Русская община Волынской области выступила с заявлением по поводу выселения Русского культурного центра во Львове

10.05.2017 17:58:01

Константину Затулину было направлено заявление от Русской общины Волынской области в связи с выселением во Львове Русского культурного центра. Об этом событии Вы можете прочитать по данной ссылке. С целью привлечения внимания к данной проблеме и для информирования мировой общественности о грубых нарушениях прав национальных меньшинств и прав человека в современной Украине публикуем текст заявления.

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