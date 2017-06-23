Грузия сообщила о создании военного союза с Турцией и Азербайджаном

12.05.2017 13:20:31

Министры обороны Грузии, Азербайджана и Турции в скором времени планируют подписать меморандум о военном сотрудничестве в трехстороннем формате. Об этом сообщила в четверг, 11 мая пресс-служба оборонного ведомства Грузии.

Данный вопрос обсуждался на встрече главы Минобороны Грузии Левана Изория с его турецким коллегой Фикри Ышиком на международной выставке оборонной промышленности (IDEF), которая проходит сейчас в Стамбуле.

Участники встречи сделали акцент на сотрудничестве стран в области военного образования.

В частности, Леван Изория поблагодарил министра обороны Турции за «сильную политическую и практическую поддержку Грузии» и подчеркнул, что Турция является «стратегическим партнером и близким другом Грузии».

По итогам совещания грузинский министр заявил, что уже через 10 дней в Батуми состоится встреча министров обороны Грузии, Турции и Азербайджана. «Мы обсудим формат трехстороннего сотрудничества. Будет подписан меморандум, направленный на повышение качества нашего военного сотрудничества», — сказал чиновник.

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