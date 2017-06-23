Странный союз: зачем Россия и Белоруссия восстановили пограничный контроль

10.05.2017 11:23:21

Константин Федорович Затулин Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Госдумы I, IV, V, VII созывов, Руководитель Института стран СНГ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ, председатель Комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия, член Совета по казачеству при Президенте РФ

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Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Госдумы I, IV, V, VII созывов, Руководитель Института стран СНГ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ, председатель Комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия, член Совета по казачеству при Президенте РФ

С 15 мая 2017 года все авиарейсы с Белоруссией будут переведены в международные терминалы. Поэтому иностранцы, прибывающие в Россию на этих самолетах, будут проходить пограничный контроль наравне со всеми. Но эта вынужденная мера не коснется граждан Союзного государства – России и Белоруссии. Хотя что теперь будет представлять из себя этот союз и какова его дальнейшая судьба – тема для большой дискуссии, заявил «МК» депутат Госдумы Константин Затулин, руководитель Института стран СНГ.

-- Первое, что хочу сразу подчеркнуть: пограничный контроль граждан Российской Федерации и Республики Беларусь, следующих этими рейсами, осуществляться не будет. Они по-прежнему смогут свободно пересекать границу по своим внутренним паспортам. (Единственное требование – белорусские и российские граждане должны сохранять свои посадочные талоны. Его нужно будет предъявить по прибытии в Россию. Но никакие отметки о пересечении границы у них в паспорте ставить не будут – прим. авт.)

-- С чем связано это решение – ввести погранконтроль для авиарейсов из Белоруссии?

-- Это вынужденная ответная мера. В Белоруссии еще в феврале начал действовать пятидневный безвизовый режим въезда для граждан 80 стран, включая США и государства Евросоюза. Это решение затрагивает интересы России, поскольку в рамках Союзного государства существует режим свободного передвижения, поэтому иностранцы, прибывающие без виз в Белоруссию, могут нелегально проникнуть на российскую территорию.

-- Вообще все эти изменения в режиме передвижения внутри Союзного государства – разве они не противоречат самой сути единого государства?

-- Я тоже с сожалением отношусь к восстановлению в той или иной форме пограничного контроля между Белоруссией и Россией. Но мы, безусловно, не должны рисковать своей безопасности, особенно в условиях сегодняшней международной напряженности. Белоруссия прежде, чем принимать подобные решения, должна была провести с нами консультации и выработать решение, устраивающее обе стороны. Но коль скоро этого не было сделано, мы сейчас вынуждены вводить ответные меры.

-- Как это все может отразиться на российско-белорусских отношениях?

-- Мы по-прежнему остаемся гражданами единого Союзного государства. Но что из себя теперь представляет это союзное государство, и как оно будет развиваться – это предмет большой дискуссии.

-- Почему мы бы и нам не разрешить безвизовый въезд для иностранных туристов, пребывающих на короткий срок?

-- Потому что список стран, гражданам которых Белоруссия разрешила безвизовый въезд, не был с нами согласован. У нас разные отношения с этими государствами. Все хорошо, в том числе и эти либеральные меры, на основе взаимности. Нет случаев, когда одно государство устанавливает безвизовый въезд на своей территории, и не получает в ответ изменения режима пограничного контроля со стороны соседних стран, с которыми у него открыты границы. На мой взгляд, в данной ситуации Белоруссия приняла очень поспешное решение.

Елена Никитина

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