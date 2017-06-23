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Детали
Путин: Киевские власти не в состоянии проводить мероприятия наподобие Евровидения
|15.05.2017 16:15:12
Отказ России от участия в конкурсе был верным решением. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам визита в Китай, сообщает РИА Новости.
«Что касается «Евровидения» — те, кто хотел посмотреть, всегда могли сделать это в интернете. А то, что наши структуры, вовлеченные в этот процесс, отказались принимать участие – думаю, что поступили правильно. Потому что, на мой взгляд, сегодняшние киевские власти не в состоянии проводить мероприятия подобного рода», – сказал Путин.
Напомним, Украина запретила въезд участнице Евровидения от России Юлии Самойловой. Позднее российский Первый канал отказался транслировать конкурс.