Сергей Лавров наградил директора и сотрудников Института стран СНГ

Обратная сторона медали

XX Юбилей Института стран СНГ

Материк

Информационно-аналитический портал постсоветского пространства

Поиск
Авторизация
  • Логин
  • Пароль
Регистрация Напомнить пароль
Мобильная версия RSS
Календарь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Улучшим закон о гражданстве!

Улучшим закон о гражданстве!  далее »
23.06.2017
12:00:03
"Август 2008-ого года: Говорит грузинский народ!" далее »
22.06.2017
15:22:24
У стен Херсонеса: потенциал византийского наследия в стратегиях будущего православного мира и России далее »
12:23:43
Константин Затулин: Московские будни депутата от Сочи далее »
12:21:23
В Госдуме обсудят вопрос обеспечения информационной безопасности в России далее »
Говорит Грузинский Народ! далее »
21.06.2017
12:10:01
Аэропорт Астаны получил имя Нурсултана Назарбаева далее »
11:44:24
Порошенко усомнился в связях Трампа с Россией далее »
20.06.2017
14:36:02
Депутат Затулин о возможных кибератаках в США: «Может, мы так хотели улучшить вашу демократию?» далее »
11:43:52
Додон заявил, что инициированный им консультативный референдум состоится далее »
11:40:48
Мирзияев поручил имамам заново изучить дела мусульман из «черного списка» далее »

Славянский мир под прицелом. далее »

Говорит Грузинский Народ! далее »

60 минут. Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым от 21.06.17 далее »

Быть или не быть в Сочи мусоросортировочному заводу? далее »

Украина: американская мечта. далее »

Американо-украинская дипломатия. Первая Студия. далее »

Телемост Москва — Вашингтон. «Здесь и Там» далее »

Рубрика / Религия

Кирилл Фролов: Возвращение РПЦ Исаакиевского собора - важнейший фактор победы Владимира Путина на предстоящих выборах Президента России


28.04.2017 17:21:00

Кирилл Александрович Фролов

Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.


перейти на страницу автора

Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ Кирилл Фролов комментирует скандальную публикацию в РБК:

- В газете РБК, которую справедливо считают рупором «партии Смердякова», партии капитуляции перед Западом», опубликовано длиннющее «расследование», которое, по мысли публикаторов, должно сорвать процесс возвращения Церкви Исаакиевского собора и других святынь. РБК самонадеянно утверждает, что его прежнее «расследование» уже сорвало возвращение Исаакия на Пасху.

РБК пишет правду, когда утверждает, что решение о возвращении Исаакиевского Собора Церкви принял лично Президент Владимир Путин. Затем РБК начинает блефовать, противопоставляя С.Кириенко Владимиру Путину и Патриарху Кириллу, утверждая, что С.Кириенко против передачи Исаакиевского Собора «потому что это понижает рейтинг Президента и губернатора Г.Полтавченко перед выборами». Эта откровенная ложь сопровождается «политтехнологическими слухами» о падении посещаемости храмов на Паху и «рейтингов» Церкви и Патриарха. Это именно антицеркованая и антироссийская пропаганда, а не статистика, статистика ведется в каждом приходе Русской Православной Церкви, фиксируется количество причастников, крещаемых (Крещение, кстати, совершается только после Катехизации). Мы в храме св.Троицы на Воробьевых горах готовы предоставить именно статистику в противовес антицерковной пропаганде – неслучайно, что ключевым автором РБК является связанный с обществом по борьбе с Русской Православной Церковью «Здравомыслие» В.Иноземцев.

Блеф РБК про «рейтинги» невооруженным глазом виден в самом этом «расследовании», где констатируется, что противниками возвращения Исаакиевского Собора являются силы, отрицающие суверенитет и территориальную целостность России: «Яблоко» и «Открытая Россия», которые не признают легитимный Российский статус Крыма. По «логике» РБК, ради немногочисленных избирателей «Яблока» и уже признанной антигосударственной «Открытой России» Президент Путин должен не только Исаакий не отдавать, но и Крым отдать. А Сергей Кириенко, судя по «логике» РБК-лоббист «Открытой России» в Кремле.

После подобных вызовов есть логика необходимости организации скорейших встреч С.Кириенко с Патриархом Кириллом и лидерами православно-патриотического сообщества на предмет опровержения спекуляций РБК и поддержки православным большинством граждан России (Православие исповедуют русские, чуваши, осетины, якуты, мордва, марийцы, значительная часть татар - а это большинство населения страны), их мобилизации на поддержку Владимира Путина на президентских выборах.

Агрессивная кампания антицерковной прозападной, если называть вещи своими именами) - «оккупационной» части элиты мобилизует православное большинство - надо помнить, что «болотка» разбудила гораздо более мощную и массовую «Поклонку». Уже на Крестном Ходе в Питере в честь св.Александра Невского «смердяковы» из РБК увидят, что православный русский народ, «соль земли и хозяева в своем доме» требует возвращения Исаакиевского Собора и других святынь своему законному владельцу – Русской Православной Церкви!

Версия для печати >>

Комментарии

25.05.2017 23:26:01 Комментарий от Semenarbip Semenarbip(Semenarbip)
[url=http://bit.ly/2pJ9LnO]досрочное погашение кредита[/url]
[url=http://bit.ly/2pJ9LnO]кредит бизнесу[/url]
[url=http://bit.ly/2pJ9LnO]банковский кредит[/url]
[url=http://bit.ly/2pJ9LnO]кредит наличными[/url]
[url=http://bit.ly/2pJ9LnO]кредит ... залог[/url]

[url=http://mikrosaym.blogspot.ru][img]http://s014.radikal.ru/i329/1705/5a/4e97d14e57fd.png[/img][/url]
~best~

 

16.06.2017 15:58:30 Комментарий от RobertRic RobertRic(RobertRic)
[url=http://gpclick.ru/affiliate/6167877]легкий заработок онлайн[/url]
[url=http://gpclick.ru/affiliate/6167877]заработок на рекламе в интернете[/url]
[url=http://gpclick.ru/affiliate/6167877]заработок на рекламе[/url]
[url=http://gpclick.ru/affiliate/6167877]заработок в сети[/url]
[url=http://gpclick.ru/affiliate/6167877]кликовый заработок[/url]

Бедность – порок: Как увеличить минимальную зарплату.
Хочешь иметь стабильный доход?
[url=http://bit.ly/2s1NtBs]заработок на автопилоте[/url]
[url=http://bit.ly/2s1NtBs]заработок на рекламе[/url]
[url=http://bit.ly/2s1NtBs]работа в интернете без вложений[/url]
[url=http://bit.ly/2s1NtBs]работа в интернете на дому[/url]
[url=http://bit.ly/2s1NtBs]заработок хобби[/url]

 

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.

Материалы партнеров

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования

Copyright ©1996-2017 Институт стран СНГ.