"Укрорейх" повторит судьбу Речи Посполитой"

16.05.2017 12:27:04

Кирилл Александрович Фролов Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.

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"Речь Посполитая" потеряла Малороссию, пытаясь искоренить Православие, устроив гонения на Церковь. А так, казалось, у нее было все-полные "безвиз" и "евроинтеграция", значительная часть элиты Малороссии полонизировалась и приняла унию, забыла Православие и русское самосознание, увлекшись "европейничаньем". В Православие остались одни "холопы", то бишь "ватники", и казаки. Но властям Речи Посполитой было мало и они решили добить, изничтожить Православную Церковь. И получили обратный эффект - почти добитые православные проснулись, устроили антипольское восстание, вспомнили, что они - русские и воссоединились с единоверной и единокровной Россией.

Следует отметить, что идеология национально-политического единства Южной и Северной России была выработана в большей степени именно в Киеве и закалилась именно как естественная реакция на попытки изничтожить Православие.. Венцом ее стал знаменитый киевский "Синопсис", написанный предположительно киево-Печерским архимандритом Иннокентием Гизелем (во второй половине XVII в.). Эта книга переиздавалась около 30 раз и стала первым учебным пособием по русской истории. Согласно "Синопсису", "русский", "российский", "славянороссийский" народ - един. Он происходит от Иафетова сына Мосоха (имя последнего сохраняется в имени Москвы), и он "племени его" весь целиком. Именно "Синопсис" утверждает главенство суздальско-владимирских князей после разорения Киева татарами.

По "Синопсису", Россия - едина. Ее начальный центр - царственный град Киев, Москва - его законная и прямая наследница в значении общего "православно-российского" государственного центра. Весь русский народ един, и временное отделение его части от России в другие государства (Польшу и Литву) "милостью Божией" завершается воссоединением в единое "государство Российское" (И.И. Лаппо. Идея единства России в Юго-Западной Руси. - Прага, 1929).

В результате воссоединения 1654 года уроженцы Киева и Львова, начиная с XVIII века, сделались хозяевами положения на церковном, научном и литературном поприще России.

Еще более красноречиво участие Северо- и особенно Юго-Западной Руси в создании общерусского литературного, "книжного" языка. Смело можно сказать, что участие это - преобладающее: грамматика, лексика, орфография и первые церковно-славянские и русские словари созданы во Львове, Киеве и Вильне.

Какова же была языковая ситуация в середине ХУП в. в Юго-Западной Руси? Она обрисована в грамматике Иоанна Ужевича (1643 г.). В ней описывается "Lingua sacra” или “словенороссийский язык” (так именовался церковно- словянский) - высокий книжный язык, язык богослужения и богословия, lingua slavonica или “проста мова”-гражданский , светский литературный и деловой русский язык, и “lingua popularis” - диалектная речь. (БА.Успенский "Краткий очерк истории русского литературного языка (Х1-Х1Х в.в.) М, 1994).В Киеве в 1627 г. "протосингел от Иерусалимского патриаршего престола и архитипограф Российския церкви" ученый монах, подлинный энциклопедист того времени Памва Берында издает толковый словарь "Лексикон словенороссийский или слов объяснение". В нем "руская" речь (в послесловии к Киевской Постной Триоди 1627 г. Берында называет "просто мову” "российской беседой общей"), противопоставляется народным диалектам - "волынской" и "литовской" мове. Кодификация "словенороссийского" языка была произведена в основном в Киеве, Львове и Вильне. "Грамматика" Мелетия Смотрицкого стала учебником церковно-славянского языка для всей Русской Церкви буквально на века. "Проста мова" стала основой общерусского литературного языка' "...Действительно, "проста мова" не оказала почти никакого влияния на современный украинский и белорусский литературный языки... Однако, на историю русского литературного языка "просто мова" как компонент юго-западнорусской языковой ситуации оказала весьма существенное влияние. Достаточно указать, что если сегодня мы говорим об антитезе "русского" и "церковнославянского" языков, то мы следуем именно югозападнорусской, а не великорусской традиции... Это связано с тем, что условно называется иногда "третьим южнославянским влиянием", т.е. влиянием книжной традиции Юго-Западной Руси на великорусскую книжную традицию в ХУП в.: во второй половине ХУП вежа это влияние приобретает характер массовой экспансии югозападнорусской культуры на великорусскую территорию" (Б.А..Успенский "Краткий очерк истории русского литературного языка (Х1-Х1Х в.в.) М, 1994).

"Говорят, что Петр Великий гражданскую печать выдумал, а, оказывается, он, просто-напросто, заимствовал ее у галичан у прочих малорусов, которые употребляли ее еще в ХУ1 в. Заголовки многих грамот и статутов, виденные мною в Ставропигии, начерчены чисто нашими гражданскими буквами, а текст, писанный в ХУ1 в. - очевидный прототип нашей скорописи и наших прописки елисоветинских и екатерининских времен". ("Галичина и Молдавия. Путевые письма Василия Кельсиева, С-Петерб., 1868).

Что касается диалектов - "волынской", "литовской" и многих других мов, то о "целесообразности" создания на их основе местных литературных языков лусше всего сказал замечательный галицко-русский историк Денис Зубрицкий в своем письме к М.А.Максимовичу: "...Ваши мне сообщенные основательные и со систематической точностью изданные сочинения - откуда идет русская земля, и исследование о русском языке читал я с величайшим любопытством и вниманием. Вы опровергли сильным словом мечтательные утверждения писателей и выдумки как о происхождении народа, так и о русском языке, которые мне всегда не нравились... Что касается до наречий русского языка, то их бесчетное число) внимательный наблюдатель, странствуя по русской земле, найдет почти в каждом округе, даже в каждой деревне, хотя и неприметное различие в произношении, изречении, прозодии, даже в употреблении слов, и весьма естественно. По исчислению г-на Шмидель Litterarisce Anreiger 1882 г. есть 1 14 наречий немецких столь одно от другого расстоящих, что немец Друг друга никогда не разумеет, но язык есть всегда немецкий, и невзирая на сие, ученые немцы в Риге, Берлине, Вене и даже в Страсбурге употребляют в книгах и общежитии лучших обществ одно словесное наречие. Я бы желал, чтобы и русские тем примером пользовались..." (Путями истории, Т.2. Изд. Карпато-русского литературного общества, Нью-Йорк, 1977).

То же самое будет и сейчас и никакие "безвиз с "евровидением" не помогут!

УПЦ МП может применить к киевскому режиму" норму Социальной Концепции РПЦ о недоверии власти

"Безвиз" и "евроинтеграция - это шаги, направленные на уничтожение Православия, это условие ЕС - в обмен на "безвиз" дехристианизировать Малороссию, ибо ЕС проводить политику дехристианизации, изгнания христианства из школы, легализации ЛГБТ, однополых "браков" и "гей-парадов", как орудий разрушения образа Божия в человеке и традиционных ценностей.

Против дехристианизации выступает не только Россия,но и часть элит США во главе с Президентом Трампом.

Между тем, киевская "евросодомская антихристова хунта" в очередной раз идет "антикрестовым походом" на Церковь - ВР поставлены на голосование репрессивные антицерковные законопроекты. Одновременно киевский режим угрожает антифашистским православным пастырям.

Жизнь и здоровье антифашистского миссионера из Одессы о.Олега Мокряка под угрозой. Антицерковный антироссийский сайт "Религии в Украине" нападает на Святейшего Патриарха Кирилла за то, что он молится за исповедников, заживо сожженных нацистами в одесском Доме Профсоюзов (презрительно называемом пособниками нацистов из этих СМИ "этим учреждением"), а не за их убийц.

Патриарх Кирилл,как истинный пастырь защищает исповедников, ведь перед началом расправы нацисты сожгли палаточный храм св.Царственных страстотерпцев ,возведенный силами Союза православных граждан Новороссии. Нацисты не унимаются- в "расстрельные" списки нацистского сайта "Миротворец" попал глава миссионерского отдела Одесской епархии протоиерей Олег Мокряк, общерусски известный пастырь, не скрывающий своей антифашистской позиции. Жизнь и здоровье о. Олега Мокряка теперь под угрозой. В ответ УПЦ МП может применить норму Социальной концепции Русской Церкви, неотъемлемой частью которой она является, о том, что Церковь может отказать государственной власти в доверии и призвать верующих к мирному гражданскому неповиновению, если действия государства смущают совесть верующих.

Первым шагом к применению Церковью вышеуказанной нормы Основ Социальной концепции стала резкая и принципиальная оценка митрополитами Одесским Агафангелом и Запророжским Лукой попыток киевской хунты вновь протащить через Верховную Раду антицерковные законопроекты и призывы к верующим публично выступить против них. Как сообщает "Русская народная линия",сообщает пресс-служба Запорожской епархии.

«Наша Матерь-Церковь в опасности! – пишет владыка. - Вновь враг рода человеческого через своих клевретов пытается всеми возможными силами разрушить Её душеспасительное делание! Своими действиями некоторые "слуги народа" пытаются ввергнуть не только нашу Церковь, но и нашу Родину – Украину, в пучину межконфессиональной войны. К сожалению, из истории стран, где возникали подобные войны, мы знаем, что она намного страшнее войны нерелигиозной».

«Сегодня, слуги диавола, кричащие о декоммунизации, пошли дальше своих учителей — "неодемократов". Используя их методы давления на Церковь, они предлагают принять новые законопроекты, направленные на разрушение молитвенной жизни нашей Матери-Церкви, веками установленного церковно-административного устройства. 18 мая 2017 года Верховная Рада Украины планирует рассмотреть законопроекты, направленные против нашей Матери-Церкви. Так, законопроект № 4128 предлагает принадлежность к религиозной общине определять на основе "самоидентификации". Другими словами, любой зашедший однажды в ваш храм, может объявить себя постоянным его прихожанином, а с себе подобными, они могут запросто, на законных основаниях, выгнать вас из вашего храма. Такие действия являются рейдерским захватом. Кто из вас согласится, чтобы человека выгоняли из храма, в который он ходил, как говорится, всю жизнь?» - вопрошает митрополит Лука.

«Законопроект № 4511, в свою очередь, вводит особый статус для Церквей, чьи управляющие органы находятся в стране, признанной Радой страной-агрессором, и дает право не священноначалию, а представителям гражданских властей — зачастую неверующих и враждебно настроенных к нашей Церкви людей — назначать священнослужителей. Вы готовы к тому, что вашего священника уберут из-за того, что он не нравится какому-то чиновнику? Прошу вас вспомнить слова Христа: "чего не попросите во Имя Мое…". Наша Матерь-Церковь – Богочеловеческий организм, во главе которого Сам Христос, мы имеем великую силу через молитву обратиться к Самому Богу.

В связи с этим, начиная с 14 мая по 18 мая включительно, прошу вас и благословляю:

1) совершить пост и возложить на себя молитвенный подвиг, в виде чтения по соглашению нижеприведенного молитвенного правила;

2) Отцам-благочинным и настоятелям организовать сбор подписей прихожан под Архиерейским обращением; списки в кратчайшие сроки направить в приемные народных депутатов Украины, на чьих округах находятся ваши приходы.

Дорогая моя паства, братья и сестры, прошу вас не унывать, ведь Христос сказал нам "не бойся малое стадо, Аз с вами до скончания века", нас не двое и не трое, нас тысячи – будем свидетельствовать о своей Вере Православной! Верю, что Царица Небесная, покрывающая своим Омофором наш край, святые новомученики, чья кровь обагрила запорожскую землю – никогда не оставят нас! "С нами Бог, то кто против нас!" Воистину Воскресе Христос!» - заключил Запорожский и Мелитопольский Лука.

На следующий день, в воскресенье, 14 мая, митрополит Одесский и Измаильский Агафангел совершил Божественную литургию в Свято-Успенском кафедральном соборе г. Одессы в сослужении соборного духовенства, сообщила «Русской народной линии» пресс-служба Одесской епархии.

В своем архипастырском слове митрополит Агафангел призвал «усилить наши молитвы, так как Верховная Рада Украины 18 мая собирается рассмотреть, а возможно и принять антинародные, безбожные законы, которые направлены на уничтожение Украинской Православной Церкви на территории Украины. Один из этих законов говорит о том, чтобы архиереев избирали с согласия власти, что противоречит законодательству, где говорится об отделении государства от Церкви.

Второй законопроект будет способствовать тому, что наши храмы и монастыри могут быть захвачены якобы "прихожанами", т.е. людьми, которые в эти храмы не ходят, а лишь живут в том или ином населенном пункте. К сожалению, так уже не раз происходило на Западной Украине, где наших прихожан порой силой выбрасывали из храмов».

«Принятие этих законов будет способствовать уничтожению нашей Церкви, - полагает архипастырь. - Нас обвиняют, что мы связаны с "Москвой", с "агрессором", но это – ложь: у нас нет никаких связей, кроме духовных. Наша Церковь молится о мире в Украине, о прекращении кровопролития на Донбассе, где уже 3 года ведется братоубийственная война. Мы молимся и о тех, кто погиб там, на Востоке, и молимся о тех, кто погиб в Одессе. Молимся, чтобы долгожданный мир воцарился в Украине.

Те, кто желает воплотить эти антицерковные законопроекты в жизнь, не строят и не строили храмы и монастыри, их дело - нагнетать вражду и ненависть, сеять семена раздора, ведя человеконенавистническую политику по языковой, религиозной и культурной принадлежности. Мы же всегда молимся о богохранимой стране нашей, о властях и желаем, чтобы Господь вразумил их. Через кризис и катастрофы Господь призывает всех покаяться и измениться. Я подписываю почти ежедневно просьбы десятков человек об оказании помощи. Этим людям по девяносто, по восемьдесят лет, и они приходят в Церковь со словами: "Помогите нам, с нашей нищенской пенсией мы не доживаем, а выживаем". Вот об этом должны бы беспокоиться депутаты...»

«Поэтому нам нужно усилить нашу молитву, дабы она была ежедневной, чтобы Господь дал нам терпение и мужество, ибо Он всегда с нами. Я благословил, чтобы верующие собирали подписи, которые передадут нашим народным депутатам от Одесской области в Верховной Раде, чтобы они 18 мая выступили на сессии и осудили эту человеконенавистническую политику, ибо эти законы предлагаются для уничтожения Канонической Украинской Православной Церкви, признанной Мировым Православием. Пусть каждый из нас поставит свои подписи, чтобы представить их в четверг на сессии Верховной Рады. Мы верим, что Господь не допустит этого беззакония, ибо Он Сам сказал "призови Меня в скорби и Я услышу тебя", верим, что силы ада будут низвергнуты. Радости, добра и счастья каждому из вас», - заключил владыка Агафангел.

В этот же день по благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела во всех храмах Одесской епархии начался сбор подписей под обращениями верующих к депутатам Верховной Рады Украины от Одессы и Одесской области, чтобы «они не голосовали и выступили категорически против дискриминационных законопроектов № 4511 и № 4128, которыми враги Святой Церкви в духе былого богоборческого тоталитаризма стремятся лишить каноническую Украинскую Православную Церковь, признанную Мировым Православием, конституционных прав и свобод, поставив под полный государственный контроль всю внутреннюю жизнь Церкви, начиная с назначения епископата и заканчивая грубым вмешательством в устоявшуюся приходскую жизнь каждой общины».

Как сообщает сайт епархии, «по состоянию на 21:00 только за один день было собрано более 52000 тысяч подписей жителей нашего региона против упомянутых законопроектов. Многие верующие, которые по каким-то причинам не смогли в этот день поставить свои подписи, обратились к Владыке митрополиту с просьбой о продлении этой акции. И поэтому сбор подписей будет продолжен до вечера 15 мая, после чего все собранные подписи будут переданы в Киев народным депутатам Украины избиравшимся по мажоритарным округам в Одесской области, чтобы в высшем законодательном органе Украины они защитили интересы своих избирателей и не допустили религиозной дискриминации миллионов верующих украинцев» (http://ruskline.ru/news_rl/2017/05/15/nasha_matercerkov_v_opasnosti/).

Что в этом сообщении является ключевым?

Позиция исповедника и ревнителя единства Русской Церкви митрополита Одесского и Измаильского Агафангела не является чем то новым,он всегда был таким и стоял "насмерть"! Но вот Запорожский митрополит Лука имеет репутацию конформиста,который выступал за "евроинтеграцию",предлагал придумать "собор украинских святых", словом,сдавал позиции и пятился перед хунтой,униатами и раскольниками. Если уже он понял,что пятиться бесполезно и сдаваться больше нельзя,если по его благословению верующие Запорожской епархии собирают массовую манифестацию против антицерковных законопроектов,если уже трусливые смелеют,слабые становятся сильными, аполитичные и вялые "неотмирные" или равнодушные православные встают с колен, то их пробуждение уже не остановится на полпути, пробуждение митрополита Луки - тому свидетельство, и закончится новой Переяславской Радой!





Комментарии

14.06.2017 04:01:29 Комментарий от Perryquava Perryquava(Perryquava)



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15.06.2017 07:14:26 Комментарий от RobertRic RobertRic(RobertRic)

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