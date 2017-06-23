Во Львове выселили Русский культурный центр

04.05.2017 17:08:08

Русский культурный центр во Львове остался без помещения. "Выселили из помещения Львовского областного совета, по адресу улица Короленко, 1 а (во Львове – ред.). Соответствующую процедуру провела исполнительная служба управления юстиции Львовской области", — говорится в сообщении пресс-службы облсовета.

Там напомнили, что решение об этом Львовский апелляционный хозяйственный суд принял 9 марта. Зампредседателя совета Владимир Гирняк назвал это событие "победой".

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