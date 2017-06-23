Галина Антюфеева: Приднестровье постоянно пытаются в чем-то обвинять, не предъявляя при этом никаких доказательств

28.04.2017 13:38:11

Недавно украинские СМИ растиражировали высказывания депутата Верховной Рады Украины Ирины Фриз относительно того, что Приднестровье якобы «превратилось в региональный центр для поставки наемников» для «подрывной деятельности на территории Украины». Заявлялось также, что действия Украины на границе с Приднестровьем могут быть увязаны с перспективами присутствия российских войск в Приднестровье.

Как обратила внимание зампред ВС Приднестровья Галина Антюфеева, стремление к громким формулировкам нередко оказывается сильнее необходимости обдумывать и взвешивать любые политические заявления, тем более ориентированные на внешний периметр.

«Комментарии г-жи Фриз о якобы существующей необходимости замены российского военного присутствия на какую-то миссию «международного полицейского контингента” представляются нам следствием незнания Ириной Васильевной основных параметров операции по поддержанию мира, участником которой является Украина. Миротворческое присутствие России основано на Соглашении 1992 года, которое не оспаривается никем из участвующих в миротворческой операции сторон. Что касается ОГРВ, то ее присутствие преследует целью охрану складов с боеприпасами бывшей 14-й Армии, вывоз которых невозможен по ряду причин, в том числе из-за кризиса на Украине. Ведь именно депутаты Верховной Рады Украины денонсировали ряд соглашений с Россией о транзите российских войск через украинскую территорию», — заявила парламентарий.

Галина Антюфеева также отметила, что Приднестровье постоянно пытаются в чем-то обвинять, представить в роли источника дестабилизации ситуации на Украине,не предъявляя при этом никаких доказательств.

«Напомню, что сразу после одесской трагедии 2 мая 2014 года некоторые украинские представители увидели в тех событиях «приднестровский след”, но менее чем сутки спустя украинские власти были вынуждены опровергать появившиеся спекуляции. Ситуация особо не изменилась, разве что теперь украинские власти практически не опровергают разного рода слухи и «страшилки”. Уверена, что гораздо большую опасность представляют фобии, которые пытаются внедрить в сознание украинцев и в которые, похоже, украинская политическая элита сама начинает верить. Приднестровье по своему опыту знает, что залогом поступательного развития является не поиск внешних врагов, а успешные внутренние преобразования, способность властей к диалогу с различными социальными группами», — подчеркнула приднестровский парламентарий.

Не обошла вниманием Галина Антюфеева и один из последних «добрососедских» шагов, предпринятых Украиной в дуэте с Молдовой в отношении Приднестровья, — планы по совместному контролю в пункте пропуска «Кучурган» на приднестровском сегменте границы.

Парламентарий выразила надежду, что в Киеве сумеют адекватно оценить все риски и вызовы, связанные с возможностью введения такого контроля как в политическом, экономическом, гуманитарном, так и в переговорном и иных измерениях.

«Ожидаем также, что украинские власти будут учитывать интересы многотысячной украинской общины, проживающей в Приднестровье, и будут руководствоваться необходимостью защиты интересов своих соотечественников и интересов Украины в целом, а не чужих интересов, навязываемых Украине извне», — заявила депутат.

Галина Антюфеева уверена, что действия Украины должны быть связаны исключительно со статусом Украины как государства-посредника и объективного гаранта в переговорном процессе, а не зависеть от сиюминутной политической конъюнктуры.

«Еще раз подчеркну: мы открыты к диалогу, готовы к сотрудничеству с Украиной на разных уровнях. Готовы говорить с украинскими представителями на любом языке, в том числе на украинском, который является одним из трех официальных языков в Приднестровье, творить на языке реальных дел и практических решений. Но язык давления, угроз и блокад, язык принуждения и домыслов для нас неприемлем», — заключила Антюфеева.

Источник

Комментарии

25.05.2017 21:20:23 Комментарий от Semenarbip Semenarbip(Semenarbip)

[url=http://bit.ly/2pJ9LnO]оплата кредита[/url]

[url=http://bit.ly/2pJ9LnO]потребительский кредит[/url]

[url=http://bit.ly/2pJ9LnO]проценты по кредиту[/url]

[url=http://bit.ly/2pJ9LnO]процентная ставка[/url]

[url=http://bit.ly/2pJ9LnO]кредитование физ лиц[/url]



[url=http://mikrosaym.blogspot.ru][img]http://s014.radikal.ru/i329/1705/5a/4e97d14e57fd.png[/img][/url]

~best~

30.05.2017 00:38:51 Комментарий от Garffthof Garffthof(Garffthof)

Eve заработка денег быстро



[url=http://bolt53.blogspot.ru]как заработать деньги в интернете много и быстро без вложений[/url]

[url=http://bolt53.blogspot.ru]как заработать 5 долларов в день без вложений[/url]

[url=http://bolt53.blogspot.ru]быстрый заработок без вложений 2016[/url]

[url=http://bolt53.blogspot.ru]как заработать в интернете без регистрации и вложений видео[/url]

[url=http://bolt53.blogspot.ru]реально заработать без вложений[/url]



[url=http://bolt53.blogspot.ru][img]http://s016.radikal.ru/i336/1703/65/692c5dfdc047.png[/img][/url]







Дополнительный доход в интернете, который вполне может стать Вашим постоянным заработком.

Для перехода жмите кнопку



[url=http://bolt53.blogspot.ru][img]http://s019.radikal.ru/i639/1703/88/f0c798898a35.png[/img][/url]

[url=http://bolt53.blogspot.ru]заработок в интернете быстро без вложений с моментальным выводом[/url]

[url=http://bolt53.blogspot.ru]как заработать на форекс без вложений денег новичку[/url]

[url=http://bolt53.blogspot.ru]как заработать школьнику в интернете без вложений[/url]

[url=http://bolt53.blogspot.ru]заработать 1000 рублей в интернете без вложений за час[/url]

[url=http://bolt53.blogspot.ru]7 профессий для быстрого заработка в интернете редькин[/url]



[url=http://mikrosaym.blogspot.ru]Моментальные займы онлайн[/url]

[url=http://bit.ly/2oI4psW]ВЫДАВАЙ МИКРОЗАЙМЫ С ГАРАНТИРОВАННОЙ ДОХОДНОСТЬЮ ОТ 192% ДО 265% ГОДОВЫХ И ЗАБУДЬ О ФИНАНСОВЫХ ПРОБЛЕМАХ[/url]

https://mikrosaym.blogspot.ru/ МГНОВЕННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ОНЛАЙН



~$$~

12.06.2017 12:59:37 Комментарий от Perryquava Perryquava(Perryquava)



[url=http://bit.ly/2qCTqWj]ЧУВСТВО СТИЛЯ[/url]



СТИЛЬНЫЕ ЧАСЫ



[url=http://bit.ly/2gCNPaa]ЧУВСТВО СТИЛЯ[/url]



=ok=

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.