС, «Один пояс, один путь», Шанхайская организация сотрудничества, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии способно стать основой для формирования большого евразийского партнёрства. Именно с таким подходом мы считаем возможным рассматривать повестку дня, предложенную сегодня Китайской Народной Республикой». А участие государств Евросоюза в таком партнёрстве позволило бы реализовать уникальный шанс создать единое пространство сотрудничества от Атлантики до Тихого океана.

Российская сторона предложила и конкретные механизмы сложения потенциалов участников проекта, рассказала, каким будет ее вклад в создание, например, новой транспортной конфигурации Евразии.

«Мы последовательно модернизируем морскую, железнодорожную, автомобильную инфраструктуру, расширяем пропускную способность Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, значительные ресурсы вкладываем в обустройство Северного морского пути, чтобы он стал глобальной конкурентной транспортной артерией… Если смотреть шире, инфраструктурные проекты, заявленные в рамках ЕАЭС и инициативы «Один пояс, один путь», в связке с Северным морским путём способны создать принципиально новую транспортную конфигурацию Евразийского континента, а это ключ к освоению территории, оживлению экономической и инвестиционной активности. Давайте вместе прокладывать такие дороги развития и процветания», – призвал аудиторию В. Путин.

* * *

Притом, что участники форума «Один пояс, один путь» в целом демонстрировали солидарность с идеями дальнейшей кооперации на просторах Евразии, нельзя сказать, что в мнениях участников и комментаторов царит полное единодушие. Вовсе нет.

Например, Индия вообще решила бойкотировать форум. «Объединяющие проекты должны реализовываться способом, который уважает суверенитет и территориальную целостность», – заявил представитель индийского МИД. Он явно имел в виду, что его страна не может согласиться с реализацией китайско-пакистанского экономического коридора, который должен пройти по Гилгит-Балтистану, то есть территории, являющейся предметом спора между Нью-Дели и Исламабадом. Но имелось в виду не только это. Индийцы, например, обратили внимание на судьбу Шри-Ланки, где строительство на китайские кредиты порта в городе Хамбантота поставило на грань коллапса бюджет страны. Все это дало основание правительству Индии хлестко назвать проект «Один пояс, один путь» «колониальным предприятием», направленным на закабаление стран, по территории которых пройдут инфраструктурные объекты ОПОП. В индийском МИД подчеркнули: «Ни одна страна не согласится с проектом, который игнорирует важнейшие проблемы, касающиеся её суверенитета и территориальной целостности».

Критически настроен и ряд экспертов, полагая, что тот же Пекин, продвигая программу ОПОП, многое не договаривает. Да, её реализация взаимовыгодна: например, ожидается, что через 10 лет объем торговли по Новому шелковому пути будет от 1 до 2,5 трлн. долларов, с ежегодным ее ростом почти в 10%. Но все же, в первую очередь, на выгоду от проекта рассчитывает сама КНР, иначе она не стала бы вкладывать в него такие огромные суммы и так интенсивно его лоббировать.

Китайские политологи весьма увлечены идеей «пояса», отмечает, например, обозреватель Дмитрий Косырев. «Пока говорят об инвестициях менее триллиона долларов, ссылаются на то, что только китайский экспорт в Европу превышает 300 миллиардов евро в год, – уточняет он. – «Пояс и путь» попросту удешевляет и ускоряет доставку товаров. Но через полвека (а весь проект рассчитан на долгие десятилетия) могут возникнуть другие реалии, причём на любых отрезках пути».

В российском экспертном сообществе нет и внятного представления о выгодах участия нашей страны в этой грандиозной программе в целом и в каждом из десятков обсуждающихся или уже выполняющихся проектов в частности. И прошедший в Пекине форум особой ясности не внес.

Концепция ОПОП остается размытой и неконкретной без четких сроков и понятных критериев успеха. «"Один пояс, один путь" может стать успешным проектом, но пока он больше похож на "концепцию научного развития", выдвинутую предыдущим лидером Китая Ху Цзиньтао, – высказался, например, заместитель директора Института стран Азии и Африки Андрей Карнеев. – В момент изобретения она считалась прорывом в марксистско-ленинской теории. Ну и кто сейчас ее вспоминает?»

* * *

Кремль, судя по всему, не разделяет такого скепсиса и уверен в том, что «китайская инициатива очень своевременна и полезна». Отвечая на вопросы журналистов по итогам рабочего визита в Китайскую Народную Республику, В. Путин размышлял: «Насколько это будет эффективно, жизнь покажет, но уже сегодня по факту всё, о чём мы говорили, так или иначе работает… Во-первых, развивается инфраструктура, причём совместными усилиями. Вы знаете, что мы создаём территории опережающего развития, свободные порты на территории Дальнего Востока (Владивосток, Находка, другие), и много желающих принимать участие в развитии этой инфраструктуры.

Мы говорим… о развитии транспортной инфраструктуры, железнодорожной, авиационной, портовой, аэропортовой инфраструктуры, и здесь тоже есть возможность посотрудничать.

Мы говорим о развитии энергетики. Вы слышали о нашей инициативе большого азиатского электроэнергетического кольца, это может быть интересно и очень полезно для нас, потому что у нас достаточно большие и, можно сказать, избыточные генерирующие мощности, особенно в восточной части страны. А конкретные проекты, скажем, в области энергетики уже сегодня осуществляются за счёт привлечения крупных инвестиций, в том числе и китайских.

Что касается самого названия «Шёлковый путь», «Один пояс, один путь». Смотрите, тот же проект «Ямал СПГ» у нас же осуществляют и с участием европейских партнёров, французских компаний, и китайских. И инвестиции там со стороны партнёров измеряются десятками миллиардов долларов. Это только один проект, а их на самом деле гораздо больше, и будет ещё больше, я уверен. Поэтому инициатива очень полезная, своевременная и, я очень надеюсь, имеющая перспективы развития».

Петр Легощин

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