Российские С-400 добавят Турции уверенности в своих силах

02.05.2017 13:03:52

Турция заявляет о том, что достигнута принципиальная договоренность о поставке знаменитых ЗРК С-400, которые Россия пока продавала только Китаю. Если официальная Анкара не выдает желаемое за действительное, эта сделка станет важным политическим сигналом о сближении двух стран. Будет ли это иметь и такое же военное значение?

Москва и Анкара достигли принципиальной договоренности о поставке российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщил в пятницу глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, уточнив, что осталось лишь договориться о цене. «Мы принципиально договорились с Россией по покупке C-400. Ведутся переговоры по совместному производству и цене. Мы хотели купить системы ПРО НАТО, но, к сожалению, они не вошли в наше положение», – посетовал Чавушоглу газете Haberturk, пояснив, что стране «нужно укреплять свои возможности ПВО».

«Турки просто сделают натовскую систему опознавания. Это же не значит, что мы поставляем им свою систему госопознавания. Мы уже поставляли С-300 на Кипр»

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин и турецкий лидер Тайип Эрдоган на встрече в Сочи 3 мая обсудят вопрос поставок С-400. Ранее министр национальной безопасности Турции Фикри Ышык говорил, что «работа по С-400 достигла финального этапа, но это не значит, что завтра будет подписано соглашение». Он также указывал на отсутствие у Анкары планов интегрировать российские комплексы в систему НАТО.

О том, что Турция и Россия ведут переговоры об С-400, стало известно в ноябре. В марте глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил: Турция готова закупить С-400 в случае предоставления Россией кредита, переговоры о котором ведутся с российским Минфином. Помощник президента России по ВТС Владимир Кожин отмечал: членство Турции в НАТО не станет препятствием для таких поставок.

Замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Максим Шеповаленко тоже не видит проблем с производством С-400 на территории Турции в случае реализации таких договоренностей. И то, что Турция – член НАТО, не будет помехой. Он напомнил, что в той же Греции (тоже страна НАТО) на вооружении стоят С-300 (они поставлялись на Кипр, но фактически оказались в распоряжении Афин) и другие российские системы.

Как поясняет военный эксперт, главный секрет представляет система опознавания «свой – чужой», или «ворчуны», как ее в шутку называют натовские военные. Она-то в руки турецких военных в любом случае не попадет. «Турки просто сделают натовскую систему опознавания. Это же не значит, что мы поставляем им свою систему госопознавания. Мы уже поставляли С-300 на Кипр, а теперь мы ушли достаточно вперед, чтобы иметь возможность предоставлять высокотехнологичное оружие в распоряжение платежеспособного заказчика», – сказал Шеповаленко газете ВЗГЛЯД.

Что касается возможного предназначения С-400, то у Турции, напомнил эксперт, два основных врага – курды и греки. Однако Россия, полагает он, может заранее оговорить использование турками С-400 в зоне Эгейского моря, то есть не направлять их в сторону соседней Греции.

Анкара пока вообще не говорит, где именно будут размещены С-400. Но известно, что на юго-востоке страны, у границ Ирана и Сирии, уже несколько лет стоят натовские противоракетные комплексы «Пэтриот». Кстати, эксперты уверены, что на желание Турции обзавестись собственными С-400 могло повлиять и то, что рядом – в Сирии – полтора года назад появились эти комплексы в расположении российских войск.

«Зона нестабильности – это восточная часть Турции, пограничье с Ираном, Ираком и Сирией. Они же не ожидают воздушного нападения со стороны Запада, где Греция, Болгария. Израиль?», – рассуждает эксперт, добавляя, что ранее турки намеренно отказались от закупки китайских комплексов, чтобы продавить американцев под более выгодные условия покупки американских средств ПРО, хотя внешне это выглядело так, будто Вашингтон уговорил Анкару передумать.

Эксперт подчеркнул, что у сделки по С-400 будет сильная политическая составляющая. Он не исключает, что Россия хочет помочь Турции стать более независимой внутри в НАТО, чтобы Анкара «не тупо брала под козырек, а могла повыпендриваться в нужный момент». «Система ПВО очень сильно добавляет веса к суверенитету», – уверен Шеповаленко.

Более того, он назвал заключение подобной сделки «троллингом 80-го уровня людей из Вашингтона». «Система ПВО – это не танк и не пароход, это одна из самых высокоточных систем вооружения. В мире немногие страны их делают. Кроме нас – американцы, европейцы тужатся, Израиль с помощью США. А все остальные клонируют. Чисто эрдогановские штучки – балансировать между вашими и нашими», – напомнил он.

По мнению эксперта, неслучайно шум вокруг покупки С-400 усилился сразу после референдума, на котором Эрдоган смог укрепить свой авторитет. «Теперь он пытается проявить себя во внешнем контуре, показать, «чьи в лесу шишки». Такой региональный маленький медведь. Да, Эрдоган использует НАТО там, где ему нужно, но при этом в НАТО он теперь сам по себе – наиболее автономный товарищ в альянсе. Все остальные следуют в кильватерной струе американцев», – считает Шеповаленко.

По словам главного редактора журнала «Экспорт вооружений» Андрея Фролова, в случае приобретения Анкарой этих комплексов чисто военный баланс сил в регионе не изменится. Прежде всего по той причине, что С-400 – это оборонительные, а не наступательные вооружения.

«У греков нет ударных систем, которые могли бы быть теперь нивелированы С-400. К тому же, я не уверен, что для Турции это будет массовая закупка. Скорее всего, они закупят пару дивизионов, которые в лучшем случае смогут прикрыть один-два стратегических объекта, не более», – сказал Фролов газете ВЗГЛЯД. Также, по его мнению, сделка не станет поводом для беспокойства и в Израиле, чья система ПРО «намного лучше, чем у Турции», и вообще – «одна из самых совершенных в мире».

Так же считают и в Госдуме. Депутат Константин Затулин («Единая Россия») предположил, что, в случае приобретения Турцией комплексов С-400, баланс сил вокруг страны вряд ли сильно изменится, потому что турецкие вооруженные силы и так «считаются достаточно дееспособными и мощными в региональном контексте».

Зато эту сделку Затулин оценивает как попытку укрепить отношения с Турцией, имея в виду нашу зависимость в том числе на Ближнем Востоке, в сирийской операции. «Это вопросы коммуникаций, проходящих через Турцию по Черному морю и по Босфору. Когда дело касается С-400, то Турция, конечно, заинтересована владеть этим комплексом, который поставлен нами Армении, Ирану для защиты АЭС в Бушере, и на предыдущих этапах он был поставлен Кипру, против чего очень резко возражала Турция», – пояснил Затулин газете ВЗГЛЯД.

Депутат также призвал сперва дождаться заявлений Москвы по поводу такой сделки, напомнив, что Анкара часто без стеснений выступает с комментариями до согласования сделки с другой стороной переговоров.

Андрей Резчиков

Источник

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.