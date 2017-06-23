Киев не будет силой возвращать Донбасс, в ЛНР ставят условие

17.05.2017 13:26:24

Министр обороны Украины Степан Полторак выразил уверенность, что территории Донецкой и Луганской самопровозглашенных народных республик вернутся под контроль Киева, но исключил силовое решение этого вопроса, передает РИА Новости.

"Мы не рассматриваем вопрос решения проблемы захвата территорий Луганска и Донецка силовым путем", — сказал украинский министр в интервью немецкому телеканалу Deutsche Welle.

При этом он выразил уверенность, что неподконтрольные территории Донбасса вернуться под контроль украинской власти.

Полторак также сообщил, что за более чем три года военной операции в Донбассе Украина потеряла 2 655 военнослужащих. В целом, по его словам, за это время погибли более 10 тысяч украинцев, еще более 20 тысяч были ранены, Украина "потеряла 43 тысячи квадратных километров земли".

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий в интервью газете "Известия" заявил ранее, что Донецк и Луганск могут вернуться в состав Украины, где они сейчас находятся, скорее, формально – но не при нынешнем режиме в Киеве.

"Неонацистский режим — это не вся Украина, не весь народ. Мы понимаем, что там есть здоровые силы, которые не просто поддерживают нас, а будут нас встречать, когда придет время. Это правда. Рано или поздно мы их простим, но после покаяния", — сказал Плотницкий. Однако если Украины останется с тем режимом, который сейчас в стране, — о возвращении не может идти и речи.

"Наши жители на референдуме сказали: "Мы — русский мир". И если Украина будет настроена пророссийски, с пониманием, что мы — братья, единая семья, это и есть русский мир, тогда это возможно", — заключил глава ЛНР.

22 февраля 2014 года на Украине произошла смена власти, имеющая признаки госпереворота. На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание "народных республик". После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы. Киев, США и ЕС ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

В конце января ситуация в Донбассе обострилась. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк — Ясиноватая — Авдеевка и попытках наступления, обе стороны сообщили о раненых и убитых. При этом в Минобороны Украины заявили, что "метр за метром, шаг за шагом, имея возможность, наши ребята героически продвинулись вперед". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это заявление де-факто подтверждением того, что украинские силовики ведут наступательные действия вопреки минским договоренностям. В конце января группа бывших участников военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной рады Украины, заблокировали на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. Паспорта граждан Донецкой Народной Республики.

15 марта 2017 года Совет национальной безопасности и обороны объявил о транспортной блокаде неподконтрольных территорий Донбасса. По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, данное решение останется в силе до тех пор, пока предприятия в ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию. После этого глава ДНР Александр Захарченко заявил, что самопровозглашенная Донецкая народная республика разрывает все связи с Украиной и объявляет торговую блокаду Киеву. По словам Захарченко, ДНР намерена возродить существовавшие во времена СССР торговые цепочки.

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