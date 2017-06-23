УПЦ МП может применить к киевскому режиму" норму Социальной Концепции РПЦ о недоверии власти

12.05.2017 17:41:52

Кирилл Александрович Фролов Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.

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"Безвиз" и "евроинтеграция - это шаги, направленные на уничтожение Православия, это условие ЕС - в обмен на "безвиз" дехристианизировать Малороссию, ибо ЕС проводить политику дехристианизации, изгнания христианства из школы, легализации ЛГБТ, однополых "браков" и "гей-парадов", как орудий разрушения образа Божия в человеке и традиционных ценностей.

Против дехристианизации выступает не только Россия,но и часть элит США во главе с Президентом Трампом.

Между тем, киевская "евросодомская антихристова хунта" в очередной раз идет "антикрестовым походом" на Церковь - ВР поставлены на голосование репрессивные антицерковные законопроекты. Одновременно киевский режим угрожает антифашистским православным пастырям.

Жизнь и здоровье антифашистского миссионера из Одессы о.Олега Мокряка под угрозой. Антицерковный антироссийский сайт "Религии в Украине" нападает на Святейшего Патриарха Кирилла за то, что он молится за исповедников, заживо сожженных нацистами в одесском Доме Профсоюзов (презрительно называемом пособниками нацистов из этих СМИ "этим учреждением"), а не за их убийц.

Патриарх Кирилл,как истинный пастырь защищает исповедников, ведь перед началом расправы нацисты сожгли палаточный храм св.Царственных страстотерпцев ,возведенный силами Союза православных граждан Новороссии. Нацисты не унимаются- в "расстрельные" списки нацистского сайта "Миротворец" попал глава миссионерского отдела Одесской епархии протоиерей Олег Мокряк, общерусски известный пастырь, не скрывающий своей антифашистской позиции. Жизнь и здоровье о. Олега Мокряка теперь под угрозой. В ответ УПЦ МП может применить норму Социальной концепции Русской Церкви, неотъемлемой частью которой она является, о том, что Церковь может отказать государственной власти в доверии и призвать верующих к мирному гражданскому неповиновению, если действия государства смущают совесть верующих.

И тогда "православный Бессмертный полк" не остановит никто и ничто, а "евросодомской антихристовой хунте" никакой "безвиз" не поможет. Впрочем, он ей и так не поможет- у православной Молдавии был "безвиз", а она все равно выбрала пророссийского православного социалиста Игоря Додона. Будет и у православной Малороссии праздник!

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