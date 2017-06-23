Синод УГКЦ порвал в клочья "Гаванскую декларацию" и развязал руки Русской Православной Церкви

10.05.2017 14:09:23

Синод епископов Киево-Галицкого Верховного архиепископства УГКЦ рассмотрел стратегию развития УГКЦ на Востоке Украины и за ее пределами. Ситацию комментирует Кирилл Фролов:

«4 мая Синод униатов заявил тотальную миссию на православные Малороссию и Новороссию.

Решения униатского Синода являются попранием "Гаванской декларации". Это попрание цинично и отвратительно. Но нет худа без добра - теперь Русская Православная Церковь должна адекватно миссионерски ответить и преодолеть "ересь миссиофобии", посягающую на Христову заповедь идти и научить ВСЕ народы. Православная Церковь самоидентифицирует себя как единственно Истинная Церковь и посему обязана проповедовать Истину Православия во всем мире. Поэтому необходимо и Западный обряд возродить для проповеди на Западе, и Китаю открыть Истину Православия, и Индии, и Америкам, всему миру. Наш глобализм носит православный катехонический характер.

Но вернемся к Новороссии и Малороссии, где провозглашена тотальная униатская экспансия. Это провозглашение - повод для тотальной контрмиссии УПЦ МП, которая из-за собственного миссионерского паралича потеряла русский народ Юго-Западной Руси, позволила превратить его в униатствующих "бандеромазепинцев", забывших о своем православном русском прошлом. Вспомним времена Януковича - УПЦ МП был дан "зеленый свет". Она им не воспользовалась, рулили драбинки... А униаты работали и поэтому победил "майдан". Навсегда ли? А вот это зависит от миссионерского действия или бездействия Церкви.

Я уже писал о сути православно-униатского противостояния на Юго-Западе Руси. К сожалению, это текст не был услышан. Повторю его вновь - решения еретического агрессивного синода УГКЦ - хороший повод проснуться:

Русская Православная Церковь - последняя крепость.»

Комментарии

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