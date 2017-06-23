В Киеве националисты требуют отставки главы МВД Авакова

11.05.2017 17:23:43

В Киеве члены националистических движений пикетируют штаб-квартиру Министерства внутренних дел Украины с требованием отставки главы ведомства Арсена Авакова. Об этом сегодня, 11 мая, сообщают украинские СМИ.

Сообщается, что члены «Добровольческого движения ОУН» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проводят пикет у здания МВД в Киеве. В акции участвуют несколько десятков человек с флагами ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ), националистической партии «Свобода» и экстремистского движения «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Собравшиеся требуют отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.

В районе проведения пикета выставлена усиленная охрана из подразделений украинской полиции и Национальной гвардии.

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