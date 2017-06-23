Идеология «многовекторности» Белоруссии: реализация в политике и экономике

16.05.2017 12:48:17

25 апреля 2017 года в Институте стран СНГ состоялся круглый стол на тему «Идеология «многовекторности» Белоруссии: реализация в политике и экономике». В рамках постоянно действующего «Экспертного клуба» были обсуждены основные тренды внешней политики Белоруссии, состояние и перспективы российско-белорусских отношений, эффекты, полученные республикой на разных направлениях внешнеполитического и экономического сотрудничества, а также рассмотрена специфика влияния внешней политики Белоруссии на развитие Евразийского экономического союза.

Целью обмена мнениями по столь важным вопросам явилась необходимость формирование аналитического кейса об особенностях современной внешней политики Белоруссии, а также оценка результатов многовекторного подхода на внутреннюю политическую и экономическую ситуацию в стране.

На круглом столе в качестве основных были обсуждены такие вопросы, как трансформация внешней и внутренней политики Белоруссии; диверсификация внешнеэкономической деятельности РБ: достижения, проблемы и риски, а также российско-белорусские отношения в контексте ЕАЭС.

С основными докладами выступили – заведующая Отделом экономических исследований Аза Ашотовна Мигранян и заведующий Отделом Белоруссии Александр Владимирович Фадеев.

Доклад Азы Мигранян был посвящен рассмотрению трендов долговременного макроэкономического развития республики. Анализ развития экономической ситуации в республике с 2005 года, и даже более ранних периодов, показал, что, несмотря на предпринимаемые правительством республики меры для обеспечения экономического роста, на самом деле ситуация в республике продолжает оставаться тяжелой, а по целому ряду ключевых параметров даже ухудшается, несмотря на оказываемую поддержку со стороны России.

Большой вопрос, как и под что России финансировать белорусскую экономику. Под вопросом находится и финансирование нынешней белорусской экономической модели со стороны МВФ. «Вопрос кредитования в данной ситуации является вопросом торга — насколько западное сообщество заинтересовано вовлекать Беларусь в европейские процессы по формированию единого рынка, предоставлять ей доступ на рынок ЕС. Или же, наоборот, насколько Беларусь заинтересована получить такую помощь, на какие жертвы она готова пойти, и насколько способна изменить принципы собственного экономического развития» - отметила она в своем выступлении.

Сегодняшний призыв президента РБ использовать зарубежные страны для выхода на рынки ЕврАзЭС выглядит неслучайно, учитывая, что Белоруссия является западными воротами этого экономического союза, предоставляя свои услуги в качестве транзитера, пояснила научный сотрудник Института экономики РАН, заведующая отделом экономики Института стран СНГ Аза Мигранян. Кроме этого, по ее словам, наличие хорошей инфраструктуры, в том числе и таможенной, которая обеспечивает соблюдение техрегламентов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), позволяет Минску быть наиболее либеральным транзитным порталом организации. При этом белорусская сторона, максимально используя потенциал интеграционного блока, успешно решает внутренние проблемы.

«Инициатива Белоруссии по привлечению иностранных государств на рынок ЕврАзЭС не выглядит желанием Лукашенко перехватить у кого-то инициативу, потому что Казахстан прилагает аналогичные усилия в отношении восточных партнеров, старается не отставать и Киргизия. Армения активно налаживает транзитный поток продуктов на рынок союза из Ирана.

Поэтому, если нет противоречий действующих соглашений внутри ЕврАзЭС и законодательства страны назначения этих товаров, каждая транзитная сторона будет действовать с учетом собственных интересов, зарабатывая деньги. Однако, Россия, введя взаимные западные контрсанкции, имеет широкий спектр товаров, которые на ее территорию запрещено ввозить. Соответственно, члены экономического союза столкнуться с подобной преградой», - отметила Мигранян в своем выступлении.

В выступлении заведующего отделом Белоруссии Александра Фадеева акцент был сделан на рассмотрении проблем политического развития республики в последние годы, политической стабильности, а также целого ряда внешнеполитических аспектов. По его словам, белорусская внешнеполитическая многовекторность очень напоминает украинскую. В доказательство данного тезиса он привел целый ряд высказываний официальных лиц республики и их последующее подтверждение фактами двусторонних и многосторонних отношений Беларуси с партнерами по ЕАЭС и ЕС.

Результатом такой внешнеполитической линии стал кризис доверия в отношениях официального Минска и Москвы, при том, что существенного прорыва на западном направлении, на что и делался расчет, так и не произошло. Более того, в условиях внешнеполитического кризиса в белорусско-российских отношениях, республика теряет свою роль моста и для Запада, так как финансировать дотационную белорусскую экономическую модель Запад не намерен.

Соответственно давний тренд белорусских властей на кардинальное улучшение отношений со странами Запада не поддерживается, прежде всего, на самом Западе, который использует республику исключительно в тактических целях, но и близко не допуская мысли о полноценном восстановлении отношений.

Ряд довольно интересных замечаний относительно развития общественно-политической и социально-экономической ситуации в республике, трендов ее развития сделал Андрей Суздальцев, заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ. Много дополнительной детальной фактуры по состоянию дел в белорусской экономике и финансах в своем выступлении привел Дмитрий Болкунец, директор Центра по работе с выпускниками ВШЭ.

Богдан Безпалько, член президиума Совета при президенте России по межнациональным отношениям, провел насыщенные весьма детальной фактурой аналогии между развитием ситуации в Беларуси в текущем году и на Украине перед Майданом. По его мнению, ошибки как украинских, так и белорусских властей в желани включить радикальных националистов в процесс общественного диалога - принципиально схожи. Однако, в силу российского фактора Лукашенко удалось не допустить тех ошибок, которые совершил Янукович. Тем не менее, внешнеполитические метания, по его мнению, весьма негативно сложились на внутриполитической и экономической стабильности в республике.

О трендах развития внутриполитической ситуации в республике в последние полгода в своем выступлении остановился Юрий Баранчик, старший научный сотрудник отдела Белоруссии Института стран СНГ. Особое внимание в его выступлении было уделено проблемам противоборства прозападной группировки оппозиции против власти, попытке организации Майдана в марте 2017 года, а также социальной ситуации в стране, которая привела к выходу десятков тысяч людей, «ядерного» электората Лукашенко на улицы белорусских городов в феврале-марте текущего года.

После выступления основных докладчиков, состоялась дискуссия с участием всех присутствующих на круглом столе экспертов.

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.