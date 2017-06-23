Организаторы «Евровидения» пригрозили России и Украине санкциями

04.05.2017 16:06:48

Иван Иванович Скориков Руководитель Пресс-центра Института стран СНГ



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Руководитель Пресс-центра Института стран СНГ

Европейский вещательный союз (EBU), который занимается организацией «Евровидения», может оштрафовать Украину и Российскую Федерацию за нарушение устава международного музыкального конкурса. Об этом заявил глава организационного комитета EBU Франк-Дитер Фрайлинг. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с экспертами о скандале вокруг «Евровидения» и его перспективах.

Как считает Фрайлинг, украинские власти отступили от правил соревнования, не допустив к участию в конкурсе представительницу Российской Федерации Юлию Самойлову. С позиции EBU это выглядит нарушением устава. Он напомнил заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, который пообещал, что все конкурсанты смогут выступить на «Евровидении-2017».

В свою очередь, по мнению Фрайлинг, Москва проигнорировала участие в различных заседаниях в Киеве в преддверии музыкального конкурса. EBU это тоже расценило как нарушение устава.

12 июня во время следующей встречи члены союза обсудят санкции в отношении Украины и России. Фрайлинг не сомневается, что Киев и Москва будут оштрафованы. Однако вопрос заключается в том, насколько сильно. Например, Россия и Украина могут быть лишены права участвовать в «Евровидении» на три года.

Эксперт Института стран СНГ, политолог Иван Скориков в беседе с ФАН пояснил: позиция Европейского вещательного союза вполне логична и укладывается в коммерческую сущность конкурса. Если страна бойкотирует «Евровидение» по каким-либо причинам, то EBU не сможет заработать на правах вещания. В случае с многомиллионной Россией — это чревато очень существенно. Ведь Первый канал в знак солидарности с запрещенной Киевом к въезду российской участницей отказался показывать конкурс, в котором не будет участвовать Россия. Однако организаторы «Евровидения» решили найти более изящное объяснение для санкций против России. Якобы Москва сама еще до всех скандалов вокруг крымской истории с Самойловой нарушала устав, бойкотируя некие предварительные мероприятия в Киеве.

«Вся эта шумиха вокруг «Евровидения» очень сильно раздута. И выставление Самойловой, само по себе, было политическим шагом, предполагавшим скандал и последующую информационную атаку на Киев. Поведение Украины, поддавшейся на провокацию, также было спланировано, и несет свои «патриотические» дивиденды украинской власти. Все должны быть довольны, и странно удивляться, что после прошлогоднего политического цирка на «Евровидении» в этом году не было бы скандала. Обе стороны к нему готовились, и EBU решил наказать за это, так как при этом страдает только его имидж. Формальная аргументация абсолютно не важна. Всем понятно, что устраивать политический пиар за счет скандала вокруг конкурса — это нарушение», — считает Иван Скориков.

По мнению эксперта, переживать по поводу отстранения Самойловой не стоит. Конкурс Евровидение — это один из способов западного софт-пауэра (мягкая сила). И не спроста Украина частенько оказывается в призерах и победителях.

«Первый раз это было как раз накануне Оранжевой революции, а теперь в период острого напряжения вокруг Донбасса и Крыма. Организация такого праздника под символами звездочек Евросоюза хорошо влияет на общественное сознание. Ни о какой музыкальной составляющей в конкурсе нет, и не было никогда речи. Это шоу коммерческого и политического характера и можно только негодовать от всеобщего очарования наших зрителей этим конкурсом. И спросить у редакций телеканалов, выливавших десятилетиями эти помои на нас с телеэкранов, неужели нужно было ждать политического скандала, чтобы это прекратилось? Надеюсь, мы никогда больше не будем участвовать в этом постмодернистском шабаше», — резюмировал Иван Скориков.

Илья Муромский

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