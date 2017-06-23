Число российских туристов в Грузии выросло на четверть

02.05.2017 14:27:12

За первые четыре месяца текущего года Грузию посетили 272,1 тыс. граждан России. Это на 24,2% больше показателя января-апреля 2016 года.

В апреле количество туристов из России выросло по сравнению с апрелем прошлого года на 16,5% и составило 86,5 тыс. человек. Это стало наивысшим показателем в апреле за последние 10 лет.

По количеству граждан, посетивших Грузию за четыре месяца, РФ заняла четвертое место после Азербайджана, Армении и Турции, со ссылкой на информационно-аналитический департамент МВД страны сообщают "Новости Грузии".

Большинство из въехавших в Грузию россиян (119,9 тыс.) воспользовались единственной в настоящее время сухопутной дорогой между РФ и Грузией, пролегающей через контрольно-пропускной пункт (КПП) в Дарьяльском ущелье "Верхний Ларс - Казбеги". Это составило 50% всех визитеров, воспользовавшихся этим КПП.

Всего в январе-апреле Грузию посетили 1,776 млн иностранцев, рост составил 11,1% по сравнению с тем же периодом 2016 года.

Из них туристов было 736,3 тыс. человек (рост на 26,9%), транзитом побывали в стране 330,5 тыс. человек (рост на 11,3%), остальные 709,9 тыс. - посетители другой категории (снижение на 1,8%), информирует "Интерфакс".

Рост числа визитеров отмечался и в минувшем году. В 2016 году Грузию посетили 6 млн 360,5 тыс. иностранцев, что на 7,8% больше, чем годом ранее, в том числе 1 млн 37,6 тыс. граждан РФ (рост за год на 12%).

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