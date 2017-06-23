В Киеве отказались от идеи силового возвращения Донбасса

17.05.2017 13:21:16

Глава украинского военного ведомства Степан Полторак убежден, что территории Донбасса вернутся под контроль Киева. Но вариант возвращения Донецка и Луганска силой не рассматривается.

Министр обороны Украины рассказал о позиции Киева по Донецку и Луганску в интервью немецкому телеканалу Deutsche Welle. Он убежден, что территории самопровозглашенных республик вернутся под контроль Киева. По словам Полторака, украинские власти считают Донбасс частью Украины.

При этом в Киеве, как он утверждает, больше не рассматривают вариант возвращения Донбасса силой.

Он отметил, что за время военного противостояния украинские военные понесли значительные потери. По его словам, за время конфликта на юго-востоке погибли 2655 украинских военнослужащих. А в общей сложности жертвами столкновений и боевых действий стали более 10 тысяч украинцев, еще около 20 тысяч пострадали. Притом Украина лишилась 43 тыс. квадратных километров земли.

Между тем секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов в минувшем месяце обратился к военным с призывом к наступлению в Донбассе. А глава МВД Арсен Аваков сообщал, что у Киева есть конкретный план по возвращению Донецка и Луганска.

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