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Рубрика / Общество
Константин Затулин: Мы не позволим Украине замять дело о трагедии в Доме профсоюзов
|02.05.2017 12:07:22
Константин Федорович ЗатулинПервый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Госдумы I, IV, V, VII созывов, Руководитель Института стран СНГ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ, председатель Комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия, член Совета по казачеству при Президенте РФ
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Первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, руководитель Института стран СНГ Константин Затулин заявил, что дело о беспорядках в Доме профсоюзов в Одессе будет существовать до тех пор, пока не состоится суд.
— Это дело не будет замято, поскольку мы не дадим его замять. Дело это будет существовать до тех пор, пока не состоится суд — всё равно, будет этот суд очный или заочный — над теми, кто на самом деле убил людей, — заявил он.
Затулин предположил, что власти Украины хотели бы избавиться от этого дела и "забыть, как страшный сон".
— Это дело на самом деле мешает властям Украины, бросает тень на их так называемую революцию Достоинства, в которой было очень мало достоинства. Запад будет им ассистировать в этом вопросе, не замечать всего, что связано с этим делом, — сказал он.