На Украине доскакались до оккупации, депопуляции, долгового закабаления

16.05.2017 13:01:41

На днях премьер-министр Украины В. Гройсман заявил, если парламент не утвердит пенсионную реформу, глава Кабмина уйдет в отставку. В переводе на человеческий язык это означает, что в случае сохранения за гражданами страны шансов на получение пенсий, работать премьер откажется. Впрочем, винить в эскападах исключительно Гройсмана было бы несправедливым. Он человек подневольный. А геноцидные реформы, включая пенсионную и земельную, на самом деле навязывают истинные хозяева Украины из МВФ. И отказаться от их «заботы» нынешний киевский режим уже не может.

Коготок увяз…

В долговую петлю Украина лезла долго и вдохновенно. С начала 2014 г., как сообщили в Минфине, страна взяла кредитов у МВФ на сумму 12,3 млрд. долл. Всемирный банк за этот же время одолжил украинцам 1,4 млрд., США - 3 млрд., ЕС- 2,3 млрд. Общая же сумма заимствований достигла 71 млрд. долл., или 82,6% ВВП.

Лишь на обслуживание процентов по долгам страна в 2017 г. должна будет истратить 5% своего ВВП, почти столько же, сколько на здравоохранение и образование, вместе взятых.

Но дальнейшие перспективы еще хуже. Как сообщает международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings, в течение четырех лет Украина должна выплатить более 20 млрд. долл. долга. Выплаты будут расти ежегодно, поскольку срок выплат по реструктуризации имени бывшего министра финансов Украины Н. Яресько неуклонно приближается. Так, уже в 2019 г. отдать придется 7,5 млрд. При этом агентство не учло финансовые обязательства Украины перед РФ в размере 3 млрд. долл. и более 30 млрд. претензий «Газпрома», рассмотрение которых продолжается в международных судах.

Арифметика расчета возможностей расплатиться с долгами достаточно проста. Как заявил исполнительный директор Международного фонда Блейзера О. Устенко, «5% ВВП мы должны отдать только за обслуживание нашего государственного долга. Это огромная сумма, поэтому экономика должна расти больше, чем 5% в год». Соответственно, чем больше размер выплат, тем больше должна расти экономика.

Кроме того, общепринятым порогом отношения госдолга к ВВП для развивающихся стран принято считать уровень 60%. В противном случае существует огромная угроза дефолта. На Украине же этот показатель приближается к 90%, а о росте экономики хотя бы 2-3%, не говоря уж о пяти, приходится лишь мечтать.

Существуют, впрочем, и другие способы расплаты: распродажа имущества и вход в долговую спираль, когда государство берет новые долги для выплаты процентов и тела предыдущих заимствований.

…всей птичке пропасть

Формально дефолт на Украине уже произошел в 2015 г. после отказа выплатить проценты по евробондам и возвратить России кредит в размере 3 млрд. долл., полученный в 2013 г. Но однозначная поддержка киевской власти странами Запада привела к тому, что состоявшийся суверенный дефолт Украины не только не признали, но и продолжили кредитование режима-банкрота. Дошло до того, что 75% украинских ЗВР уже не контролируются Украиной. Впрочем, сколь веревочке ни виться…

К сегодняшнему дню Украина подошла в состоянии, что ее экономика далее не может существовать без вливаний МВФ. Это вынужден был признать и заместитель председателя Национального банка Украины О. Чурий, заявивший, что «без дальнейшего получения кредитов от МВФ мы не выполним обязательства. То есть мы перейдем в дефолт, это нужно понимать всем».

Оценки того, сколько потребуется внешних заимствований, чтобы поддержать в движимом состоянии гальванизированный труп украинской экономики, расходятся. По мнению IMF Group, Фонд должен выдавать Украине в долг ежегодно 6-8 млрд. долл. В свою очередь О. Устенко называет цифру в 7-10 млрд. долл., а львовский журналист М. Мищинин в панике и вовсе требует 100-200 млрд. от Запада, чтобы «Россия не задушила» Украину.

Удивительным образом последняя цифра совпадает с «ценой» евроинтеграции, которую озвучил в свое время премьер Украины Н. Азаров. А реальные потери ВВП Украины от одностороннего экономического курса уже составили 100 млрд. долл. Именно на столько рухнул ВВП с 2013 г. Правда, Россия к этому имеет приблизительно такое же отношение, как к исчезновению жизни на Венере, откуда, как известно, на землю прибыли первые украинцы.

Больше доить и меньше кормить

Впрочем, мы забыли еще об одном, самом естественном способе возврата долгов: за счет развития национальной промышленности и сельского хозяйства. Судя по политике правительства, такой вариант не просто не рассматривается, а уничтожается сама возможность когда-либо восстановить производство.

Едва экономика начала выкарабкиваться из глубокого обморока, куда ее загнал киевский режим, как неонацисты объявили о блокаде Донбасса, а П. Порошенко ее организовал и возглавил.

Результаты не замедлили сказаться. Как заявил руководитель аналитического подразделения группы ICU А. Вальчишен, «снижение индекса активности основных секторов экономики Украины в первом квартале 2017 года сигнализирует о замедлении экономического роста и наличии предпосылок для начала рецессии».

В первую очередь страдает металлургия. По сведениям олигарха А. Таруты, «блокада, эти действия власти в отношении Донбасса… привели к тому, что часть нашего промышленного комплекса сегодня сократила объемы производства на 30-40%. Это те производства, которые были завязаны в кооперации с предприятиями Донбасса». Это подтверждается и статистикой. За январь-апрель украинские металлургические предприятия сократили выплавку стали на 15,8%, чугуна на 20,1%, металлопроката на 16,4%, кокса на 25,2%. Закрывается легендарный ММК им. Ильича, остановился Днепровский метзавод, за долги продают «АвтоЗАЗ», а из 6 украинских ТЭС 5 прекратили работу.

Украинская власть совершенно сознательно уничтожает точки роста экономики, блокируя транзитный потенциал, давя налогами бизнес, провоцируя энергетический кризис и снижая внутреннее потребление. Так, отмена льготного налогообложения сельскохозяйственных предприятий, на которые якобы делает ставку режим, может привести к потерям в 100 млрд. грн. в 2017 г. и снижению производства в отрасли на 6,2-10%.

А ларчик просто открывался

Если оценить в комплексе шаги киевского режима и требования МВФ по закабалению украинской экономики, вырисовывается четкая система.

С одной стороны, усиление налогового давления, блокада, вымывание оборотных средств и блокирование внешнеэкономического сотрудничества правительством обеспечивают гарантии того, что украинская экономика не сможет самостоятельно генерировать прибыль. А это, в свою очередь, создаст условия, чтобы единственным источником обеспечения платежеспособности страны стали внешние заимствования. Таким образом, ситуация постепенно придет к тому, что все украинские активы, включая сельскохозяйственные земли, перейдут под контроль западных транснациональных корпораций. Требования МВФ о проведении масштабной приватизации и создании рынка земли направлены как раз на это.

С другой стороны, МВФ и его западные контрибьюторы уже сейчас создают условия для депопуляции Украины, поскольку полностью попавшая под внешнее управление экономика не нуждается в таком количестве населения. Кто переживет людоедскую пенсионную реформу, сокращение субсидий и ликвидацию медицины, попадет под каток деурбанизации, которая станет следствием массового закрытия предприятий в украинских городах. А снижение социальных обязательств государства и примитивизация экономики сделают ненужной и государственную службу, сокращение которой также входит в требования МВФ.

На днях произошло знаковое событие. П. Порошенко приказал установить над органами власти Украины флаги ЕС, тем самым официально признав факт внешней оккупации Украины. В практическом плане оккупация, при которой украинцы окажутся лишними на своей земле, будет осуществляться совместными усилиями киевской власти и МВФ путем долгового закабаления Украины.

Ольга Шелкова

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