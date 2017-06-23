Интеграция, модернизация и кредиты в тенге

04.05.2017 17:12:25

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече с председателем правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Дмитрием Панкиным 24 апреля предложил расширить выдачу кредитов в тенге, а также осуществлять больше проектов на условиях софинансирования.

«Основными учредителями банка являются Казахстан и Россия. Банк создавался в интересах Евразийского экономического союза. Выбранное направление работы правильное. Предлагаю рассмотреть возможность в условиях Казахстана выдавать больше кредитов в тенге, – цитирует заявление Н. Назарбаева пресс-служба Ак Орды (администрация президента РК. – Ред.). – …Банк мог бы софинансировать общие транзитно-инфраструктурные, водные, аграрные проекты. Проекты, которые будут работать для всех стран - участниц. Это в первую очередь зависит от работы Евразийской экономической комиссии, которая должна предлагать подобные проекты».

Встреча, в ходе которой из уст президента Казахстана прозвучала мысль о расширении практики выдачи кредитов в тенге

Между тем на пути «тенгового» кредитования существует ряд препятствий, обойти которые в ближайшее время будет непросто. Указанный банк был создан двумя крупнейшими странами ЕАЭС – Россией и Казахстаном в январе 2006 г., т. е. задолго до основания Таможенного и тем более Евразийского экономического союза «с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей». В капитале банка помимо России и Казахстана также участвуют Белоруссия, Армения, Киргизия и Таджикистан, но их доли чисто символические. Если РФ принадлежит 65,97%, а Казахстану – 32,99%, то Белоруссии – 0,99%, Таджикистану – 0,03%, а Киргизии и Армении – по 0,01% уставного капитала ЕАБР. Главный офис банка находится в Алма-Ате.

Казахстан в финансируемых банком проектах занимает приоритетное место. С момента начала деятельности ЕАБР на территории республики им было профинансировано 53 проекта на сумму 2,265 млрд. долл., что составляет 40,1% совокупного объема накопленных инвестиций. Основными отраслями, в которых осуществлялись финансируемые ЕАБР проекты, стали горнодобывающая промышленность, энергетика, сельское хозяйство и транспорт. Причем со временем доля Казахстана в реализуемых на средства ЕАБР проектах еще более возросла. По состоянию на 1 апреля этого года доля казахстанских проектов в совокупном инвестиционном портфеле банка вплотную приблизилась к половине, достигнув 44,43%. В стадии реализации сегодня находятся 30 казахстанских проектов общей стоимостью 3,407 млрд. долл., в которых доля ЕАБР составляет 1,112 млрд.

Инвестиции ЕАБР приносят казахстанской экономике достаточно ощутимый эффект. По оценке самого банка, его проекты способствовали созданию около 7,5 тыс. рабочих мест, которые в состоянии ежегодно генерировать валовый выпуск продукции совокупной стоимостью 2,4 млрд. долл. Объем налогов и прочих бюджетных отчислений, которые обеспечивают реализуемые при поддержке банка проекты, составляет примерно 296 млн. долл. Учитывая, что номинальный ВВП Казахстана, по данным за прошлый год, составлял 116,4 млрд. долл., нетрудно подсчитать, что деятельность ЕАБР обеспечила ему до 2% годового объема ВВП. Для второй по размеру экономики ЕАЭС и первой экономики Средней (Центральной) Азии, вдвое опережающей своего ближайшего конкурента – Узбекистан, это очень неплохой показатель. Для сравнения: весь бюджет Киргизии за 2016 г. составляет около 2,1 млрд. долл.

Вопрос об увеличении объемов кредитования в тенге связан, по-видимому, с переменами, которые произошли в деятельности банка после смены в феврале 2015 г. его руководства. Место Игоря Финогенова, возглавлявшего ЕАБР с момента его создания в 2006 г., занял бывший заместитель министра финансов РФ Дмитрий Панкин. С его приходом в кредитной политике банка произошли крупные изменения, связанные с ревизией ранее выданных кредитов и изменением принципов инвестиционной деятельности, в основу которой было положено получение прибыли.

Временно приостановилась и выдача кредитов в казахстанской валюте. «Раньше ЕАБР размещал тенговые облигации, их покупал пенсионный фонд, и банк финансировал проекты, – сообщил Д. Панкин в марте 2016 г. в интервью информационному агентству КазТАГ. – В 2015 году эта схема была приостановлена, и все наши потенциальные заемщики, которые хотели получить кредиты в тенге, остались без финансирования».

Тем не менее отказываться от выдачи кредитов в тенге ЕАБР вовсе не собирался. «У нас очень много потенциальных проектов в тенге. «Казахстанские железные дороги» обращаются с рядом проектов, есть проекты по газификации нескольких областей. Поэтому нам очень важно для этих проектов получить финансирование в тенге, – заявил Д. Панкин в том же интервью. – Планируется, что в апреле мы подпишем соглашение с Нацбанком Казахстана. Но это будет финансирование сделки РЕПО, СВОП (кредитование под залог ценных бумаг, принадлежащих продавцу. – Ред.). Они – короткие годовые и проблемы не решат, поэтому здесь важно, чтобы была возможность доступа к ресурсам Пенсионного фонда и возможность размещать более «длинные» облигации». Предполагалось, что «длинные» деньги для выдачи таких кредитов заемщикам должен был предоставить Национальный банк Казахстана, планировавший выпустить облигации за счет средств Пенсионного фонда.

«Тенговые» кредиты выдавались ЕАБР и в прошлом году. Так, в ноябре банк предоставил кредит в размере 7,7 млрд. тенге крупнейшей казахстанской газоснабжающей компании «ҚазТрансГаз Аймақ». Он предоставлен с целью финансирования модернизации и строительства газораспределительных сетей на территории Актюбинской области, включая подводящие газопроводы к селам Комсомол и Косестек, внутрипоселковый газопровод в селе Иргиз и другие объекты. Проект позволит модернизировать существующие газотранспортные сети и обеспечить природным газом те населенные пункты Актюбинской области, которые ранее не были газифицированы.

В октябре прошлого года Евразийский банк развития открыл кредитную линию в размере 4 млрд. тенге одному из ведущих казахстанских операторов проводной оптоволоконной связи АО «Транстелеком». Кредит предоставлен с целью финансирования текущей деятельности компании, что позволит ей предоставлять услуги по передаче данных предприятиям «Казахстанских железных дорог» и реализовывать новые проекты, включая создание ИТ-инфраструктуры для международной выставки «Астана ЭКСПО-2017». Ранее за счет предоставленного банком кредита «Транстелеком» реализовал масштабный проект по созданию автоматизированной системы учета, анализа и контроля потребления энергоресурсов железнодорожным транспортом.

Одна из проблем выдачи кредитов в тенге связана с тем, что в межстрановых расчетах казахстанская валюта используется слабо. По данным ЕАБР, 70% всех расчетов между странами ЕАЭС осуществляется в рублях, еще 20% – в долларах, а на долю тенге приходится не более 2-3%. Поэтому «тенговые» кредиты могут иметь лишь внутриказахстанское применение.

Определенные проблемы возникают и с фондированием (привлечение банком денежных средств со стороны, которые расходуются на финансирование активных банковских операций. – Ред.) в тенге. «Рынок тенге более маленький, чем рублевый, я уж не говорю про долларовый и евровый... – заявил Д. Панкин информагентству «Интерфакс-Казахстан». – Однако спрос на доллар и евро со стороны инициаторов проектов небольшой. Кто будет брать валюту? Прежде всего, те, кто рассчитывает на экспортные поставки, то есть горнодобывающая, нефтяная отрасли…» Но именно эти отрасли и составляют основу всей экономики Казахстана, что обуславливает не слишком большой спрос на тенговые кредиты.

Одним из главных препятствий для более глубокой финансовой интеграции экономик ЕАЭС банк считает высокий уровень их долларизации. «Она уменьшает результативность денежно-кредитной политики, препятствуя гибкому реагированию и адаптации к макроэкономическим шокам, – говорится в проведенном Центром интеграционных исследований ЕАБР и Евразийской экономической комиссией исследовании денежно-кредитной политики стран ЕАЭС. – Государства-участники союза, экономика которых отличается высоким уровнем долларизации, остаются в значительной степени уязвимыми перед внешними шоками. Следовательно, расширение координации денежно-кредитной политики нельзя представить без низкого уровня долларизации и высокого уровня доверия к национальным валютам». Обеспечить такое доверие банк предлагает путем достижения их высокой покупательной способности за счет низкой инфляции и «в меру волатильного обменного курса».

В такой ситуации резко нарастить кредитование в тенге Евразийскому банку развития вряд ли удастся. Что, впрочем, отнюдь не снижает его значения как одного из ключевых инструментов интеграции и технико-экономической модернизации государств ЕАЭС.

Кирилл Соков

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