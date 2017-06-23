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Рубрика / Религия
Кирилл Фролов: Возвращение РПЦ Исаакиевского собора - важнейший фактор победы Владимира Путина на предстоящих выборах Президента России
|28.04.2017 17:21:00
Кирилл Александрович Фролов
Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.
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Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ Кирилл Фролов комментирует скандальную публикацию в РБК:
- В газете РБК, которую справедливо считают рупором «партии Смердякова», партии капитуляции перед Западом», опубликовано длиннющее «расследование», которое, по мысли публикаторов, должно сорвать процесс возвращения Церкви Исаакиевского собора и других святынь. РБК самонадеянно утверждает, что его прежнее «расследование» уже сорвало возвращение Исаакия на Пасху.
РБК пишет правду, когда утверждает, что решение о возвращении Исаакиевского Собора Церкви принял лично Президент Владимир Путин. Затем РБК начинает блефовать, противопоставляя С.Кириенко Владимиру Путину и Патриарху Кириллу, утверждая, что С.Кириенко против передачи Исаакиевского Собора «потому что это понижает рейтинг Президента и губернатора Г.Полтавченко перед выборами». Эта откровенная ложь сопровождается «политтехнологическими слухами» о падении посещаемости храмов на Паху и «рейтингов» Церкви и Патриарха. Это именно антицеркованая и антироссийская пропаганда, а не статистика, статистика ведется в каждом приходе Русской Православной Церкви, фиксируется количество причастников, крещаемых (Крещение, кстати, совершается только после Катехизации). Мы в храме св.Троицы на Воробьевых горах готовы предоставить именно статистику в противовес антицерковной пропаганде – неслучайно, что ключевым автором РБК является связанный с обществом по борьбе с Русской Православной Церковью «Здравомыслие» В.Иноземцев.
Блеф РБК про «рейтинги» невооруженным глазом виден в самом этом «расследовании», где констатируется, что противниками возвращения Исаакиевского Собора являются силы, отрицающие суверенитет и территориальную целостность России: «Яблоко» и «Открытая Россия», которые не признают легитимный Российский статус Крыма. По «логике» РБК, ради немногочисленных избирателей «Яблока» и уже признанной антигосударственной «Открытой России» Президент Путин должен не только Исаакий не отдавать, но и Крым отдать. А Сергей Кириенко, судя по «логике» РБК-лоббист «Открытой России» в Кремле.
После подобных вызовов есть логика необходимости организации скорейших встреч С.Кириенко с Патриархом Кириллом и лидерами православно-патриотического сообщества на предмет опровержения спекуляций РБК и поддержки православным большинством граждан России (Православие исповедуют русские, чуваши, осетины, якуты, мордва, марийцы, значительная часть татар - а это большинство населения страны), их мобилизации на поддержку Владимира Путина на президентских выборах.
Агрессивная кампания антицерковной прозападной, если называть вещи своими именами) - «оккупационной» части элиты мобилизует православное большинство - надо помнить, что «болотка» разбудила гораздо более мощную и массовую «Поклонку». Уже на Крестном Ходе в Питере в честь св.Александра Невского «смердяковы» из РБК увидят, что православный русский народ, «соль земли и хозяева в своем доме» требует возвращения Исаакиевского Собора и других святынь своему законному владельцу – Русской Православной Церкви!
Комментарии
25.05.2017 23:26:01 Комментарий от Semenarbip Semenarbip(Semenarbip)
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