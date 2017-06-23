17 мая - праздник общерусского православного единства!

17.05.2017 11:30:57

Кирилл Александрович Фролов Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.

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17 мая 2007 года, десять лет назад, состоялось историческое событие – был подписан Акт о каноническом общении Московского Патриархата и Русской Зарубежной Церкви. Это был важнейший акт воссоединения русских Церкви народа и, ввиду его важности, 16 мая в Институте стран СНГ состоялся Круглый Стол, посвященный этому великому событию и его десятилетнему юбилею, в котором приняли участие представители синодальных учреждений и Духовных школ Русской Православной Церкви, известные политологи. С программным докладом выступил заведующий отделом по взаимодействию с Русской Православной Церковью Института стран СНГ Кирилл Фролов. Он отметил,что русская Зарубежная Церковь объединяла правые, «миссионерско- катехонические» силы русской эмиграции, ее символом является св.Иоанн (Максимович)- великий русский святой, харьковчанин, считал себя малороссом, был непримиримым обличителем «украинства»,проповедовал Православие в Китае и США (его нетленные мощи находятся в Сан- Франциско), по его молитвам происходят и "Шелковый путь" во главе с Владимиром Путиным и Си Циньпином, и попытки консервативного поворота в США. Св. Иоанн (Максимович),буду сначала архиепископом Шанхайским, очень много сделал для проповеди Православия в Китае вместе с уже канонизованным РПЦЗ епископом Ионой Ханькоусским, архиепископами Нестором (Анисимовым) и Виктором (Святиным),которые были принципиальными противниками коллаборционизма с нацистами и после великой Отечественной Войны вернулись в Россию и воссоединились с Московским Патриархатом. Другой великий «зарубежник»-вновь прославленный Русской Церковью архиепископ Серафим (Соболев).

Канонизация выдающегося иерарха Русской Церкви двадцатого века архиепископа Русской Зарубежной Церкви, затем Русской Церкви Московского Патриархата, предвосхитившего и вымолившего воссоединение Русской Церкви, восстановителя исторической правды об оклеветанном Патриархе Никоне, ревнителя чистоты Православия и вселенской миссии Русской Православной Церкви, архиепископа Серафима (Соболева).

Святой архиепископ Серафим вернулся в Россию после великой победы 1945-го года, стал идеологом Московского Всеправославного Совещания 1948-го года, призванного низложить "папистские" амбиции Константинопольского Патриархата, он является автором книги "Русская идеология", долженствующей стать настольной книгой каждого русского патриота - там четко, доказательно констатируется, что Русская Церковь - это духовная основа Российской государственности и что все русские катастрофы являются следствием нарушения принципа симфонии Церкви и государства, это касается не только прошлого, но настоящего и будущего России. Поэтому Ассоциация православных экспертов считает своим долгом довести такую важную книгу нового русского святого архиепископа Серафима (Соболева) - "Русская идеология" - до каждого человека в России и русском мире.

В "Русской идеологии" святой архиепископ Серафим кропотливо по пунктам опровергает каждую строчку многовековой клеветы на идеолога воссоединения Малороссии и Великороссии, превращения Москвы в центр Вселенского Православия Патриарха Никона.

Промыслительно, что возрождение специально созданного для проведения Всеправославных Соборов центра русского и Вселенского Православия Новоиерусалимского монастыре завершилась к моменту канонизации ревнителя правды о Патриархе Никоне архиепископа Серафима (Соболева).

Пусть не боятся восстановления правды о Патриархе Никоне старообрядцы, которые уже вернулись в Церковь, и те, которые на пути к возвращению. Другой ревнитель канонизации патриарха Никона, основатель Русской Зарубежной Церкви, идеолог возрождения Московского и всей Великой, Малой и Белой России Патриаршества и ревностный сторонник канонизации Патриарха Никона митрополит Антоний (Храповицкий) был, одновременно, ревностным сторонником старого обряда в Русской Церкви, рукоположения старообрядной иерархии в лоне Русской Церкви. Все образованные люди знают, что "разбойничий Собор" 1666 года, и низложивший патр. Никона, и проклявший старый обряд, был срежиссирован агентом Ватикана и Речи Посполитой, архитектором церковного раскола Паисием Лигаридом, задачей которого был срыв воссоединения Малороссии, Белоруссии и Великороссии и недопущение становления Москвы как центра русского мира и православной цивилизации. А идеи Патриарха Никона и св. Серафима (Соболева) ,православной мобилизации актуальны, как никогда, особенно после падения православной Греции (легализации ЛГБТ в этой православной стране - это реальная репетиция Апокалипсиса!), и "гибридной агрессии" "Соединенных штатов Антихриста" против России.

Помимо подготовки Всеправославного Совещания 1948-го года, архиепископ Серафим занялся в Москве выдающейся миссионерской деятельностью, в 1946-49 гг. это было возможно, но в 1949-м году православный державный имперский разворот Сталина и "русской партии" в элите СССР, проект "преображения СССР в православную Российскую империю, автором которого был св. архиепископ Серафим (Соболев) был остановлен, элита "Третьего интернационала" победила и "Хрущев был предрешен". Но архиепископ Серафим успел рукоположить в священный сан выдающегося богослова, спасителя миссии и богословского образования, собирания общин и приходов Всеволода Шпиллера, ставшего настоятелем храма свт. Николая в Кузнецах, из этого центра приходской жизни Москвы (с 1940-х и поныне) вырос Свято-Тихоновский Богословский Университет, один из ведущих центров миссии и богословского образования Русской Церкви. Также свт. архиепископ Серафим (Соболев) особенно почитается в Болгарии с теми ревнителями Православия, которые решительно выступают против антихристианского курса властей Болгарии против России и за "евросодом".

После войны центр Русской Зарубежной Церкви переменстился в США, где РПЦЗ стала центром проитивостояния «украинству» и униатскому бандеровскому лобби. Вообще, Русская Церковь – родоначальник миссии в США, русские миссионеры, в том числе святой Патриарх Тихон, благовествовали в США, Русская Церковь является также Церковью-Матерью для автокефальной Православной Церкви в США. Именно Русская Церковь имеет давние и прочные связи с протестантским консервативным сообществом США, той самой «другой Америкой», которая по воскресеньям ходит в церковь, а не «гей-парад» и борется с абортами, поддерживает «республиканцев. Ключевым аргументом для русофобии «республиканцев» был госатеизм в СССР. Поэтому для диалога с консервативной христианской Америкой нужен образ России как победившей атеизм православной страны, где по воскресеньям все, во главе с Президентом Путиным, ходят в храм, «гей-парад» невозможен в принципе, аборты вот-вот запретят, а безбожником быть неприлично. Консервативная «другая», не антихристианская Америка способна услышать весть о том, что Россия-оплот истинной веры, Третий Рим, и Катехон. Этот диалог должен быть массовым, широким, глубоким, в него должны быть мобилизованы и широкие верующие массы, и интеллектуалы – «Катехощики» и «Третьеримцы». Патриарх Кирилл-асс убедительных миссионерских диалогов.

Не менее важная задача – рассказать правду консервативной христианской «другой» Америке о том, что Украина-это русская земля, Киев - мать городов Русских, «самостийная Украина» - это такой же абсурд, как и «незалежная Калифорнийщина». А ведь в США есть великий центр общерусского единства и эффективной полемики с «историософской ересью украинства» - это Русская Зарубежная Церковь,10-летие воссоединения с которой мы отмечаем в 2017 м году. С самостийничеством боролись и основатель РПЦЗ митрополит Антоний (Храповицкий), и основатель Почаевского миссионерского братства и газеты «Православная Карпатская Русь» епископ Рокландский Виталий (Максименко),и издатель в течении 40 лет специальной газеты по борьбе с самостийничеством «Свободное слово Карпатской Руси» Михаил Туреница (полная ее подборка есть в библиотеке АПЭ и должна быть переиздана, и карпаторусский священник из ПЦА о. Петр Коханик с его великой англоязычной книгой «Ukraine-greatest lie of the century». И это карпаторусская эмиграция в США сохранилась и является альтернативой галицко-униатской! Киевская хунта страшно боится правды о единстве Руси и лжи «украинства», свидетельством чему является истерика Порошенко по поводу возведения в Москве памятника св. Владимиру Крестителю, Креститель Русской Земли является обличителем и разоблачителем «украинства» - читайте «Повесть временных лет», «№Слово о Законе и Благодати», Киевский «Синопсис».

Следует отметить, что идеология национально-политического единства Южной и Северной России была выработана в большей степени именно в Киеве. Венцом ее стал знаменитый киевский "Синопсис", написанный предположительно Киево-Печерским архимандритом Иннокентием Гизелем (во второй половине XVII в.). Эта книга переиздавалась около 30 раз и стала первым учебным пособием по русской истории. Согласно "Синопсису", "русский", "российский", "славянороссийский" народ - един. Он происходит от Иафетова сына Мосоха (имя последнего сохраняется в имени Москвы), и он "племени его" весь целиком. Именно "Синопсис" утверждает главенство суздальско-владимирских князей после разорения Киева татарами.

По "Синопсису", Россия - едина. Ее начальный центр - царственный град Киев, Москва - его законная и прямая наследница в значении общего "православно-российского" государственного центра. Весь русский народ един, и временное отделение его части от России в другие государства (Польшу и Литву) "милостью Божией" завершается воссоединением в единое "государство Российское" (И.И. Лаппо. Идея единства России в Юго-Западной Руси. - Прага, 1929).

Американским консервативным христианам нужно донести правду о терроре против Церкви со стороны киевской хунты, о захватах храмов, о законопроекте «О статусе религиозных организаций с центром в государстве-агрессоре», о допросе Блаженнейшего митрополита Онуфрия, о преследовании «малороссийского Трампа» - «гетмана Вадима Новинского», чтобы консервативный американский христианин и Дональд Трамп увидели, что Москва и русский Крым с ЛДНР - это центры Веры, а центр безбожия - это оккупированная антихристовой хунтой Малороссия.

Важно и рассказать консервативному американскому христианину о его современнике, «стопроцентном американце» Серафиме Роузе, который путем поисков Истины во всех религиях и философиях обрел Ее в Православии и стал строить в Калифорнии «Святую Русь», об американских христианских студенческих активистах во главе с Питером Гилдквистом, которые, ища истинную Церковь, тысячами обрели Ее в Православии (см.: Питер Гилквист, «Возвращение домой».

Узнав правду, консервативный американский христианин, который ходит в церковь, а на гей-парад, и борется с абортами, сам потребует от избранного им Президентом Дональда Трампа признать Крым, ЛДНР, отменить и осудить «Закон о порабощенных нациях»,судить киевскую хунты и идеологию «укронацизма»,признать геноцид в Талергофе, Одессе, ЛДНР преступлением против человечества, признать тот неоспоримый факт, что Великая, Малая и Белая Русь является неразделимой Русской Землей.

Это – ключевая составляющая миссии Русской Зарубежной Церкви в США ,помимо собственно миссионерской деятельности, ведущейся РПЦЗ в Америке, Европе , Австралии, Индонезии и Новой Зеландии. Должен быть возрожден «западный обряд» в Православии для того, чтобы остаток христианских консерваторов Европы принял Православие. Для христианских консерваторов Европы другого пути нет, особенно с приходом к власти во Франции сторонника дехристианизации и ЛГБТ Макрона, при котором натиск на христианство и его либеральное разложение будут многократно усилены. Святой архиепископ Шанхайский, Западно – Европейский и Сан- Франциский Иоанн (Максимович) и в Париже служил и возродил там православный «западный обряд» и рукоположил епископа Иоанна (Ковалевского) специально для утверждения православного «западного обряда» и принятия в лоно Православия католиков, англикан и протестантов, разочаровавшихся в своих еретических «конфессиях» вследствие их либеральной деградации. Православные епископы «западного обряда», по мнению участников Круглого Стола, должны быть рукоположены и МП, и РПЦЗ для православной миссии в Северной и Южной Америках и Европе, в Париже должен быть возрожден православный институт св. Дионисия Ареопагита, основанный великим православным русским богословом и ревнителем Московского Патриархата Владимиром Лосским.

Ввиду масштабности исторических миссионерских и геополитических задач воссоединенной Русской Православной Церкви замалчивание и принижение 10 летия великого воссоединения Русской Православной Церкви недопустимо!





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