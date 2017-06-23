Конституционный суд Молдавии выдавливает российских солдат из Приднестровья

05.05.2017 11:18:24

Молдова признала Приднестровье оккупированной территорией. Конституционный суд соседней страны постановил и решил: российские солдаты находятся здесь незаконно. Это противоречит принципу нейтралитета. В то же время это не мешает участию Молдовы в миротворческих операциях НАТО и военных учениях с американскими войсками. Как Конституционный суд Республики Молдова попытался соблюсти букву закона и угодить Западу.

Нахождение на территории Молдовы воинского контингента или военных баз других государств — не конституционно. Это противоречит принципам нейтралитета — решил Конституционный суд соседней страны. И признал Приднестровье оккупированной территорией, а Россию — оккупантом.

«Под оккупацией остались еще 11% территорий РМ. Итак, тот факт, что РФ не вывела свои войска с востока страны, а, наоборот, консолидировала свое военное присутствие в Приднестровье. Это является нарушением Конституции относительно независимости, суверенности, территориальной целостности и постоянного нейтралитета Молдовы, а также международного права».

26 мая 2014 года в Конституционный суд Молдовы обратилась Либеральная Партия Молдовы. Михай Гимпу и его единомышленники унионисты требовали признать незаконным пребывание в Приднестровье российских солдат. И три года не прошло,как они услышали долгожданный вердикт. У Игоря Додона это постановление вызвало, мягко говоря, недоумение, если верить его странице в соцсетях.

Игорь Додон, президент Республики Молдова: «Не в первый раз этот состав Конституционного суда кланяется унионистам. Создается впечатление, что судьи Конституционного суда хотели и букву Конституции соблюсти, но и румынское гражданство не скомпрометировать».

В случае угрозы фундаментальным конституционным ценностям, таким как независимость, территориальная целостность или госбезопасность, власти Молдовы обязаны предпринять все необходимые меры, в том числе военные, для их защиты — постановил суд. В Кишиневе видят опасность в Приднестровье и в Оперативной Группе Российских Войск.

Виктор Баранец, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда»: «Эти приступы молдавских политиков, которые делаются в тени натовских пушек. Они Россию нисколько не пугают. Народ Приднестровья должен знать одно и совершенно ясно: если кто-то полезет с войной на территорию Приднестровья,он и получит войну со стороны России».

Российский солдат в Приднестровье — залог мира, безопасности и стабильности в регионе. Этот тезис звучит в публичных заявлениях президента Вадима Красносельского, дипломатов, экспертов. Об этом говорят и простые жители нашего государства. 25 лет канонада выстрелов и взрывов звучит только на учениях.

Григорий Карасин, заместитель министра иностранных дел РФ: «Я убежден, они являются надежным гарантом того, что в Приднестровье царит мир,предсказуемость и ясная перспектива для каждой семьи, для каждого человека,живущего здесь».

Галина Антюфеева, заместитель председателя Верховного Совета ПМР: «Скоро двадцать пять лет, как у нас миротворческая миссия на берегах Днестра,и не прозвучало ни одного выстрела. И это дает возможность жить здесь в мире,в спокойствии».

Вывести российских солдат из Приднестровья — это маниакальная идея не только Кишинева, но и Киева. На разных площадках политическая элита наших соседей обсуждает различные зеленые коридоры для Оперативной Группы Российских Войск.

Петр Порошенко, президент Украины: «Я слышал недавно твердую позицию правительства молдавского, парламента: российские войска должны уйти. А мы им с удовольствием дадим транзитный коридор, чтобы они вернулись к себе домой».

В министерстве иностранных дел России все эти разговоры вызывают, мягко говоря,улыбку.

Сергей Губарев, посол по особым поручениям МИД РФ: «В рассуждениях на эту тему я все время вспоминаю ситуацию, когда в одной компании люди уже все анекдоты рассказали друг другу и чтобы не пересказывать, они их пронумеровали. Вот так и обсуждение темы о выводе российских миротворцев напоминает вот эту ситуацию».

Этот постановление Конституционного суда принимают на фоне регулярных совместных учений Молдовы и НАТО вблизи границы Приднестровья. По молдавским дорогам катаются американские хаммеры и их количество с каждым годом только увеличивается. Судя по решению Конституционного суда Молдовы, это не перечит принципам нейтралитета. Суд высказался «за» участие Молдовы в операциях по поддержанию мира, гуманитарных миссиях и против агрессоров. Эксперты считают — Конституционный суд Молдовы при принятии данного решения руководствовался не буквой закона, а исключительно политическими мотивами.

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