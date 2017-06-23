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Рубрика / Экономика
В шаге от краха
|03.05.2017 15:30:32
«Нафтогаз Украины» обещает снизить тарифы на транзит газа в 2020 году — после того, как закончится контракт с «Газпромом». Однако это не повлияет на желание российского холдинга «пустить» газ в обход Украины, считают эксперты.
«С 2020 года тарифы будут снижены примерно на одну десятую, и это сделает украинскую газотранспортную систему гораздо дешевле «Северного потока — 2», — заявил немецкому агентству dpa коммерческий директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко, сообщает DW. При этом он добавил, что такая ситуация возможна в том случае, если ежегодный объем транзита составит не менее 110 млрд. кубометров. В прошлом году он был немного выше 82 млрд. кубометров.
Эксперты предполагают, что подобные заявления в украинской компании делаются даже не для «Газпрома», а, в первую очередь, для Европы и в них нет ничего нового.
«В „Нафтогазе“ уже заявляли, что нынешние тарифы высокие из-за угроз российской компании по снижению транзита и необходимости ускоренной амортизации газотранспортной системы. Поэтому после истечения срока действия контракта они будут снижены», — напоминает сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич. По контракту стоимость транзита составляет $ 26−27 за тысячу кубометров. Однако в прошлом году украинская Национальная комиссия, которая осуществляет госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, установила новые. По европейскому образцу, они высчитываются не по расстоянию, а по системе «вход-выход». Например, по самому востребованному маршруту Суджа-Ужгород тарифы выросли почти в два раза — до более $ 45 за тысячу кубометров.
Если же их снизить на 10%, то они все равно останутся высокими. По данным Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), затраты на транзит газа по «Северному потоку-1» сегодня ниже, чем даже по контракту между «Нафтогазом Украины» и «Газпромом», — $ 21 за тысячу кубометров.
«Это все словесные интервенции для того, чтобы привлечь иностранных инвесторов, — считает заместитель директора ФНЭБ Алексей Гривач. — Украинская система требует больших капитальных инвестиций для нормального функционирования в долгосрочной перспективе. Кроме того, мы все прекрасно знаем, какие киевские власти хозяева своих слов: хотят — дают слово, хотят — берут обратно».
EADaily уже писало о том, что Киев пытается привлечь в газотранспортную систему страны европейских инвесторов.
Как говорит Дмитрий Марунич, новые тарифы уже ударили по оператору газотранспортной системы Украины — «Укртрансгазу».
«Если EBITDA (прибыль до выплаты налогов) за прошлый год у компании хорошая, то чистой прибыли нет — убытки. „Газпром“ не признает новые тарифы и продолжает платить по контрактной цене, а „Укртрансгаз“ уже платит налоги, исходя из новых тарифов», — говорит сопредседатель Фонда энергетических стратегий. Другими словами, компания испытывает дефицит средств даже на ремонт действущих экспортных газопроводов, срок эксплуатации которых или истек или подходит к концу.
Еще одной причиной заявлений «Нафтогаза Украины» по скидкам на тарифы, по мнению директора энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентина Землянского, может быть судебное разбирательство в Стокгольмском арбитражном суде с «Газпромом». Там «Нафтогаз Украины» требует по одному из исков изменить контрактный тариф на транзит газа на новый.
Украинские эксперты считают, что многое зависит от решения арбитражного суда в Стокгольме, где иски сторон достигли десятков миллиардов долларов, но предполагают, что «Газпром» все-таки откажется от значительного транзита через Украину и, как говорил глава российского холдинга Алексей Миллер, снизит его до 15 млрд. кубометров в год.
«Северный поток-2″ и „Турецкий поток“ приведут именно к этому. Это реально и означает полный крах для ГТС Украины», — говорит Дмитрий Марунич. В этом случае, по словам эксперта, для украинской ГТС настанут тяжелые времена. «Придется останавливать газопроводы из-за ненадобности, — рассказывает эксперт. — При этом внутри страны тарифы на транспортировку газа еще вырастут».
Любопытно, что транзит российского газа через Украину обеспечивает и выгодное функционирование внутренней системы. «Газ, который подается из России, частично остается в восточных регионах страны. Его компенсируют подъемом газа из хранилищ на западе, у границы с ЕС, — объясняет ситуацию сопредседатель Фонда энергетических стратегий. — Если же транзит газа упадет, то потребителям придется оплачивать еще и транспортировку газа с запада страны на восток, что опять же скажется на затратах, которые лягут на потребителей».
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