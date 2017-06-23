Греция: лево-европейская война с православием

15.05.2017 11:57:04

Кирилл Александрович Фролов Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.

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Многие духовные авторитеты Элладской церкви всерьез говорят о возобновившихся гонениях на служителей Христа. И реальность подтверждает их слова: из греческих вузов убирают иконы и кресты, а средние школы, по настоянию Министерства образования, закрывают доступ священникам. Последнее затрагивает не только рядовых клириков, например, в начале прошлого года, вопреки приглашению самих учеников, в одной из школ Салоников не смог выступить сам Митрополит Месогейский Николай. К этому инциденту, безусловно, приложил руку яростный «борец с клерикализмом», действующий под девизом «Мы воспитываем граждан, а не прихожан», министр по делам образования и религии, представитель той самой пришедшей к власти на антиглобалистских лозунгах и ни один из них не реализовавший правящей партии СИРИЗА, Никос Филис. В арсенале «достижений» чиновника отмена обязательной молитвы «Отче наш» в школах перед началом занятий, а также идея по замене предмета «Закон Божий» на ознакомительный курс с основами всех мировых религий, есть информация, что соответствующие учебники уже напечатаны.

И это в государстве, которое не отделено от церкви. Которое в момент своего возрождения после многовекового османского ига поставило православие во главу своей идентичности. Впрочем, лиха беда начало, законопроект по отделению церкви от государства, подготовленный в недрах левого правительства Греции, уже внесен на рассмотрение парламента. Пока же Филис демонстративно и мультикультурно сближается с турецкими делегациями, заявляет о том, что не было никакого геноцида понтийских греков (по оценкам историков в начале XX века на северо-востоке Малой Азии турками было убито от 350 тысяч до 1,2 миллиона греков, но при этом нынешнее левацкое правительство перестало платить пособия пожилым грекам, переселившимся из-за рубежа, а из учебных программ исчезла глава, посвященная черноморскому эллинизму), и обвиняет Элладскую церковь в том, что в годы фашистской оккупации страны она никак не поддержала народ. Последнее утверждение яростно парировал символ греческого сопротивления фашистам, писатель и активист Манолис Глезос, напомнив немолодому юноше, что «церковь первой восстала против оккупантов». Но что идейным борцам с Богом национальные герои?

В большой России, где такие же реформаторы с упоением отделяли церковь от государства, отбирали у нее имущество, национальных героев просто закалывали штыками, и их кровь, та же, что когда-то проливалась за Отечество, теперь стекала по георгиевским лентам… Стране подобное стоило голода, разрухи, гражданской войны. Но, по всей видимости, ни то, ни другое греческих «февралистов» не пугает, Филис уже подготавливает почву для введения в греческих школах секспросвета…

Пока же государство значительно сокращает зарплаты священникам - и без того скромные, знаменитые клише российских либералов про «жирных попов на геликах» в Элладе не прокатят, еще до «реформ» служители церкви получали небольшое жалованье от государства. Теперь оно стало просто мизерным. Напротив, усилилось налоговое бремя на монастыри.

«Мы живем на Святой Горе, где некоторые обители унаследовали плодородные равнины, а некоторые - засушливые бесплодные горные склоны, некоторые монастыри (слава Богу!) могут себя обеспечить, а некоторые с трудом выживают, рассчитывая на милосердие людей, - рассказал в своей статье для одного из православных порталов о текущем положении дел игумен афонского монастыря Дохиар архимандрит Григорий (Зуми́с). - Даже у рыбаков есть эхолот, чтобы знать, где рыбные места, а где - нет. Если, уважаемые господа министры, у вас нет глаз, чтобы распознать, с каких участков можно снимать «урожай», а с каких нет - возьмите эхолот. Чтобы и ваши сети были полны, и мы бы не оказались на грани уничтожения».

Но маховик уже запущен, и прогрессивные социалисты во власти Греции уже не хотят слушать голос церкви. Родной церкви для народа, который на свою голову их выбрал. Выбрал за обещание вывести страну из ига европейских кредиторов, требующих максимальное урезание социальных программ и, по сути, сдачу национальной экономики европейским олигархам. Ничего этого не было выполнено, напротив, кредитные комиссии рыщут по стране как голодные шакалы, а поднявшемуся на волне политпопулизма премьеру Алексису Ципрасу только и остается, что сиять в лучезарной улыбке, обнимаясь с ними на протокольных фото.

В ходе последнего визита еврокредиторов (представителей Еврокомиссии, Европейского Центробанка, фонда Европейского стабилизационного механизма и МВФ), руководство Греции дало обязательство после 2019 года понизить необлагаемые налогами пенсии с 8 636 евро до 5 681 евро в год, уже сейчас начать отмену скидок на отопление для семей, живущих за чертой бедности, возврата налогов на медицинские расходы, а также возродить практику коллективных увольнений. Взамен еврогости милостиво обещают начать рассмотрение вариантов частичного списания греческого долга, который на сегодняшний день составляет 236 млрд евро (180%ВВП).

Еще одно требование еврокредиторов - приватизация госпредприятий, на сегодняшний день дающих более 50% ВВП Греции. То есть тот самый изумительный процесс, через который несколько раз, как сквозь палочный строй, проводили многострадальную экономику России. Доля государства в этих предприятиях может быть сохранена, но в удельной доле не более 34%. Причем Афины уже было собрались продать 66% пакета своего оператора национальной газотранспортной системы DESFA Азербайджану, но в последний момент выяснилось, что - нет! Партнеры ставят условие - все только в их европейский карман. С перспективой на веки вечные!

«Война левого правительства Греции с православием носит системный характер, - прокомментировал ситуацию специально для сайта Царьград глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов. - Когда Алексис Ципрас шел к власти, несмотря на то, что его троцкистская подноготная была ясна изначально, сохранялась надежда на то, что он включится в борьбу с глобалистской системой. Вместо этого он и члены его кабинета полностью легли под Евросоюз. Сейчас они четко действуют в парадигме ЕС, в том числе и в вопросе дехристианизации и секуляризации общества, не случайно в Греции, по сути, были легализованы однополые браки. Но это не значит, что греческое общество готово мириться с подобным. Существуют духовные лидеры, объединяющие людей против происходящего беззакония и разрушения традиционных устоев - это, например, митрополит Пирейский Серафим, который не одинок в этом. Думаю, в скором времени в Греции появятся и политические лидеры, которые объединят соотечественников для борьбы с антиправославной агрессией».

Конечно, хочется верить, что появятся. И шабаш на земле, из пределов которой нашим предкам был подарен Свет Христовой Веры, наконец, прекратится. Но новым народным лидерам сделать это будет непросто. В условиях, по сути, иностранной оккупации страны и врагов, живущих буквально под боком. Не правда ли, повторюсь, все эти декорации современной Греции до боли напоминают нашу собственную, трагическую историю? Потому-то искренне жаль, что чужой опыт не учит другие единоверные, братские народы. Хотя есть надежда, что точка невозврата в греческом обществе все же еще не пройдена.

Топоров Алексей

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